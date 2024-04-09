«Алания» и «Ленинградец» забили шесть мячей на двоих, а Махачкала справилась с лучшей командой марта.

Евсеев остался без клуба, а лидеры Первой лиги выдали мегафинал. В топ-3 теперь всё плотно

26-й тур Мелбет Первой лиги вышел на славу. В трёх матчах мы увидели захватывающие голевые перестрелки. Суммарно 27 голов в девяти играх — результативно. Также мы стали свидетелями отставки Вадима Евсеева с поста главного тренера «Кубани».

Событие тура: Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»

В Краснодаре всё печально. Ни одной победы после зимней паузы. Metaratings сообщил, что Евсеев объявил команде об уходе после поражения от «Черноморца». Игроки не хотели, чтобы Вадим Валентинович покидал их. Но на следующий день пресс-служба краснодарцев опубликовала пост, что стороны расторгли контракт. Вместе с Евсеевым ушли старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников. Кажется, что уже ничего не спасёт «Кубань» от вылета…

А Новороссийск в огне! Разнëс конкурента в борьбе за выживание — 3:0. Хотя по таким выступлениям кажется, что «Черноморец» уверенно останется в Первой лиге. Команда Гаранина выигрывает в четвëртом туре кряду. В Новороссийске рождается новый бомбардир — Антон Антонов забивает в третьем матче подряд.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Гол тура: Сергей Варатынов («Химки»)

Феерия! Чего только не было в Химках. Первый тайм вышел скучным по сравнению с тем, что было дальше. Он закончился в пользу «Арсенала» со счётом 1:0. А до этого Тула три раза подряд заканчивала матчи нулевой ничьей. В перерыве произошёл ярчайший момент. Дисквалифицированный тренер «Арсенала» Сторожук давал установку команде с трибуны. Вы когда-нибудь такое видели?

Дисквалифицированный тренер «Арсенала» даёт установку на второй тайм с трибуны стадиона Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На 56-й минуте нападающий «Химок» Руденко прервал суперсерию вратаря Тулы Кокарева. Он не пропускал 812 минут кряду в матчах Первой лиги — восемь игр «на ноль». Эх, нравилось после каждой встречи считать статистику этой серии. Не прошло и 10 минут, как Кокарев схлопотал красную карточку. Защитник ошибся при передаче назад, и Никита играл отчаянно в борьбе с Руденко.

И всё-таки на 75-й минуте Бутта Магомедов воспользовался численным преимуществом после прекрасной разрезающей передачи Аршака Коряна. Казалось, что «Химки» спокойно доведут дело до победы. Но нет. На 85-й минуте ветеран Сергей Ткачёв вколотил мяч в ворота хозяев и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. SIUUU! И девять минут было добавлено. И «Химки» вырвали победу. Пушка Сергея Варатынова! Гол тура.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Химок».

«Химки» вернулись на трон, отдав его в аренду «Акрону» на пару дней. Команда Талалаева обходит тольяттинцев благодаря победе в очной встрече. «Арсенал» остался в зоне стыковых матчей, но теперь у «Родины» столько же очков, сколько и у туляков.

Самый результативный матч тура: «Ленинградец» — «Алания»

Праздник футбола в Рощине! Уже на второй минуте Ибрагим Цаллагов вовремя подставил ногу под вынос Владислава Волкова. «Привоз» защитника. Но не прошло и 10 минут, а счёт на табло стал равным. Внимание! Максим Бачинский стал автором первого гола «Ленинградца» после возобновления чемпионата.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Ленинградца».

В начале второго тайма 19-летний игрок Тарас Гаглоев пробил кипера хозяев — Калешин угадал с заменой в перерыве. Всё самое весёлое происходило в конце матча. На 80-й минуте Горелишвили вколотил мяч в ворота «Алании». Спустя пять минут Эдуард Суханов реализовал пенальти, а в добавленное время Владикавказ ответил тем же — 3:3!

При этом Кирьяков, возглавляющий «Ленинградец», раскритиковал арбитра Фисенко за назначенный 11-метровый в концовке. На пресс-конференции он сказал: «Непонятное решение судьи. Видно, что игрок сам валится. Его никто не трогает. Это ужас просто. Ошибка арбитра повлияла на исход матча. Нелепое решение судьи перечеркнуло всю нашу работу. Он лишил нас победы».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Команда тура: «Динамо»

Напряжëнный матч в Каспийске. В первом тайме команды обменялись заменами из-за травм. Самый жирный момент был у красноярца Никиты Раздорских. Он попал в крестовину после пушечного удара издали. Если бы забил, получился бы сочнейший гол. Возможно, гол тура.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Енисея».

