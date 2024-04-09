«Ты будешь сам стирать форму». Как 19-летний Бекхэм провёл месяц в клубе третьей лиги

До того, как стать звездой «Манчестер Юнайтед», Дэвид забивал прямым ударом с углового за «Престон». И играл вместе с Мойесом.

А вы знали, что два Дэвида — Бекхэм и Мойес — играли в одном клубе? Нет, это не шутка. Но как такое может быть, ведь Мойес завершил карьеру в 1998 году и никогда не выступал за «Манчестер Юнайтед»? Рассказываем.

В сезоне-1994/1995 19-летний Бекхэм уехал в аренду в клуб третьего дивизиона «Престон Норт Энд». За пару месяцев до этого Дэвид дебютировал в Лиге чемпионов и забил «Галатасараю». Щуплого парнишку расстроило такое решение «Манчестер Юнайтед», но он немного успокоился после разговора с тренером Алексом Фергюсоном.

«Изначально я воспринял новость об аренде как желание «МЮ» расстаться со мной, — вспоминал Бекхэм в автобиографии. — Настоящий шок! Но это то, что Фергюсон делал со многими молодыми футболистами, которые нуждались в своеобразном закаливании. Он отправлял ребят в низшие лиги, чтобы их там немного попинали. То же самое было и со мной. Остались приятные воспоминания о «Престоне». Всё прошло хорошо, хотя несколько раз меня действительно помяли».

Любопытно, что аренда Бекхэма в «Престоне» была рассчитана всего на один месяц. По условиям договора, Дэвиду платили по £ 400 в неделю плюс £ 50 за каждый выход на поле. А ещё «Престон» взял на себя все затраты на проживание. Договор между клубами действовал с 28 февраля по 27 марта 1995 года. Менеджер стадиона «Престона» Пол Брэдли заявил, что арендный контракт до сих пор висит на стене его офиса.

«Бекхэм играл здесь на правах аренды, а у меня на стене висит его контракт. Бывший председатель правления советовал избавиться от бумаги, но я был достаточно благоразумен, чтобы сохранить документ», — сказал Брэдли в беседе с Daily Telegraph.

В первый же день в «Престоне» у Бекхэма возникло чувство неловкости. Этому поспособствовал главный тренер команды Гэри Питерс. «Ребята, это Дэвид Бекхэм из «Манчестер Юнайтед», — представил тренер новичка команде. — Он находится здесь в аренде на один месяц. С этого дня Дэвид будет исполнять все штрафные и угловые».

Дэвид Бекхэм Фото: pnefc.net

Сами понимаете, каким было лицо Пола Рейнора, у которого забрали все стандарты. Тренер сделал выбор в пользу 19-летнего пацана, который только появился в команде! После тренировки Бекхэм швырнул футболку на пол, наивно полагая, что её постирают сотрудники клуба. Как же он ошибался! Нет, Дэвид, здесь тебе не «Олд Траффорд», стирать придётся самому.

«Это был мир, весьма далёкий от той жизни, к которой я привык в своём клубе, где о тебе заботились и где всё было только лучшим, — писал Бекхэм в автобиографической книге. — В конце первой тренировки я, перед тем как принять душ, небрежно швырнул свою форму в угол раздевалки. «Только не на пол. Отнеси её домой и выстирай к завтрашнему дню. Теперь ты будет делать это сам», — услышал я.

Когда команда возвращалась на клубном автобусе из Эксетера, Бекхэм читал журнал «Матч». Там был кусок, посвящённый Дэвиду. Защитник «Престона» Рэй Шарп выхватил журнал и издевательски зачитал: «Дэвид Бекхэм забил в ворота «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Англичанин побежал праздновать с Эриком Кантона. Вот что сказал Бекхэм: «Кантона поздравил меня, и это было чудесно!» Дэвид покраснел от стыда, а Шарп тем самым поприветствовал его в «Престоне».

«Дэвид был очень тощим, — вспоминает бывший футболист «Престона» Райан Кидд. — Казалось, что на поле его можно было сломать пополам. Ведь мы знаем, какие суровые парни играют в третьей лиге».

В дебютном матче за «Престон» Бекхэм вышел на замену вместо того самого Рейнора. И забил прямым ударом с углового в ворота «Донкастера». «Я был расстроен, когда тренер убрал меня с игры, — говорил Рейнор. — Сидел на скамейке и ворчал. А потом этот парень взял и забил с углового. Что ж, пришлось закрыть рот».

Дэвид Бекхэм празднует первый гол в составе «Престона» Фото: pnefc.net

Правда, защитник Кидд утверждает, что забил именно он. Якобы сделал это незаметным движением после подачи Дэвида от углового флажка. «До сих пор говорю, что забил именно я, — утверждает Кидд. — Я мало забивал, а за голы полагался бонус в £ 100. Сами понимаете, деньги были бы не лишними. Когда тренер спросил, кто забил, я даже не успел ответить. «Чёрт возьми, это Дэвид», — сказал Питерс. Буду благодарен, если кто-то поможет мне вернуть £ 100».

