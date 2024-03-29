Кто станет лучшим ассистентом РПЛ, после того как выбыл Промес?

Редкий случай для российского чемпионата – в гонке бомбардиров РПЛ фактически нет интриги. Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил уже 15 мячей и на шесть голов оторвался от своих ближайших преследователей — Джона Кордобы из «Краснодара» и Константина Тюкавина из «Динамо». Зато максимально закручивается интрига в борьбе за звание лучшего ассистента. Тем более её бывший единоличный лидер фактически выбыл из гонки. Квинси Промес, сделавший в первой части сезона шесть голевых передач, сейчас далёк от возвращения в «Спартак».

Кто же станет лучшим ассистентом этого чемпионата России? Есть 12 реальных претендентов на победу, за исключением Промеса, имеющих на сегодняшний день четыре-шесть голевых передач. К слову, в прошлом сезоне РПЛ первым стал Эдуард Сперцян из «Краснодара» с 12 голевыми пасами, но в нынешнем розыгрыше вряд ли кто-то дотянет до его результата. Да и самого Сперцяна в списке нет. Давайте все вместе выберем фаворита. Голосуйте за вашего кандидата и пишите в комментариях, почему вы отдаёте предпочтение конкретному игроку.

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Рейтинг: кто станет лучшим ассистентом чемпионата России? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 1 место Клаудиньо, 5 голевых передач Клаудиньо с пятью голевыми передачами сидит на колесе у захватившего лидерство Тюкавина. Полузащитник «Зенита» помогал забивать партнёрам в матчах с «Уралом» (дважды), «Спартаком», «Ахматом» и «Балтикой». По количеству передач под удар бразилец уступает только Промесу (40 против 53), а по проникающим — вообще лучший. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 2 место Вендел, 5 голевых передач Вендел всего на один голевой пас отстаёт от лидеров, несмотря на то что действует, как правило, в роли «восьмёрки», а не игрока группы атаки с «развязанными руками». Бразилец дважды ассистировал в матче с «Рубином», по разу с «Балтикой», «Сочи» и «Уралом». Да и передач под удар у полузащитника «Зенита» достаточно много – 27 за чемпионат. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 3 место Максим Глушенков, 5 голевых передач Глушенков, будучи фланговым или вторым форвардом в «Локомотиве», очень эффективен как ассистент: с пятью результативными передачами он входит в топ-6 лучших «подносчиков снарядов». Железнодорожник отдал два голевых паса в матче с «Факелом», по одному — с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Уралом». За сезон РПЛ сделал 35 передач под удар и делит по этому показателю седьмое место с Бителло. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 4 место Константин Тюкавин, 6 голевых передач Тюкавин на сегодняшний день делит первое место с Промесом по количеству голевых передач – по шесть. При этом динамовец ассистировал в двух весенних матчах РПЛ с «Локомотивом» и «Ахматом». Кроме того, с его пасов были забиты голы в ворота ЦСКА (два мяча), «Ростова» и «Факела». По количеству передач под удар центрфорвард, конечно же, заметно отстаёт от чаще атакующего с фланга или из глубины Промеса (26 против 53). Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 5 место Сергей Пиняев, 5 голевых передач Пиняев выпал весной из основы «Локомотива», что уменьшает его шансы на победу в гонке ассистентов, где он всего в одной голевой передаче от лидеров. Молодой вингер сделал два результативных паса в матче с «Балтикой», по одной — с «Рубином», «Крыльями Советов» и «Уралом». Интересно, что у Сергея только 17 передач под удар за сезон РПЛ – по этой статистике он замыкает пятый десяток. Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат» 6 место Аббосбек Файзуллаев, 4 голевые передачи Файзуллаев – одно из главных открытий нынешнего сезона РПЛ и реальный претендент на победу в соревновании ассистентов, правда, узбекский инсайд/вингер внезапно выпал из основы ЦСКА. Аббосбек отдавал голевые передачи в матчах с «Крыльями Советов», «Краснодаром», «Пари НН» и «Динамо». В то же время передач под удар у армейца не так много – 18. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 7 место Александр Соболев, 4 голевые передачи На фоне спада в результативности Соболев доказывает в последнее время, что значительно прибавил как подыгрывающий игрок. С передач нападающего «Спартака» были забиты по два мяча в ворота «Рубина» и «Балтики». Всего же в этом чемпионате России Александр сделал 20 передач под удар. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 8 место Иван Обляков, 4 голевые передачи Обляков готов закрывать в ЦСКА разные позиции – инсайда, центрхава и даже латераля, и на любой из них он может быть эффективен с точки зрения доставки мяча в штрафную соперника. У Ивана в нынешнем сезоне РПЛ два голевых паса в матче со «Спартаком», по одному — с «Сочи» и «Факелом». В общей сумме армеец сделал 25 передач под удар. Фото: pfcks.ru 9 место Никита Салтыков, 4 голевые передачи Вингер «Крыльев Советов» настолько ярко сверкнул в первой части сезона РПЛ, что заработал трансфер в «Локомотив», куда перейдёт летом 2024 года. Салтыков отдавал голевые передачи в матчах с «Балтикой», «Спартаком», «Уралом» и своей будущей командой – «Локо». Но весной у одного из открытий чемпионата пока нет результативных действий, а по передачам под удар он вне топ-50 (всего 16). Фото: pfcks.ru 10 место Роман Ежов, 4 голевые передачи Фланговый полузащитник «Крыльев Советов» здорово начал сезон и в своих первых четырёх матчах в этом чемпионате России сделал четыре голевые передачи. Две — с «Ростовом», по одной — с «Ахматом» и «Спартаком». Однако после этого Ежов не ассистировал ни разу, да и количество передач под удар у него совсем небольшое – всего 12. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 11 место Диего Лаксальт, 4 голевые передачи Будучи опорным полузащитником, Лаксальт неожиданно включился в спор лучших ассистентов, хотя, наверное, с позиции флангового защитника это было бы сделать даже проще. Уругваец отдавал голевые пасы в матчах с «Зенитом», «Рубином», «Сочи» и ЦСКА. А вот по передачам под удар легионер «Динамо», конечно, далёк от лидеров – 19 за сезон РПЛ. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 12 место Мартин Крамарич, 4 голевые передачи Несмотря на провал «Сочи» в этом сезоне РПЛ, представитель южан Крамарич находится в топе ассистентов нашей лиги. Словенец отдавал голевые пасы во встречах с «Ростовом» и «Динамо», а в последнем туре выдал сразу два с «Локомотивом». У атакующего полузащитника 29 передач под удар за весь чемпионат – солидная статистика для игрока команды-аутсайдера.

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