А во втором тайме махачкалинцы расчертили эффектную комбинацию со стандарта. Касинтура отдал короткий пас на Крачковского, тот точно навесил, Ковачевич сделал скидку головой на Алибекова, и Муталип замкнул.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» победило со счётом 1:0. Команда Андрея Тихонова терпит поражение после двух мощных туров (высадили «Ленинградец» — 4:0, и «Химки» тоже — 4:1). Махачкала остановила лучший тренерский штаб марта, лучшего игрока марта (Денис Тихонов) и поднялась в зону прямого прохода в РПЛ на один день, пока их оттуда не сместили «Химки».

Болельщики тура: сладкая парочка, поддерживающая «Родину»

1:1 — неожиданный результат матча «Сокол» — «Родина». Казалось, что москвичи продолжат свою победную серию и установят рекорд сезона по её продолжительности. Но «Родина» стала пятым клубом, чья серия оборвалась на пяти победах.

В этом матче вратарь москвичей Корякин впервые пропустил в «Лучшей лиге мира». Он проводил свой пятый матч после перехода из «Балтики». И то его вины в голе нет. Митя Крижан неудачно срезал мяч в собственные ворота после навеса Артёма Максименко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Ну и какие же классные болельщики «Родины» приехали в Саратов! Вы только посмотрите на эту парочку. В них невозможно не влюбиться.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Родины».

Другие матчи 26-го тура Первой лиги

«Акрон» — «Торпедо»

Весёлый первый тайм выдали команды. Уже на восьмой минуте центральный защитник «Торпедо» Александр Иваньков после подачи со штрафного, который из-за позиции больше походил на угловой, засадил мяч головой в ворота «Акрона». Ровно так же он отличился в предыдущем матче. Кроме Иванькова, никто не забивает за москвичей после зимней паузы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Торпедо».

На 18-й минуте Волков спас «Акрон» после убойного момента Стефановича, а в ответной атаке Константин Савичев расстрелял Бабурина. На 36-й минуте хозяева разыграли классную комбинацию. Кирилл Данилин вырезал эффектную передачу шведой, Иван Чудин подправил траекторию паса пяткой, и Никита Глушков точно пальнул в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Правда, во втором тайме мы голов не увидели. «Акрон» выиграл — 2:1. Команда Заура Тедеева торжественно взобралась на вершину Первой лиги, пока их оттуда не сместили «Химки». «Торпедо» теснится в середине таблицы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«КАМАЗ» — «Волгарь»

Противостояние команд из второй половины таблицы вышло славным. На 19-й минуте Слава Кротов славно убежал ото всех с мячом и расправился с голкипером «КАМАЗа». Челнинцам понадобилось лишь несколько минут, чтобы сравнять счёт. Во втором тайме команды также обменялись голами — 2:2. Удивительный перформанс выдал хавбек астраханцев Мартовой. В компенсированное время он умудрился получить две жёлтые карточки в течение пары минут.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

СКА снова принимал матч на «Кировце» в Санкт-Петербурге. Но как же хорош «Нефтехимик»! Команда Кирилла Новикова непобедима весной при лишь одной ничьей. И как же хорош Данила Емельянов! В прошлые выходные он стал автором гола тура, а сейчас принёс победу Нижнекамску. Это уже третий результативный выстрел Емельянова из-за пределов штрафной за последние пять матчей. А Шаронов сослался на качество поля… Новиков же отметил: «Все в равных условиях».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Тюмень» — «Шинник»

Ярославцы оказались сильнее сибиряков — 2:0. Безвыигрышная серия «Тюмени» растянулась уже на семь матчей. Более того, команда Игоря Меньщикова не забивает 715 минут — это антирекорд сезона. Капитан «Тюмени» Коротаев даже повздорил с болельщиками, которые кричали «Позорище!» Пока что главным героем сибиряков остаётся вратарь Егор Любаков. Он неоднократно выручал в матче с «Шинником». И уже вынужден отвечать на вопрос, не надоело ли быть лучшим.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.