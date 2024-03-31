«Сити» и «Арсенал» сыграли ключевой матч в чемпионской гонке. Победил «Ливерпуль»

«Сити» против «Арсенала» — главный матч выходных в Европе. Хозяева с мая 2016 года не теряли очки на своём поле с этим соперником. То есть вообще ни разу при Гвардиоле. Однако в этом году «Сити» не выглядит настолько непобедимым, как в предыдущие сезоны. Вот и получилось, что победная серия прервалась.

Первый тайм было достаточно тяжело смотреть (особенно после «Ливерпуля»). «Сити» включил режим владения, чтобы контролировать игру. Этого как раз не хватало в прошлом туре на «Энфилде». Однако владение получалось стерильным. «Арсенал» компактно садился на своей трети. Сака и Жезус, которые играли на флангах атаки, без мяча держались в нескольких метрах от линии обороны.

Расстановка игроков «Арсенала» Фото: кадр из трансляции

Холанду всегда требуется мало касаний, но на этот раз мяч до него доходил ещё реже. Что у «Сити» получалось, так это возвращать владение за счёт контрпрессинга, но в голевые моменты оно не конвертировалось. «Арсенал» тоже выглядел скромно по своим меркам. Уже в первом тайме Райя тянул время, когда вводил мяч в игру. Моменты гостей получались преимущественно за счёт Жезуса, но тот отказывался бить по воротам, пока не обведёт двух-трёх соперников.

У «Сити» продолжились проблемы с защитниками. Перед этим туром выбыли и Уолкер, и Стоунз, а в первом тайме травму получил ещё и Аке. Он ушёл с поля прихрамывая, а вместо него вышел Рико Льюис. Во втором тайме можно было ожидать от «Сити» более смелой игры, однако после перерыва первый опасный момент остался за «Арсеналом». Сака прострелил низом с правого фланга, и Жезусу не хватило чуть-чуть, чтобы замкнуть на дальней штанге.

Момент Жезуса Фото: кадр из трансляции

Гвардиола старался исключить малейший риск целый час, но на 61-й минуте выпустил сразу и Доку, и Грилиша — на правый и левый фланги соответственно. Эта перестановка радикально изменила рисунок игры. «Сити» мощно навалился на ворота гостей. Мяч постоянно ходил по штрафной и вокруг неё. Порой получалось весьма сумбурно, но моменты у «Сити» стали появляться регулярно.

Символично, что Райя всё-таки получил свою жёлтую карточку за затяжку времени. А ещё показательно, что во втором тайме «Арсенал» пробил по воротам лишь на 82-й минуте. Просто пробил — без уточнений, в створ или нет. Получилось так, что команды слишком поздно начали играть в футбол (в первую очередь речь про «Сити»). Хотя всё мог решить Холанд на 84-й минуте, но мяч прошёл у него под ногой, когда он был в двух метрах от штанги.

Несостоявшийся удар Холанда Фото: кадр из трансляции

Среднее владение «Сити» в этом сезоне — 65%. Обычно против слабых соперников оно больше, а против сильных — меньше. В игре с лидером АПЛ получилось 72,2%, что, скорее, отражает не силу или слабость «Арсенала», а аккуратность изначального плана Гвардиолы на игру. Так получилось, что в ключевом матче в борьбе за титул победу одержал «Ливерпуль», который оторвался от «Арсенала» на два очка, а от «Сити» — на три. Команда Клоппа в этот же день выиграла свой матч у «Брайтона» (2:1).

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