«Выбрала «Зенит» из-за Ивановича». Сербская футболистка — о жизни в России

Это интервью с защитницей «Зенита» Александрой Лазаревич, в котором она говорит о поражении мужской сборной, детских воспоминаниях о вое сирен, чемпионстве и женском футболе в Сербии.

Александра Лазаревич – 28-летняя футболистка «Зенита» и сборной Сербии. Последние пять лет она играет в России – переехала по приглашению «Рязани-ВДВ», а потом присоединилась к «Зениту» в дебютный сезон петербургской команды.

О чём расскажем:

Матч мужских сборных России и Сербии

– Недавно был матч мужских сборных России и Сербии. Смотрела?

– Да, но лучше бы не смотреть такие игры, конечно. Шучу. Однако действительно результат вышел совсем неожиданный для сборной Сербии. 0:4 – это жесть. По-моему, красная карточка Гаичу была лишняя, всё-таки товарищеский матч, она сломала игру. После неё наши расклеились, только оборонялись. Может быть, в первом тайме было несколько моментов, а потом вообще без игры.

– Почему так?

– Сложно играть в меньшинстве, тем более с такими командами. У сборной России хорошо себя проявили фланговые защитники. Хотя у «Зенита» в прошлом году был похожий матч, когда мы остались вдесятером в самом начале. Удалили Габриэлу Гживиньску на 25-й минуте с ЦСКА в гостях. И мы очень хорошо сыграли, победили. Мне кажется, то был один из наших лучших матчей в сезоне. А у сборной Сербии совсем не сложилось.

– Что писали в Сербии после матча?

– До этого все радовались, потому что Сербия отобралась на Евро-2024, но после этой игры расстроились. Задумались, как сборная проявит себя на чемпионате Европы, потому что там хорошие соперники и будет сложно. Не хочется проиграть все матчи в группе.

Русские и сербы: сходства и отличия

– Вокруг матча создавался образ дружеского, братского противостояния. Сравни россиян и сербов, какие отличия и сходства?

– Россия — огромная, это первое. Сербия, кажется, размерами, как Петербург. Ещё погода – здесь снег, в Сербии в последнее время его нет, зима — как осень. Люди немного отличаются: в Сербии малознакомых могут открыто принять у себя, готовы встретить, помочь. Здесь люди более закрытые, нужно какое-то время, чтобы начать доверять новому человеку, но потом и примут, и помогут. Мы похожи в стиле жизни – патриотизм, религия. В этом у нас всё одинаковое.

Играют мужские сборные России и Сербии Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Ты сама сейчас едешь в сборную. У вас начинается отбор на Евро-2025.

– Да, у нас новая система – такая же, как у мужчин. После Лиги наций мы остались в Лиге B, нам надо занять первое место в группе, чтобы потом соперники были легче. Скоро играем с Шотландией у нас в Сербии и с Израилем в Венгрии.

– Ты уже давно вызываешься в сборную, какой матч из всех был для тебя особенным?

– В сборной до 19 лет. У нас был матч с Англией в квалификации Евро, и мы победили 5:4. Все хорошо помним ту игру, потому что правда было классно. Тогда англичанки были не на таком уровне, как сейчас, но всё равно – ты обыграла Англию 5:4, девять голов в матче. Когда такое увидишь.

Александра Лазаревич Фото: Федерация футбола Сербии

Непростое детство в Сербии

– Ты родилась в 1995 году, в непростое для Сербии время. Как бомбардировки отразились на твоём детстве?

– Мне было три года, но я помню какие-то вещи. Всё началось 25 марта, и затем больше недели не было ни дня, когда бы было спокойно. Папа и дедушка уехали в Белград, а мы с мамой и младшей сестрой остались в пригороде Ниша, жили в доме у бабушки и каждый раз с включением сирен уходили в подвал. Туда приходили другие наши родственники, и мы все вместе сидели, ждали, играли во что-то. Недавно в Петербурге была плановая проверка сирен, почувствовала, что у меня как будто бы аллергия на этот звук, было очень некомфортно его слышать. Два раза снаряды прилетали в Ниш. Говорили, что их целью был аэропорт, но попадали совсем не туда – в рынок, в жилые дома, в детские сады.

– Как всё это отразилось на тебе и твоей семье?

– Мы все стали более патриотичными, стали больше уважать свою страну. И, не знаю, мне кажется, сильнее. Перестаёшь реагировать на какие-то мелочи. Семейные связи стали крепче.

– Чем известен город Ниш?

– Это город, где проходили многие войны, и потому там переплелось много разных культур. Были и турки, и австро-венгры. Это видно по архитектуре, у нас большое разнообразие в стилях зданий. А в футбольном плане там есть женская команда «Машинац», которая существует более 50 лет, это одна из сильнейших команд на Балканах, многократный чемпион Сербии. Благодаря ей я в детстве узнала, что можно играть в футбол, и хотела попасть именно туда.

– Как это получилось?

