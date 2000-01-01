Пиняев попал в престижный топ
Сергей Пиняев отличился в матче «Ахмат» — «Локомотив» (0:2). Для форварда железнодорожников этот мяч стал 10-м в РПЛ. В более раннем возрасте этой отметки достигали лишь три футболиста в XXI веке!
4-5-е место — Александр Кержаков
Свои 10 голов в чемпионате России бывший нападающий «Зенита» забил в 19 лет и 5 месяцев.
4-5-е место — Сергей Пиняев
Отметки в 10 мячей в РПЛ форвард «Локомотива» достиг в 19 лет и 5 месяцев.
3-е место — Жо
Экс-нападающий ЦСКА забил 10 голов в РПЛ в 19 лет и 1 месяц.
2-е место — Арсен Захарян
Бывший полузащитник «Динамо» достиг отметки в 10 голов в РПЛ в 18 лет и 11 месяцев.
1-е место — Алан Дзагоев
Экс-полузащитник ЦСКА забил 10 голов в чемпионате России в 18 лет и 9 месяцев.
У Пиняева — 10 голов в РПЛ. Лишь трое в XXI веке забивали в более раннем возрасте
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