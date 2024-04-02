«Челси» и «Барселона» — в полуфинале Лиги чемпионов! Как и год назад

Это колонка защитницы «Зенита» Вероники Куропаткиной, где она разобрала все матчи ЛЧ. Вспоминаем, что было в 1/4 финала, и готовимся к огненным полуфиналам.

– Всем привет! На прошлой неделе отгремели матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Было много голов и крутых атак, так что мне есть о чём вам рассказать.

Женский футбол стремительно развивается, что и показали прошедшие четыре матча. Я люблю футбол, много его смотрю и знаю, о чём говорю. Этот футбол интересно смотреть! Тут есть всё: суперэмоции, классные комбинации, игра на третьего, дриблинг игроков и ещё огромное количество футбольных прелестей. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что предпочла бы матчи женской ЛЧ многим играм мужского чемпионата (не скажу какого, хи-хи). Надеюсь, мои небольшие обзоры по каждой игре привлекут ваше внимание, и полуфинальные матчи мы будем смотреть уже вместе!

«Челси» — «Аякс»

Человек, который хотя бы немного следит за женским футболом, глядя на эту афишу, мог бы сказать, что тут всё ясно ещё до игры. Казалось бы, счёт 3:0 в пользу «Челси» в первом матче в Амстердаме это подтверждает. Но нужно учесть, что «Аякс» уже на шестой минуте попал в штангу и, можно сказать, простил «Челси». Также нидерландки в этом матче играли без капитана Шериды Спитсе, ключевой футболистки центра обороны.

В ответной игре, которая завершилась со счетом 1:1, «Аякс» действовал лучше, чем чемпион Англии. И, как мне кажется, наиграл на победу. Особенно понравилась нападающая Роми Лехтер – круто работает корпусом, создаёт множество моментов как для себя, так и для партнёрш. Жаль, что не удалось их реализовать. Безусловно, после уверенной победы в первом матче «Челси» мог себе позволить провести некоторую ротацию и играть без большого груза ответственности. Хотелось бы отметить в составе лондонского клуба капитана Эрин Катберт, которая выжгла центр поля. Думаю, игроки «Челси» понимают: «Не знаешь, что делать с мячом, отдай Эрин, она что-нибудь придумает».

ЖФК «Челси» — ЖФК «Аякс» Фото: Visionhaus/Getty Images

«Лион» — «Бенфика»

Первый матч этого противостояния завершился в пользу француженок – 2:1. Но «Бенфика» смогла подкараулить ошибку защитника и открыла счёт на 41-й минуте. А через пару минут могла снова наказывать соперника (многократного победителя ЛЧ!), но моментом не воспользовалась. Во втором тайме «Лион» давил, доминировал и дожал гостей. Не знаю, бумеранг это или ирония судьбы, но в ответной встрече на 42-й минуте команда из Франции использовала такую же ошибку оппонента и также открыла счёт.

Итоговый счет 4:1 в пользу «Лиона» не отражает картины игры (два гола забили в компенсированное время). Интересные и ровные матчи, не было очевидного фаворита. Конечно, «Бенфика» где-то уступала в классе, однако смотрелась очень и очень достойно. «Лион» заслуженно, хотя и очень тяжело, прошёл в полуфинал.

ЖФК «Бенфика» — ЖФК «Лион» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«ПСЖ» – «Хеккен»

У этой пары получились два совсем разных матча. «Хеккен» дома и «Хеккен» в Париже – это два разных «Хеккена» (извините за тавтологию). Об этом говорят и счёт, и сама игра. Если в первой встрече шведская команда играла, можно сказать, на равных с «ПСЖ», то во втором матче парижанки были на голову сильнее. Общий счет – 5:1 в пользу француженок, победы 2:1 и 3:0 соответственно. Несмотря на это, хочется похвалить шведок: они старались играть в футбол, разыгрывать от ворот и комбинировать. Очень здорово, что такая небольшая команда дошла аж до четвертьфинала ЛЧ, но всё равно чувствовалось, что «ПСЖ» физически сильнее и быстрее.

ЖФК «ПСЖ» — ЖФК «Хеккен» Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

«Барселона» — «Бранн»

Кому меньше всех повезло, так это норвежкам. Им пришлось играть с лучшей командой последних лет – «Барселоной». По сумме двух матчей «Барса» выиграла 5:2 – правда, каталонкам было очень сложно вскрывать оборону соперника. Мне кажется, «Бранн» выжал максимум, за что им отдельный респект. Даже по реакции игроков «Бранна» после гола в ворота испанок в первом матче было понятно, что они уже прыгнули выше головы. Такая искренняя, где-то даже детская радость: трибуны взорвались от оваций и было видно, что это особенный момент для всех присутствующих. Круто! «Барселона», естественно, прошла в полуфинал, а игроки «Бранна» вылетели, но с улыбками на лицах.

ЖФК «Барселона» — ЖФК «Бранн» Фото: Pedro Salado/Getty Images

Соперники в полуфиналах – вау!

«Барселона» – «Челси»

«Лион» – «ПСЖ»

Думаю, в каждом из этих матчей всё решат мелочи, нюансы и, конечно же, стандарты. Возможно, они даже выйдут на первый план в таких принципиальных матчах, где соперники примерно одного уровня. Не очень классно, что «Лион» и «ПСЖ» попались друг другу, так как они уже сыграли много матчей между собой в чемпионате Франции. Думаю, и болельщикам, и самим девчонкам хотелось бы встретиться с кем-то другим, но судьба распорядилась иначе.

Что касается другой пары, то напомню, что в прошлом году «Барселона» выбила «Челси» как раз на стадии полуфинала. Уверена, англичанки захотят взять реванш и вернуть должок, так что нас ждут просто огненные матчи.

Полуфинальные матчи пройдут 20 и 27 апреля.