– Играла в футбол во дворе, в школе с мальчиками. Параллельно занималась атлетикой, потому что мама была против моих постоянных синяков. Но я всё равно рубилась в футбол, для души. В какой-то момент мы переехали в другую деревню, и я начала тренироваться в местной команде мальчиков. Провела с ними около года, затем тренер рассказал мне про женскую команду из Лесковаца, которая захотела позвать меня к себе.

Они приехали к нам на товарищеский матч, один тайм я сыграла за пацанов, а второй – уже за новую команду. Заработала пенальти – мне сказали: «Ты бьешь». Я забила, и потом мы угорали над этим с пацанами. Уехала, тренировалась три года, и меня позвали в тот самый клуб «Машинац», в высшую лигу. Пустили в основу даже раньше положенного возраста. Тогда уже понимала, что футбол будет моей профессией.

– А ещё ты закончила университет.

– Пока не закончила. Должна была в 2019 году, но из-за футбола никак не успеваю досдать экзамены, потому что там надо физически присутствовать. Учусь на тренера и учителя физкультуры. Осталось сдать ещё два экзамена – по дзюдо и по другому виду, не знаю, как он переводится на русский язык, надеюсь, что получится сдать на ближайших сборах.

– Как узнала про интерес из России?

– Была в горах, каталась на лыжах. Мне написала девушка из «Рязани-ВДВ» – то ли менеджер, то ли агент – и предложила созвониться. Мы с друзьями думали, что это, скорее всего, шутка. Но она сказала, что директор клуба Светлана Подоль сейчас в Сербии и мы можем встретиться. Почему нет? Докаталась ещё несколько дней в горах и приехала на встречу в Белград. По итогу она спрашивает: «Тебя всё устраивает?» Я недолго думала, говорю: «Да». — «Принципиально когда вылетать?» Говорю: «Нет, когда удобно». Пошла обратно домой, и мне приходит сообщение с билетом. Оказалось, что вылет через три дня. Собрала вещи и улетела.

– Что повлияло на твоё такое быстрое решение?

– Не знаю, я почувствовала, что пора, что мне надо попробовать. Мне нравился мой тогдашний клуб, хотя в сербском женском футболе никогда не было денег, ты играешь ради удовольствия. На зарплату можешь поесть, попить, прогуляться — и всё. На зарплату в России у меня получилось откладывать, помогать семье.

– И вот ты через три дня в Рязани. Какие впечатления?

– Снег, очень много снега. Конец января, видно только дорогу и больше ничего. Сначала не выходила на улицу вообще, только на стадион и обратно в квартиру. Потом мы улетели на сборы в Крымск, где было теплее, но внезапно тоже пошёл снег, девчонки шутили, что это из-за меня. В целом мне было очень интересно, потому что тогда я ещё не говорила по-русски и много слушала окружающих, старалась запоминать слова и использовать их. Наши языки похожи, но всё равно различия есть, некоторые слова значат совсем другое.

– Как по-сербски футбольные ворота?

– Гол.

– А гол?

– Тоже гол.

– А как отличить?

– По контексту понятно, что ты имеешь в виду. Если ты напишешь мне просто «гол», то я подумаю, что какая-то твоя любимая команда забила. Ты же не напишешь мне просто «ворота»?

Матч «Рязани-ВДВ» с «Лионом» в Лиге чемпионов

– В 2020-м «Рязань-ВДВ» была на грани закрытия из-за банкротства. Правда, что могли не доиграть сезон?

– Когда только приехала, всё было классно. Мы играли в ЛЧ, даже с «Лионом», многократным победителем турнира. В 2020-м чувствовалось, что что-то идёт не так, условия местами стали похуже. Было страшно, потому что ты не знаешь, что будет на следующий день, останется ли команда или уже закроется. Девчонки начали паниковать, что точно не закончим сезон. Всё-таки получилось доиграть, мы разъехались, а потом с нами снова связались и заключили новые контракты.

Мне всё равно всё нравилось, потому что в России на тренировках есть врачи, медикаменты, массажисты, физиотерапевты, даже обеды. В Сербии этого ничего нет. Чаще всего футболистка приезжает на тренировку уже в форме, тренируется и сразу уезжает домой.

Александра Лазаревич в составе «Рязани-ВДВ» Фото: r-vdv.ru

– А сборная такая классная.

– Да, но 17 игроков из 23 вызванных выступают за границей.

Чемпионство с «Зенитом»

– Как узнала про «Зенит»?

– В 2020 году услышала, что в Суперлигу заявляется новая команда – «Зенит», мне стало интересно, как это будет. В Сербии очень уважают мужской «Зенит», потому что там долго играл Бранислав Иванович – возможно, я потом поэтому и выбрала этот клуб. Само название для нас уже говорит о многом – это что-то большое, классное. Через год у меня заканчивался контракт с «Рязанью», и я получила приглашения практически от всех клубов Суперлиги. Понимала, что для моего прогресса надо идти дальше. Я выбрала «Зенит». Тогда это было не самое большое предложение в финансовом плане, но это было не про деньги. Почувствовала, что большая ответственность – играть за клуб с таким именем.