Кстати, в том «Престоне» играл будущий тренер «МЮ» Дэвид Мойес. Более того, в 1995 году он носил капитанскую повязку. В следующем матче с «Фулхэмом» Бекхэм снова забил — на этот раз со штрафного. «Это был классический удар Дэвида через стенку, — вспоминал Кевин МакГиннесс, фотограф издания Lancashire Evening Post. — Я не мог поверить в то, что увидел. Мойес после гола чуть не раздавил Бекхэма во время празднования».

Дэвид Мойес в составе «Престона» Фото: Barrington Coombs/Getty Images

«На самом деле я помню не столько сам гол, сколько его празднование, — утверждал Бекхэм. — Я побежал, размахивая рукой в воздухе, а один из игроков «Престона» ухватил меня за голову и стал тащить за волосы, да так усердно, что я подумал, уж не собирается ли он вырвать клок».

«Бекхэм оставался после тренировок и работал над штрафными ударами. Он уделял этому много времени, чем приводил других ребят в замешательство. Мои дети не верили, что я играл с Бекхэмом. Пришлось показывать совместные снимки», — говорил Рейнор.

Из воспоминаний Бекхэма о Мойесе:

«Среди игроков заметно выделялся Дэвид Мойес. Он был опорным центральным полузащитником — из тех игроков, кто готов к отбору любого возможного мяча, а в некоторых случаях — и невозможного тоже. Он кричал на всех партнёров, то и дело понукая их, и вкладывал всю страсть в то, чтобы одерживать победу в каждой игре. Понятно, что именно этот парень был капитаном клуба, и он с самого начала много разговаривал со мной, вовлекая меня во все дела команды.

И это была никакая не простая случайность: уже тогда можно было сразу сказать, что Дэвид собирался стать старшим тренером. Он с ходу разобрался, что я собой представляю, и понял: я буду вести себя тихо, заниматься своим делом, никуда не соваться и говорить только тогда, когда это действительно необходимо. Кроме того, он прилагал немало усилий, чтобы ввести меня в коллектив, а также заботился обо мне, и я высоко ценил и ценю всё это».

«В то время в «Престоне» я был, по сути, играющим помощником тренера, — утверждал Мойес. — Мы вместе с Питерсом поехали на один из матчей «Манчестер Юнайтед». Дэвид тогда вышел на поле, и я сразу обратил внимание на его скромные антропометрические данные. Он был маленьким, худощавым. Я сразу подумал: «Этот парень не создан для низших лиг». Но тренер сказал, что мы берём парня в аренду. Надо сказать, что, когда Дэвид пришёл к нам, он был невероятен. Я помню, как тщательно Бекхэм отрабатывал стандарты. Один из голов он забил прямым ударом с углового. Это не удача, а результат ежедневной практики».

За время в «Престоне» Бекхэм провёл пять матчей и забил два мяча. Но срок месячной аренды подходил к концу. Тренер Питерс спросил, не хочет ли Дэвид остаться в команде до конца сезона, а тот пообещал обсудить этот вопрос с Фергюсоном.

Алекс Фергюсон в 1994 году Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Дэвид очень хотел остаться в «Престоне», — писал в своей книге Тед Бекхэм, отец футболиста. — Ему нравился этот опыт. Он знал, что всё это пойдёт ему на пользу. Дэвид набрался смелости и постучал в дверь кабинета Фергюсона. Мой сын очень нервничал, но хотел остаться в «Престоне». Дэвид спокойно сообщил, что Питерс попросил его остаться. Ферги сошёл с ума. Он стукнул кулаком по столу и заорал: «Ты нахрен никуда не поедешь. Тебе лучше остаться здесь, и на этом наш разговор окончен». Дэвид очень расстроился, но понимал, что лучше не спорить. Он просто вышел и закрыл за собой дверь».

«На следующий сезон «Престон» добился повышения в классе. После той игры Бекхэм пришёл в нашу раздевалку вместе с отцом. Он никогда не забывал, где начал свой путь, хотя к тому моменту уже играл в первой команде у Фергюсона», — хвалил игрока Мойес.

Дэвид Бекхэм празднует гол за «МЮ» в 1996 году Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Позднее Бекхэм превратился в настоящую звезду. Он сделал себя имя в «МЮ», после чего уехал в «Реал». Мойес, в свою очередь, завершил карьеру в 1998 году и занялся тренерской деятельностью. До 2002 года он работал с «Престоном», после чего возглавил на длительный срок «Эвертон».

В 2010 году Бекхэм получил специальную награду от BBC. После получения приза Дэвид поблагодарил все клубы, за которые выступал. Не забыл и «Престон», который назвал даже раньше, чем «Манчестер Юнайтед». Возможно, упоминание «Престона» и вызвало смешки в зале, но сам игрок приобрёл там важный опыт.