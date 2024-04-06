«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0

В 28-м туре чемпионата Германии случилась сенсация. «Бавария» уступила «Хайденхайму», который в прошлом сезоне играл во Второй Бундеслиге. Причём первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу мюнхенцев. Сначала Кейн забил свой 32-й гол в немецком чемпионате, а затем отличился Гнабри. Он, конечно же, исполнил своё фирменное празднование, имитируя приготовление еды. По словам вингера, этот жест показывает, кто здесь шеф.

Во втором тайме игра перевернулась. Причём всё случилось буквально за две минуты. На 50-й забил Сесса, а на 51-й счёт сравнял Кляйндинст. Между голами прошло всего лишь 86 секунд! По владению и xG «Бавария» превзошла соперника, но в результате уступила ему по счёту. Кляйндинст забил ещё и победный гол «Хайденхайма» на 79-й минуте. Во всех трёх случаях хозяева фактически выходили один на один с вратарём.

Впервые с сезона-2011/2012 «Бавария» проиграла больше пяти матчей за чемпионат. После матча спортивный директор клуба Макс Эберль заявил, что летом в команде произойдёт много изменений.

Впервые с сезона-2011/2012 «Бавария» проиграла больше пяти матчей за чемпионат. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тем временем «Байер» с минимальным счётом победил «Унион». Помогло удаление в составе берлинской команды в первом тайме. Единственный гол остался на счету Вирца, отличившегося с пенальти, который не назначили бы без VAR. Беспроигрышная серия «Байера» составляет уже 41 матч. Уступить команде Алонсо было достаточно тяжело, учитывая 0 ударов «Униона» в створ. Теперь отрыв «Байера» от «Баварии» составляет уже 16 очков.

В Бундеслиге осталось играть ещё шесть туров. «Байеру» достаточно одной победы, чтобы официально стать чемпионом Германии. Клуб этого титула не добивался никогда за свою 120-летнюю историю.

С большой вероятностью «Байер» заберёт титул на своём стадионе в следующем матче. В воскресенье (14 апреля) в Леверкузен приедет «Вердер», который идёт на 11-м месте и имеет мало шансов и на еврокубки, и на вылет. Можно лишь ещё раз напомнить, что Хаби Алонсо в прошлом сезоне подхватил «Байер», который тогда шёл на 17-м месте.