Кошмарный тайм Миранчука. «Аталанта» пропустила супергол и в шаге от вылета из Кубка

В январе Джан Пьеро Гасперини бросил в медиа цитату, за которую многие зацепились. И теперь ему припоминают. После очень тяжёлой победы над «Миланом» в 1/4 финала Кубка тренер обозначил амбиции выиграть турнир. Причём звучало это не дежурно в духе «мы будем бороться до конца», а вполне как задача. Поэтому противостояния с «Фиорентиной» ждали. Хотя самого Гасперини не было на скамейке — из-за дисквалификации он наблюдал за игрой с трибуны. И, судя по происходящему на поле, тренера команде действительно не хватало.

В субботу «Аталанта» уничтожила «Наполи». У Миранчука – гол+пас. Казалось, что на «Фиорентину» россиянин попадёт в ротацию, чтобы не перегружаться. Тем более соперник со всех сторон неудобный и не особо подходит именно под стиль Алексея. Прессинг, резкие атаки и навыки позиционного давления — всё это у «Фиорентины» есть. Несмотря на всего одну победу в последних пяти матчах. Но в целом от обеих команд ожидали цельной игры впереди. С этим ни у кого не должно было возникнуть проблем, учитывая классную форму игроков атаки.

Но то, что мы увидели в исполнении «Аталанты» в первом тайме, — катастрофа. Только два удара в сторону ворот (против 12 у соперника), ни одного опасного момента и даже подхода к воротам. Полное ощущение, что «Фиорентина» просто издевалась над гостями. Сначала это не было особо заметно, но примерно к 20-й минуте хозяева полноценно расположились на чужой половине поля и стали создавать моменты. Они не возникали каждую минуту, но давление всё усиливалось.

Бонавентура, Бельтран, Белотти — все они имели возможности открыть счёт. Но сделал это Мандрагора — роскошным ударом с 30 метров. Мяч закрутился прямо под перекладину, ударился о неё и оказался в воротах. Болельщики на стадионе точно удивились такому выстрелу. Выглядело неожиданно и одновременно здорово.

«Фморентина» празднует гол Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Объективно «Фиорентина» могла всё закончить уже в первом тайме. Но им всё никак не везло. А Миранчук выглядел совсем неважно: 14 касаний, меньше 70% точности передач, семь потерь и грубый фол в центре. Вот и вся статистика россиянина, который не попал в игру и чувствовал себя не в своей тарелке. Логично, что на второй тайм Гасперини его не выпустил. Но принципиально игра «Аталанты» не изменилась.

Хотя пару хороших шансов сравнять счёт они всё-таки создали. В начале тайма классно бил Хин, но кипер был на месте. Отличный шанс был у Баккера, которого вывели под удар с угла штрафной. В целом гости, конечно, наиграли на один гол, но и «Фиорентина» после перерыва не сидела в обороне, несколько раз указав на провалы соперника. Так что «Аталанта» ещё легко отделалась. Проиграть с минимальным счётом на поле соперника — не худший сценарий.

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Так или иначе финалист Кубка Италии станет известен только через три недели. Уже на поле в Бергамо.