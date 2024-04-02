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Колонка футболистки Вероники Куропаткиной, ЖФК Зенит, Лига чемпионов среди женских команд

«Челси» и «Барселона» — в полуфинале Лиги чемпионов! Как и год назад
Вероника Куропаткина
«Челси» и «Барселона» – в полуфинале женской ЛЧ!
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Футболистка Вероника Куропаткина – в авторской колонке о главном женском еврокубке.
Это колонка защитницы «Зенита» Вероники Куропаткиной, где она разобрала все матчи ЛЧ. Вспоминаем, что было в 1/4 финала, и готовимся к огненным полуфиналам.
– Всем привет! На прошлой неделе отгремели матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Было много голов и крутых атак, так что мне есть о чём вам рассказать.

Женский футбол стремительно развивается, что и показали прошедшие четыре матча. Я люблю футбол, много его смотрю и знаю, о чём говорю. Этот футбол интересно смотреть! Тут есть всё: суперэмоции, классные комбинации, игра на третьего, дриблинг игроков и ещё огромное количество футбольных прелестей. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что предпочла бы матчи женской ЛЧ многим играм мужского чемпионата (не скажу какого, хи-хи). Надеюсь, мои небольшие обзоры по каждой игре привлекут ваше внимание, и полуфинальные матчи мы будем смотреть уже вместе!

«Челси» — «Аякс»

Лига Чемпионов (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
27 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Челси (ж)
Англия
Окончен
1 : 1
Аякс (ж)
Нидерланды
1:0 Ramirez – 33'     1:1 Grant – 65'    

Человек, который хотя бы немного следит за женским футболом, глядя на эту афишу, мог бы сказать, что тут всё ясно ещё до игры. Казалось бы, счёт 3:0 в пользу «Челси» в первом матче в Амстердаме это подтверждает. Но нужно учесть, что «Аякс» уже на шестой минуте попал в штангу и, можно сказать, простил «Челси». Также нидерландки в этом матче играли без капитана Шериды Спитсе, ключевой футболистки центра обороны.

В ответной игре, которая завершилась со счетом 1:1, «Аякс» действовал лучше, чем чемпион Англии. И, как мне кажется, наиграл на победу. Особенно понравилась нападающая Роми Лехтер – круто работает корпусом, создаёт множество моментов как для себя, так и для партнёрш. Жаль, что не удалось их реализовать. Безусловно, после уверенной победы в первом матче «Челси» мог себе позволить провести некоторую ротацию и играть без большого груза ответственности. Хотелось бы отметить в составе лондонского клуба капитана Эрин Катберт, которая выжгла центр поля. Думаю, игроки «Челси» понимают: «Не знаешь, что делать с мячом, отдай Эрин, она что-нибудь придумает».

ЖФК «Челси» — ЖФК «Аякс»

ЖФК «Челси» — ЖФК «Аякс»

Фото: Visionhaus/Getty Images

«Лион» — «Бенфика»

Лига Чемпионов (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
27 марта 2024, среда. 20:45 МСК
Лион (ж)
Франция
Окончен
4 : 1
Бенфика (ж)
Португалия
1:0 Каскарино – 43'     1:1 Alidou D'Anjou – 45'     2:1 Каскарино – 51'     3:1 Дьяни – 90+1'     4:1 Дьяни – 90+6'    

Первый матч этого противостояния завершился в пользу француженок – 2:1. Но «Бенфика» смогла подкараулить ошибку защитника и открыла счёт на 41-й минуте. А через пару минут могла снова наказывать соперника (многократного победителя ЛЧ!), но моментом не воспользовалась. Во втором тайме «Лион» давил, доминировал и дожал гостей. Не знаю, бумеранг это или ирония судьбы, но в ответной встрече на 42-й минуте команда из Франции использовала такую же ошибку оппонента и также открыла счёт.

Итоговый счет 4:1 в пользу «Лиона» не отражает картины игры (два гола забили в компенсированное время). Интересные и ровные матчи, не было очевидного фаворита. Конечно, «Бенфика» где-то уступала в классе, однако смотрелась очень и очень достойно. «Лион» заслуженно, хотя и очень тяжело, прошёл в полуфинал.

ЖФК «Бенфика» — ЖФК «Лион»

ЖФК «Бенфика» — ЖФК «Лион»

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«ПСЖ» – «Хеккен»

Лига Чемпионов (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
ПСЖ (ж)
Франция
Окончен
3 : 0
Хеккен (ж)
Швеция
1:0 Chawinga – 27'     2:0 Albert – 70'     3:0 Катото – 74'    

У этой пары получились два совсем разных матча. «Хеккен» дома и «Хеккен» в Париже – это два разных «Хеккена» (извините за тавтологию). Об этом говорят и счёт, и сама игра. Если в первой встрече шведская команда играла, можно сказать, на равных с «ПСЖ», то во втором матче парижанки были на голову сильнее. Общий счет – 5:1 в пользу француженок, победы 2:1 и 3:0 соответственно. Несмотря на это, хочется похвалить шведок: они старались играть в футбол, разыгрывать от ворот и комбинировать. Очень здорово, что такая небольшая команда дошла аж до четвертьфинала ЛЧ, но всё равно чувствовалось, что «ПСЖ» физически сильнее и быстрее.

ЖФК «ПСЖ» — ЖФК «Хеккен»

ЖФК «ПСЖ» — ЖФК «Хеккен»

Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

«Барселона» — «Бранн»

Лига Чемпионов (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Барселона (ж)
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бранн (ж)
Норвегия
1:0 Бонмати – 24'     2:0 Рольфё – 56'     2:1 Svendheim – 70'     3:1 Guijarro – 88'    

Кому меньше всех повезло, так это норвежкам. Им пришлось играть с лучшей командой последних лет – «Барселоной». По сумме двух матчей «Барса» выиграла 5:2 – правда, каталонкам было очень сложно вскрывать оборону соперника. Мне кажется, «Бранн» выжал максимум, за что им отдельный респект. Даже по реакции игроков «Бранна» после гола в ворота испанок в первом матче было понятно, что они уже прыгнули выше головы. Такая искренняя, где-то даже детская радость: трибуны взорвались от оваций и было видно, что это особенный момент для всех присутствующих. Круто! «Барселона», естественно, прошла в полуфинал, а игроки «Бранна» вылетели, но с улыбками на лицах.

ЖФК «Барселона» — ЖФК «Бранн»

ЖФК «Барселона» — ЖФК «Бранн»

Фото: Pedro Salado/Getty Images

Соперники в полуфиналах – вау!

  • «Барселона» – «Челси»
  • «Лион» – «ПСЖ»

Думаю, в каждом из этих матчей всё решат мелочи, нюансы и, конечно же, стандарты. Возможно, они даже выйдут на первый план в таких принципиальных матчах, где соперники примерно одного уровня. Не очень классно, что «Лион» и «ПСЖ» попались друг другу, так как они уже сыграли много матчей между собой в чемпионате Франции. Думаю, и болельщикам, и самим девчонкам хотелось бы встретиться с кем-то другим, но судьба распорядилась иначе.

Что касается другой пары, то напомню, что в прошлом году «Барселона» выбила «Челси» как раз на стадии полуфинала. Уверена, англичанки захотят взять реванш и вернуть должок, так что нас ждут просто огненные матчи.

Полуфинальные матчи пройдут 20 и 27 апреля.

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