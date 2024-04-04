«Я не знал, кто такой Акинфеев». Новый талант из Аргентины в «Крыльях»

Следом за Бенхамином Гарре в составе «Крыльев Советов» появился ещё один аргентинец. Для 22-летнего Франко Ороско это первый иностранный клуб после родного «Лануса». Корреспондент «Чемпионата» поговорила с Ороско о первых впечатлениях от России, команды и детстве в Аргентине.

О чëм расскажем:

Как познакомился с «ногой Акинфеева» в матче с ЦСКА

— Ты совсем недолго в России, но уже успел узнать, что такое «нога Акинфеева».

— Честно скажу: до матча ничего не знал про него. Только после игры уже рассказали, кто это. Было непросто после незабитого пенальти. Но все мои товарищи, тренер и семья помогли. Осинькин сказал, что всё уже в прошлом, надо стараться в следующих матчах.

— Кажется, тогда же ты впервые увидел снег?

— Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько. Однако погода уже намного лучше. Холод влияет на мою адаптацию, так как я не был приспособлен к таким условиям. Поначалу мёрзли ноги.

Франко Ороско Фото: ФК «Крылья Советов»

— А какие впечатления остались от дебюта в РПЛ?

— Дорога в Ростов была очень длинной. Я заранее не знал, буду играть или нет. Только когда в раздевалке увидел майку со своей фамилией, понял, что есть шанс. Выйдя на поле, постарался побыстрее приспособиться к игре. Постепенно быстрее и быстрее буду адаптироваться.

— Как тебе уровень соперников, с которыми успел сыграть?

— Честно говоря, РПЛ меня удивила. Это сильная, интенсивная лига. В Аргентине футбол более медленный, силовой, очень много драк, единоборств. Обычно матчи заканчиваются с небольшой разницей в счёте. Тут же футбол динамичнее, больше нужно бегать.

С кем из земляков советовался перед трансфером в «Крылья Советов»

— Как ты вообще оказался в «Крыльях»?

— Вариант появился в начале января. Переговоры были очень длинные — почти месяц мы разговаривали. В это время я плохо спал, потому что очень хотелось приехать играть сюда. Но всё утряслось, и сейчас я в «Крыльях». Мне очень нравится тут.

— Были ли какие-то сомнения?

— Никаких! Я чувствовал себя некомфортно в то время, поскольку не играл. Мне надо было сменить обстановку, поехать в другое место, чтобы начать играть больше.

Франко Ороско Фото: ФК «Крылья Советов»

— С кем-то из играющих в России земляков советовался?

— Я говорил с Матиасом Пересом, Лукасом Верой. Сомнений, ехать или нет в Россию, у меня не было и до разговора с ними. Ребята сказали, что РПЛ — интенсивная лига с большой конкуренцией.

— Как семья отреагировала на твой отъезд в Россию?

— Конечно, вначале эта новость стала для них неожиданной, но они были довольны, что я могу уехать. Мы давно ждали такой шанс. Так что все очень рады за меня.

— РПЛ — место, где можно себя раскрыть?

— Безусловно. Думаю, здесь я могу хорошо раскрыть свои способности, показать себя. Если буду хорошо играть, это принесёт пользу не только мне, но и команде.

Франко Ороско Фото: ФК «Крылья Советов»

— Кто из команды произвёл наибольшее впечатление за это время?

— В «Крыльях» очень хороший уровень игроков: Костанца, Шитов, Салтыков, Соколов. Да я могу сказать так про каждого игрока в команде.

— Как общаешься в коллективе?

— Немного по-русски, немного по-английски. Фернандо мне очень помогает с переводом.

— А русский откуда знаешь?

— Сейчас учу его каждый день, отдельные слова уже понимаю.

— Что-то знал о России перед приездом?

