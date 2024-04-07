Топ-матчи понедельника: НБА, НХЛ, РПЛ и битва «Трактор» — «Локомотив» в Кубке Гагарина

Начинаем рабочую неделю классным спортом: «Удинезе» — «Интер», «Химки» — «Арсенал», а ещё сражение Овечкина и «Вашингтона» за плей-офф.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: останутся ли «пеликаны» в борьбе за топ-6 Запада?

Каждая команда, которая борется за плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, мечтает избежать стадии плей-ин. «Финикс Санз» на данный момент занимает шестое место в Западной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» отстаёт от «солнечных» на одно очко и расположился следом – седьмая строчка. Если «пеликаны» проиграют предстоящий матч, то отстанут от «Финикса» и могут попросту вылететь из борьбы за прямое попадание в плей-офф, так как подопечным Уилли Грина в дальнейшем предстоит сыграть с «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Лейкерс» – командами, которые бьются за место в плей-офф. Сможет ли «Нью-Орлеан» навязать борьбу «Финиксу»?

🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» сражение за плей-офф?

Пятиматчевая серия поражений откинула команду Спенсера Карбери за пределы кубковой восьмёрки в Восточной конференции. Ещё одна неудача может стать фатальной для Александра Овечкина и его партнёров. Во встрече с «Оттавой Сенаторз» столичным хоккеистам кровь из носу необходимо добиваться исключительно победы, иначе с огромной степенью вероятности их сезон будет завершён уже через 12 дней.

🏀 2:00: «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «олени» установят антирекорд сезона?

«Милуоки Бакс» под конец регулярного чемпионата выглядит очень плохо. Команда проиграла три матча кряду, а всего победила лишь в одной встрече из последних шести сыгранных. При этом в нынешнем сезоне «олени» не проигрывали больше трёх матчей, поэтому если «Нью-Йорк Никс» обыграет подопечных Дока Риверса, то сделает им «приятный» подарок. Обе команды борются за самые высокие позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард не допустят четвёртого поражения кряду?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: избегут ли «Рейнджерс» сенсационной осечки?

Команда Питера Лавиолетта ведёт отчаянную победу за победу в регулярном чемпионате НХЛ, но куда важнее для «Рейнджерс» сохранение первой строчки конкретно в Восточной конференции. На данный момент у «синерубашечников» всё прекрасно с турнирным положением. Но если они вдруг расслабятся и потеряют несколько очков на финише гладкой части сезона, то падение на вторую позицию в конференции может стать огромным ударом по перспективам команды в плей-офф, ведь в таком случае в первом раунде плей-офф «Парни с Бродвея» выйдут на «Тампа-Бэй Лайнинг». Ну, ещё то удовольствие для начала борьбы за Кубок Стэнли.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» напрямую пробьются в плей-офф?

Завершение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации всё ближе. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз» решают свои задачи в турнирной таблице Западной конференции. «Озёрники» – восьмые и при удачном стечении обстоятельств могут претендовать на прямое попадание в плей-офф. В свою очередь, «волки» борются за первенство в таблице с «Денвером» и «Оклахомой». «Лейкерс» и «Миннесота» трижды встречались между собой в этом сезоне, и всегда победа доставалась хозяевам паркета: дважды «волкам» и один раз – «озёрникам». Тенденция повторится?

🎾 15:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Хауме Мунар (Испания, Q), Монте-Карло, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Сафиуллин до Джоковича?

26-летний Роман Сафиуллин дебютирует на «Мастерсе» в Монте-Карло матчем со своим ровесником — квалифаером Хауме Мунаром. Теннисисты на уровне основных сеток ATP ещё не играли, а в квалификации Базеля-2022 сильнее был россиянин. Победитель нового матча во втором круге встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

🎾 16:30*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания), Монте-Карло, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: вырвется ли Хачанов вперёд в противостоянии с Норри?

Карен Хачанов неплохо выступил на «Мастерсе» в Майами, где дошёл до четвёртого круга и уступил лишь игроку топ-5 Александру Звереву. Сейчас россиянин начинает аналогичный турнир в Монте-Карло сражением с британцем Кэмероном Норри. Теннисисты ранее встречались шесть раз, и счёт личных встреч у них равный — 3-3. Карен был сильнее в Роттердаме, Торонто-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2022, а Кэмерон — в Барселоне, Лионе-2021 и Роттердаме-2022. Победитель нового матча сыграет во втором круге с лучшим теннисистом из пары Франсиско Серундоло — Даниэль Альтмайер.

⚽️ 17:00: «Оренбург» — «Рубин», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Рахимова приблизит соперника к вылету?

У «Оренбурга» крайне неприятное положение. Команда Деограсии застряла в зоне стыков и находится совсем рядом с зоной вылета. В связи с этим нужно набирать все очки подряд, чтобы остаться в РПЛ. А тут ещё и приезжает неприятный соперник: «Рубин», хоть и потерял стабильность, находится в середине таблицы и не похож на команду, которую будет легко переиграть. Так что вполне вероятны два сценария: либо «Оренбург» приблизится к спасению, либо «Рубин» усугубит положение соперника.

🏒 17:00: «Трактор» — «Локомотив», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли «Трактор» вернуть серию в Ярославль?

Челябинцам необходимо отыгрываться с 0-3, что за всю историю плей-офф КХЛ случилось лишь единожды. И вряд ли сейчас мы станем свидетелями повторения сценария той самой серии между СКА и ЦСКА, но для начала команде Алексея Заварухина нужно хотя бы избежать сухого поражения в полуфинале Кубка Гагарина и постараться вернуть серию на ярославский лёд. Сумеет ли «Трактор» размочить счёт в серии?

⚽️ 19:30: «Химки» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 23-й тур

Интрига: перевернутся ли расклады в топе Первой лиги?

Крайне интригующая история. «Химки» после двух поражений подряд упустили лидерство в Первой лиге, а «Арсенал», несмотря на три ничьих, по-прежнему находится в топ-4 и отстаёт от соперника всего на одно очко. Так что не исключён вариант, при котором Тула перевернёт расклады и ворвётся в двойку лидеров. Правда, для этого хорошо бы побеждать. Что же будет на деле?

⚽️ 21:45: «Удинезе» — «Интер» Милан, Серия А, 31-й тур

Интрига: «Интер» приблизится к досрочному чемпионству?

Команда Индзаги превратила чемпионскую гонку в формальность. После победы над «Ювентусом» и нескольких потерь очков у туринцев второе место в таблице занял «Милан». А «Интер» тем временем практически не оступается и рвётся к досрочному завоеванию титула. Единственная проблема: «Удинезе», формально располагаясь в середине таблицы, находится всего в двух очках от зоны вылета и вряд ли просто так отдаст миланцам победу. Так что интрига в этом матче вполне жива.