У Пиняева — 10 голов в РПЛ. Лишь трое в XXI веке забивали в более раннем возрасте

Пиняев попал в престижный топ

Сергей Пиняев отличился в матче «Ахмат» — «Локомотив» (0:2). Для форварда железнодорожников этот мяч стал 10-м в РПЛ. В более раннем возрасте этой отметки достигали лишь три футболиста в XXI веке!