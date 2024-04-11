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Ливерпуль — Аталанта, прямая онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги Европы, где смотреть, играет ли Миранчук, 11 апреля 2024

Миранчук и «Аталанта» против «Ливерпуля» и Клоппа! Ну что за огнище в Лиге Европы! LIVE
Георгий Илющенко
«Ливерпуль» — «Аталанта»
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Забьёт ли россиянин на «Энфилде»?

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой». Мы проведём онлайн встречи на «Энфилде».

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

История взаимоотношений между клубами невелика – команды встречались всего дважды. Это случилось в лигочемпионском сезоне-2020/2021, тогда команды по разу выиграли на выезде (2:0 – в Англии, 5:0 – в Италии). Так что у бергамасков есть опыт побед на «Энфилде».

А ещё одна из интриг – как проявит себя Алексей Миранчук, который совсем недавно оформил 1+1 в матче с «Наполи». А это, между прочим, чемпион Италии. Россиянина вообще в той встрече признали лучшим.

Вот как это было:
Миранчук выдал лучший матч сезона с чемпионом Италии! И вернул «Аталанту» в гонку за ЛЧ
Миранчук выдал лучший матч сезона с чемпионом Италии! И вернул «Аталанту» в гонку за ЛЧ

А «Ливерпуль» же упустил первое место в АПЛ благодаря ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Могли и проиграть, если бы не реализованный на финальной десятиминутке пенальти в исполнении Мохамеда Салаха.

Отскочили, получается?
«Ливерпуль» отдал лидерство в АПЛ из-за жёсткой ошибки. Удар «МЮ» с центра перевернул игру
«Ливерпуль» отдал лидерство в АПЛ из-за жёсткой ошибки. Удар «МЮ» с центра перевернул игру

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