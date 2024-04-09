«Арсенал» ответит «Баварии» за разгромы? Суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов! LIVE

От последних встреч с мюнхенцами фанатам лондонцев до сих пор плохо.

Всем привет! В Лиге чемпионов большой день. Сегодня, 9 апреля, состоятся два четвертьфинальных матча. Многое сказано о новом противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити», но не менее интересна встреча «Арсенала» и «Баварии». Здесь будем говорить только о ней.

Ещё в эпоху Арсена Венгера «Арсенал» встречался с «Баварией» регулярно. Правда, последние матчи этих команд больше походили на соперничество профессионалов и любителей. В сезоне-2016/2017 «Арсенал» дважды отлетел от «Баварии» по 1:5 в 1/8 финала. Аналогичный счёт был в их мюнхенском матче на групповом этапе в сезоне-2015/2016.

Сейчас ситуация совершенно иная. «Арсенал» — участник самой захватывающей «золотой» гонки в АПЛ за последние годы. А «Бавария», приучившая всех к автоматическому чемпионству, безвольно отдаёт титул сенсационному «Байеру». Не шанс ли это для «Арсенала»? Или желание отомстить за старые результаты испортит план Артеты?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне. Оставайтесь с нами!

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