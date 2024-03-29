Алонсо не возглавит «Ливерпуль». И это хорошо

Вы наверняка сталкивались с разговорами про Хаби Алонсо в «Ливерпуле». Сейчас стало понятно, что этим летом тренер останется в «Байере». Хотя ситуация до последнего момента развивалась динамично. Вот лишь несколько новостей за последние месяцы:

Здесь нужно делать скидку на уровень источников, но даже самые авторитетные (Фабрицио Романо и The Athletic) подтверждали, что «Ливерпуль» вёл работу над приглашением Алонсо. Многие поклонники этой команды (в том числе в нашей редакции) хотели бы его возвращения. За карьеру футболиста Алонсо пять лет отыграл в «Ливерпуле» – с 2004 по 2009 год.

Хаби Алонсо в матче за «Ливерпуль» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Но насколько он подходит «Ливерпулю»? Единственный тренер, который не проиграл в этом сезоне ни одного матча. Впечатляет, однако если взглянуть на стиль игры, то сразу начинаются вопросы. Футбол Клоппа и футбол Алонсо – принципиально разные вещи. Если попробовать объяснить в одной фразе: современный «Ливерпуль» играет максимально вертикально, а «Байер» – наоборот.

Клопп делает ставку на силовой футбол: собрать подборы, взвинтить темп, задавить прессингом. Завладев мячом, сразу обострить. Заброс Трента (первым же или вторым касанием) на убегающего Салаха – это вообще классика. «Ливерпуль», пожалуй, самая вертикальная команда среди всех европейских топ-клубов.

Юрген Клопп Фото: Michael Regan/Getty Images

«Байер» – в первую очередь про владение. Обострение идёт, как правило, после подготовительных передач. Команда может долго перекатывать мяч рядом с чужой штрафной (и даже в ней), прежде чем нанести удар. Душит владением, выжидая момента для проникающей передачи от Джаки, Паласиоса и Вирца из центра или Гримальдо и Фримпонга с флангов. Нужно понимать, что «Байер» хоть и имеет 10 очков отрыва от «Баварии», но далеко не по всем показателям опережает действующего чемпиона (сильно уступает ему в том числе по xG). Однако владеет мячом «Байер» больше всех в Бундеслиге (62,9%).

Хаби Алонсо больше похож не на Юргена Клоппа, а на Хосепа Гвардиолу. По игре за счёт коротких передач низом тренер «Байера» даже ещё больший сектант, чем его соотечественник. Факт, который два года назад шокировал бы: в этом сезоне Джака является лидером по касаниям мяча – и в «Байере», и Бундеслиге, и даже во всех топ-5 чемпионатах:

2984 – Гранит Джака («Байер»)

2903 – Родри («Манчестер Сити»)

2701 – Льюис Данк («Брайтон»)

2581 – Паскаль Грос («Брайтон»)

2535 – Кирьян Родригес («Лас-Пальмас»).

В статистике Opta касанием называют владение мячом. Например, приём, обводка и пас одним футболистом расцениваются как одно касание.

Есть ещё один элемент, который находится на разных полюсах у «Ливерпуля» и «Байера». Фолы как способ управление игрой. У Леверкузена в этом сезоне меньше всех фолов (231) и 0 красных карточек. А команда Клоппа не просто фолит больше, чем «Сити» или «Арсенал». Она вообще в топ-3 по фолам в АПЛ (340). Чаще нарушали правила только «Вулверхэмптон» и «Борнмут». В плане удалений «Ливерпуль» является лидером лиги – пять в этом сезоне (столько же у «Бёрнли», который идёт предпоследним).

Красная карточка футболисту «Ливерпуля» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Отсюда напрашивается вывод: подход Хаби Алонсо не близок «Ливерпулю». Точнее, они про разный футбол. Возможно, испанский тренер в состоянии перестроить команду под своё видение, но в таком случае его назначение выглядело бы неуместно. У «Ливерпуля» всё хорошо и при его нынешнем футболе. За 10 туров до конца команда является полноценным участником чемпионской гонки. Та игра, что есть, даёт результат, и уходить от неё кажется сомнительной затеей. Тем более при таком подборе исполнителей. Уникальность ситуации в «Ливерпуле» состоит в том, что тренер уходит, когда нет кризиса ни в игре, ни в результатах. Логичнее продолжить нынешнюю линию, чем ломать и строить иначе.

Можно было бы предположить, что получится наоборот: Хаби Алонсо адаптируется под современный «Ливерпуль». Но тогда непонятна всеобщая зацикленность именно на этом человеке. Его тренерский опыт во взрослом футболе – меньше двух лет. За это время он отлично зарекомендовал себя в одном стиле, однако нет никаких оснований предполагать, что он хорош в другом.

Так сложилось, что самый перспективный молодой тренер в мире может плохо состыковаться даже с отличной командой. А если добавить отсутствие опыта работы в топ-клубе, то назначение выглядит весьма рискованным. Так что не должна удивлять свежая новость, что Алонсо продолжит карьеру в «Байере» и об этом уже уведомлены и «Ливерпуль», и «Бавария».

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