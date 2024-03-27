Левандовски всё-таки сыграет на Евро! За это надо благодарить Щенсного

Определился последний участник финальной стадии чемпионата Европы. Им стала сборная Польши, которая с огромным трудом прошла Уэльс.

На предыдущей стадии обе команды одержали уверенные победы. Поляки не оставили никаких шансов Эстонии — 5:1, а Уэльс раскатал Финляндию — 4:1. Любопытно, что изначально букмекеры считали, что самые высокие шансы на проход на Евро-2024 у Польши. Но после полуфиналов отдали предпочтение валлийцам, которые проводили решающий матч в Кардиффе.

Первый тайм – из разряда тех, что хочется забыть и не вспоминать. За 45 минут команды не нанесли на двоих ни одного удара в створ. Очень показательная статистика. Пожалуй, запомнился только отменённый гол Бена Дэвиса. Опытный защитник сборной Уэльса переправил мяч в ворота соперника головой, но немного залез в офсайд. А ведь тренерский штаб хозяев уже отпраздновал гол!

На первых минутах второй половины поляков спас Войцех Щенсны. Вратарь «Ювентуса» вытащил тяжёлый удар Киффера Мура — нападающий бил точно под перекладину. Ну хотя бы статистику поправили. Через несколько минут Щенсны снова оказался в центре внимания. На этот раз он вовремя выскочил из ворот и опередил Гарри Уилсона за пределами штрафной площади. Правда, Войцех упал на газон после контакта с соперником. Обошлось без серьёзной травмы, хотя вратарь заставил польских фанатов понервничать.

Роберт Левандовски (слева) поедет на Евро Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В основное время зрители так и не увидели голов. Уэльс владел преимуществом во второй половине, хотя по-настоящему опасных моментов было мало. У поляков запомнился удар Роберта Левандовского на последних минутах основного времени, но он не попал в створ. Учитывая, что Украина и Исландия уложились в основное время, стало понятно, что именно Уэльс и Польша разыграют последнюю путёвку на Евро.

100-я минута — именно на этой отметке мы могли стать свидетелями роскошного гола. Мяч после дальнего удара Якуба Пётровского пролетел в опасной близости от штанги. Весь стадион в Кардиффе (кроме сектора с польскими фанатами) облегченно выдохнул. В целом в дополнительное время валлийцы выглядели не так активно, как в основное. Было ощущение, что хозяева элементарно устали.

Поляки празднуют выход на Евро Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В итоге всё закономерно докатилось до серии пенальти. Поляки, кстати, за весь матч так и не нанесли ни одного удара в створ. Но в серии пенальти били без промаха (реализовали все пять попыток). А вот Дэниел Джеймс (бил пятым у Уэльса) не переиграл с 11-метровой отметки Щенсного. Таким образом, Левандовски всё-таки поедет на чемпионат Европы, и, по всей видимости, это будет его последний крупный турнир в составе сборной. Правда, на самом Евро придётся тяжело, ведь поляки попали в одну группу с Нидерландами, Австрией и Францией.