– Каким был твой первый день в Петербурге?

– Приехала в декабре – подписать контракт и пройти УМО. Тогда ещё приехали Наташа Воскобович, Трофимчик [Наталья Трофимова], Габи Гживиньска. Прилетела, выхожу и понимаю, что на улице минус 20. И снова снег. А в Питере ещё такой ветер, жуть, я не ожидала. Через пару дней улетела обратно в Сербию и думала, как же буду с этим справляться. Сначала весь фокус был только на футболе, старалась поскорее адаптироваться. Гулять по городу начала только где-то в марте.

– Я была на вашей тренировке, в «Зените» сложился очень дружный коллектив. За счёт чего?

– Мы все очень разные. Но у нас одна цель – добиваться результата, побеждать. С этой стороны все как-то подошли друг другу по менталитету.

– В раздевалке вы все вместе складываете пазлы. Есть ещё какие-то командные ритуалы?

– Ещё перед выходом на поле всегда слушаем «В «Зените».

ЖФК «Зенит» Фото: w.fc-zenit.ru

– С кем-то общаешься из сербских футболистов в РПЛ или в Суперлиге?

– С Тияной Матич из «Динамо» всегда на связи, общаемся с Невеной Дамьянович. Недавно летели одним рейсом со Страхиней Эраковичем с пересадкой в Стамбуле. Наш рейс из Белграда задержали, мы неслись по аэропорту, чтобы успеть пересесть на другой самолёт. Пока бежали и проходили контроли, обсуждали, кто как живёт, у кого как на сборах, как возвращаться после отпуска. У всех первый месяц обычно самый жёсткий, надо снова привыкать, что семья не рядом.

– Вспомни первое чемпионство.

– Мы не поняли, что стали чемпионами. Сыграли вничью в Ростове и думали, что этого недостаточно, надо будет ждать следующий тур. Сидели недовольные, пока кто-то не зашёл в раздевалку и не сказал, что всё, мы выиграли чемпионат. И началось счастье, описать сложно. Болельщики встретили нас около гостиницы, потом в Петербурге встречали на вокзале, пели, отмечали. И так было несколько дней.

– Как тебе фанаты в России?

– Наши болельщики самые классные, их всегда слышно, когда играешь. Даже в других городах. Хочется их порадовать результатом – они же нашли время прийти и тебя поддержать.

– У тебя был футбольный кумир в детстве?

– Нет, но мне нравился Дэвид Бекхэм, потому что он красавчик. И удар у него хороший. Но не было какого-то такого игрока, из-за которого пошла в футбол, я играю по своим ощущениям. Сейчас мне нравится Люси Бронз из «Барселоны» и сборной Англии, классная правая защитница. Я играла против неё, когда «Рязань-ВДВ» встречалась с «Лионом» в Лиге чемпионов.

– Счета тогда был весёлые… Но вы играли против очень крутых игроков.

– Да, мы уступили 0:7 и 0:9. Это был «Лион», который на тот момент был лучшим клубом мира и многократным победителем ЛЧ. Мы вышли на поле, но, мне кажется, периодически забывали, что надо играть, смотрели на них и восхищались. Бежишь и думаешь, какие крутые игроки, лучшие в мире. Ада Хегерберг, Люси Бронз, Венди Ренар, Эжени Ле Сомме. Понимаешь, какая большая разница в уровне. Не знаю, какие сейчас условия, но тогда во Франции мы видели, как много людей и инфраструктуры там вложено, как много они делают для женского футбола.

Ада Хегерберг Фото: Matthew Ashton/Getty Images

– У тебя были предложения из европейских чемпионатов?

– Да, звонили из Швеции, Германии, Греции. Но меня пока ничего не привлекает. Возможно, когда-то придёт этот момент. Здесь ещё есть что нам нужно выиграть. В прошлом году мы взяли чемпионство и Суперкубок, два года подряд не получается выиграть Кубок России. Я не планирую своё будущее сильно далеко, понемногу ставлю цели. В этом году хочу требл. Ещё очень хочу попасть со сборной Сербии на чемпионат Европы. Знаю, что сборная России вышла на Евро-2022, но не участвовала – это ужас. Такой шанс может быть раз в жизни, для многих этот чемпионат стал бы последним за сборную из-за возраста. Ты прошёл отбор, но не поехал, это очень обидно и грустно.

– Сейчас у российских клубов нет еврокубков. Как ты с этим справляешься?

– Было бы круто посмотреть на «Зенит» против какой-нибудь европейской команды, интересно сравнить уровень. Но я не могу сказать, что грущу из-за этого.

– А ты смотрела четвертьфиналы Лиги чемпионов?

– Обычно смотрю, но в этот раз нет. В полуфиналах будут «Барселона», «Челси», «Лион» и «ПСЖ» – кажется, так уже каждый год. Хочу, чтобы «Челси» прошёл в финал, буду болеть за свою сербскую подругу Елену Чанкович.