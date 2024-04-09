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Реал Мадрид — Манчестер Сити: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 9 апреля 2024 года

Досрочный финал Лиги чемпионов? «Реал» постарается отомстить «Сити» за унижение! LIVE
Георгий Илющенко
«Реал» — «Манчестер Сити». LIVE
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Последняя встреча команд закончилась разгромной победой Гвардиолы.

Всем привет! Лига чемпионов не просто возвращается на экраны с четвертьфинальными матчами, но и делает это максимально эффектно — дарит нам ярчайшее противостояние в первый же игровой день. Сегодня, 9 апреля, состоится встреча «Реала» и «Манчестер Сити», которую многие считают досрочным финалом.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Реала» и «Сити», несмотря на относительно недолгую историю успеха вторых, богатое противостояние. В последние годы эти гранды регулярно встречаются в Лиге чемпионов, но результаты разнятся. Последняя игра случилась в прошлогоднем полуфинале, и тогда Пеп Гвардиола и его футболисты просто переехали Мадрид. После результативной ничьей в Испании был разгром в Англии — 4:0.

Отомстит ли «Реал» сопернику? Или «Сити» пойдёт за вторым трофеем Лиги чемпионов подряд? Узнаем сегодня. Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 22:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну и ничего не упустите!

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