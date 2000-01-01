Автор хита Despasito встретился с Месси. Видео
Латиноамериканский рэпер Daddy Yankee, известный благодаря песне Despasito, посетил матч «Интер Майами». После игры музыкант получил тёплый приём от Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Букетса.
Автор хита Despasito встретился с Месси и Суаресом. Видео
Читайте также
Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Топ-5 самых дорогих полузащитников мира
Топ-5 самых дорогих защитников мира
Топ-5 самых дорогих голкиперов мира
Топ-5 самых дорогих футболистов без клуба
Невероятная статистика Фодена по хет-трикам в АПЛ
Топ-7 самых дорогих футбольных составов мира
Блогер спародировал празднования тренеров. Видео
Топ-5 футболистов по числу хет-триков в XXI веке
Конфликт игрока «Барсы» с юными фанатами. Видео
Блогер покрасил «ламборгини» в честь Роналду
Футболист случайно вырубил двух партнёров. Видео
Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
«Арсенал» повторил крутой рекорд в матче с «Сити»
Фанат «Шальке» с башней из пива на голове. Видео
«Ливерпуль» — лучший в матчах, где уступал в счёте