— Точно не было стереотипов, да и такие вещи меня не интересовали. Но я успел уже познакомиться с Самарой, это очень красивый город. Понемногу езжу в центр, узнаю город. Но многое только предстоит увидеть. Ещё бы отметил, что русская еда очень вкусная — как в клубе, так и в ресторанах.

Франко Ороско и его девушка Фото: из личного архива Франко Ороско

С какими сложностями столкнулся в России и нет ли боязни после теракта

— Как проходит твоя адаптация в клубе?

— Адаптация для меня не такая простая. Я же первый раз уехал из «Лануса». Больше всего проблем вызывает коммуникация. Но мне очень помогает наш переводчик Везеров, а также Гарре и Костанца. Так что чувствую себя хорошо.

— Насколько безопасно чувствуешь себя в России?

— Я ничего не боюсь, даже после трагедии в Москве. Мы как раз были там. Стараюсь по возможности не думать об этом, полностью сосредоточен на футболе.

— Разговаривал с Осинькиным после перехода?

— Конечно, как только приехал в Турцию, мы поговорили. Игорь Витальевич заверил, что всё будет хорошо, я быстро адаптируюсь и у меня тут всё получится. Рассказал, что «Крылья» — быстрая команда. Мне он кажется хорошим тренером, который умеет общаться с ребятами.

— Сильная черта Осинькина — развитие молодёжи. Заметил уже?

— Поэтому я и перешёл сюда. Теперь и сам убедился, что с молодёжью наш тренер работает очень много и хорошо.

— Какую цель ставишь перед собой в команде?

— Играть в каждом матче и помочь «Крыльям» подняться как можно выше в таблице РПЛ.

Почему аргентинцы обожают мате

— Каким было твоё детство в Буэнос-Айресе?

— Я родился недалеко от аэропорта. До 13 лет жил в том районе, а потом переехал в академию «Лануса». Позже стал жить один, но фактически вся моя жизнь с семи лет прошла в «Ланусе».

— Часто дети начинают заниматься футболом, чтобы не пойти по криминальному пути. У тебя было такое?

— Когда мне было пять-шесть лет, я уже играл на поле в нашем районе. В шесть лет папа отвёл меня в клуб «Сан-Лоренсо», а в семь я перешёл в «Ланус». Мне всегда нравился футбол, и цель была одна — стать футболистом. Ни на что другое не отвлекался.

— Тяжело быть вдали от семьи?

— В июне я вернусь в Аргентину, а потом планирую забрать жену с ребёнком в Россию. Чуть попозже должны и родители с братом приехать, чтобы посмотреть, как мы тут живём. Но могу сказать, что в Аргентине уже есть болельщики «Крыльев» — это вся моя семья.

— Как проводишь свободное время?

— Люблю поспать или попить мате с семьёй. Нравится теннис. Мой брат раньше играл, а сейчас тренирует. Так что моя семья разрывается между теннисом и футболом. Я больше люблю падел.

— В чём секрет мате?

— Это культура Аргентины. Мате у нас пьют на завтрак или обед. Это времяпрепровождение, повод, чтобы собраться с друзьями или семьёй. Я тоже пью его — это помогает поменьше есть.

Франко Ороско Фото: ФК «Крылья Советов»

Кого из футболистов считает образцом (нет, не Месси!)

— Кто твой кумир в футболе?

— У Аргентины есть Месси, и он лучший в мире, но мне всегда больше нравился Неймар.

— В празднованиях по случаю триумфа Аргентины в Кубке мира поучаствовал?

— На улицы тогда вышло очень много людей — примерно пять миллионов. Это было настоящее сумасшествие — вся страна праздновала! Я предпочел остаться дома и отметить победу с семьёй.

— Мечтаешь однажды сыграть за сборную Аргентины?

— Конечно! Мне повезло, что я играл за все молодёжные сборные и там меня уже знают. Думаю, если буду хорошо играть, получу премию — вызов в сборную.

— Какая главная футбольная мечта?

— Сейчас — заиграть в РПЛ, а в будущем — стать чемпионом мира!