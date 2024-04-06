Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хайденхайм — Бавария — 3:2, Унион — Байер — 0:1, оборы матчей чемпионата Германии по футболу, 6 апреля 2024 года

«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
Григорий Телингатер
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму»
Аудио-версия:
Комментарии
Теперь «Байеру» до чемпионства осталась лишь одна победа в шести турах.

В 28-м туре чемпионата Германии случилась сенсация. «Бавария» уступила «Хайденхайму», который в прошлом сезоне играл во Второй Бундеслиге. Причём первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу мюнхенцев. Сначала Кейн забил свой 32-й гол в немецком чемпионате, а затем отличился Гнабри. Он, конечно же, исполнил своё фирменное празднование, имитируя приготовление еды. По словам вингера, этот жест показывает, кто здесь шеф.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

Во втором тайме игра перевернулась. Причём всё случилось буквально за две минуты. На 50-й забил Сесса, а на 51-й счёт сравнял Кляйндинст. Между голами прошло всего лишь 86 секунд! По владению и xG «Бавария» превзошла соперника, но в результате уступила ему по счёту. Кляйндинст забил ещё и победный гол «Хайденхайма» на 79-й минуте. Во всех трёх случаях хозяева фактически выходили один на один с вратарём.

Впервые с сезона-2011/2012 «Бавария» проиграла больше пяти матчей за чемпионат. После матча спортивный директор клуба Макс Эберль заявил, что летом в команде произойдёт много изменений.

Впервые с сезона-2011/2012 «Бавария» проиграла больше пяти матчей за чемпионат.

Впервые с сезона-2011/2012 «Бавария» проиграла больше пяти матчей за чемпионат.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тем временем «Байер» с минимальным счётом победил «Унион». Помогло удаление в составе берлинской команды в первом тайме. Единственный гол остался на счету Вирца, отличившегося с пенальти, который не назначили бы без VAR. Беспроигрышная серия «Байера» составляет уже 41 матч. Уступить команде Алонсо было достаточно тяжело, учитывая 0 ударов «Униона» в створ. Теперь отрыв «Байера» от «Баварии» составляет уже 16 очков.

В Бундеслиге осталось играть ещё шесть туров. «Байеру» достаточно одной победы, чтобы официально стать чемпионом Германии. Клуб этого титула не добивался никогда за свою 120-летнюю историю.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Вирц – 45+8'    
Удаления: Госенс – 45+3' / нет

С большой вероятностью «Байер» заберёт титул на своём стадионе в следующем матче. В воскресенье (14 апреля) в Леверкузен приедет «Вердер», который идёт на 11-м месте и имеет мало шансов и на еврокубки, и на вылет. Можно лишь ещё раз напомнить, что Хаби Алонсо в прошлом сезоне подхватил «Байер», который тогда шёл на 17-м месте.

А вот кто совсем скоро вернётся в чемпионат Германии:
В Бундеслигу возвращается особенный клуб. У него своя идеология и сумасшедшие фанаты
В Бундеслигу возвращается особенный клуб. У него своя идеология и сумасшедшие фанаты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android