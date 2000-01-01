Автор хита Despasito встретился с Месси и Суаресом. Видео

Автор хита Despasito встретился с Месси. Видео

Латиноамериканский рэпер Daddy Yankee, известный благодаря песне Despasito, посетил матч «Интер Майами». После игры музыкант получил тёплый приём от Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Букетса.