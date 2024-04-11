«Ливерпуль», «Байер» или «Милан»? Выбираем фаворита Лиги Европы

Восемь клубов всё ещё претендуют на победу в Лиге Европы. В прошлом сезоне трофей над головой подняла «Севилья», но в этот раз всё будет иначе. Давайте определим, у какого самые высокие шансы на победу в турнире.
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«Байер» (Германия)
Как же хорош «Байер» в этом сезоне! Ему достаточно одержать победу в ближайшем матче, чтобы стать чемпионом Германии. Да, за пять туров до финиша. Да, при живой (пусть и хромающей на обе ноги) «Баварии». Но ещё больше впечатляет, что команда Хаби Алонсо до сих пор ни разу не проиграла в этом сезоне. А уже почти середина апреля! На предыдущей стадии Лиги Европы «Байер» проявил невероятный характер. Сначала превратил 0:2 в 2:2 в первом матче с «Карабахом». Через неделю получилось ещё более эпично. «Байер» снова «горел» 0:2, но победил 3:2 благодаря двум голам в компенсированное время. Такие чудеса наталкивают на мысль, что эту команду просто не обыграть. Или более мастеровитые, чем «Карабах», соперники не допустят таких ошибок?
«Ливерпуль» (Англия)
В АПЛ — настоящая мясорубка. Первую команду от третьей отделяет всего одно очко. «Ливерпуль» отчаянно борется за чемпионский титул, но у него хорошие шансы и на победу в Лиге Европы. Кстати, букмекеры считают мерсисайдцев главными претендентами на завоевание трофея. Юрген Клопп проводит последние месяцы на посту главного тренера «Ливерпуля», и ему, конечно, хотелось бы уйти победителем. Английский клуб вышел в плей-офф с первого места после чего просто уничтожил чешскую «Спарту» (5:1, 6:1). Обращает на себя внимание статистика домашних матчей «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Четыре победы в четырёх матчах, 17 забитых мячей, три пропущенных.
«Милан» (Италия)
Итальянский клуб — третий в списке претендентов на победу в Лиге Европы. Речь, разумеется, о котировках букмекеров. В последнее время «Милан» выглядит очень солидно. Победная серия команды насчитывает семь матчей, а ещё она не проигрывает на протяжении полутора месяцев. Как итог — красно-чёрные закрепились на втором месте в Серии А и вышли в четвертьфинал Лиги Европы. В плей-офф команда Стефано Пиоли высадила «Ренн» (3:0, 2:3) и пражскую «Славию» (4:2, 3:1). Следующий соперник «Милану» хорошо знаком — его ждёт встреча с неуступчивой «Ромой». Кстати, красно-чёрные не проигрывают сопернику с 2019 года.
«Бенфика» (Португалия)
В двух предыдущих сезонах португальский клуб добирался до четвертьфинала Лиги чемпионов. На этот раз «Бенфика» провалилась на групповой стадии, но уже прошла двух соперников в плей-офф Лиги Европы. Она справилась с «Тулузой» (2:1, 0:0) и «Рейнджерс» (2:2, 1:0). У «Бенфики» богатый опыт выступлений в международных турнирах, так что ей по силам замахнуться на серьёзный результат. К тому же в 2013 и 2014 годах «Бенфика» добиралась до финала Лиги Европы. Правда, в обоих случаях проиграла максимально обидным образом. Сначала пропустила в добавленное время от «Челси» (1:2), а потом не справилась с «Севильей» в серии пенальти.
«Рома» (Италия)
Да, римский клуб играет уже не под руководством Жозе Моуринью, который нередко добивался успеха в международных турнирах. Однако есть ощущение, что «Рома» способна чего-то достичь и с Даниэле Де Росси. Он возглавил столичный клуб в январе, и с того момента команда проиграла всего дважды. Она не справилась с «Интером» (2:4) в Серии А и с «Брайтоном» (0:1) в Лиге Европы. Но поражение от английского клуба не играло существенной роли, ведь до этого «Рома» раскатала его со счётом 4:0. Два года назад римский клуб выиграл Лигу конференций, год назад дошёл до финала Лиги Европы. Как будет на тот раз?
«Вест Хэм» (Англия)
В последнее время лондонский клуб прекрасно выступает в международных турнирах. Два года назад «Вест Хэм» играл в полуфинале Лиги Европы, а в прошлом году стал победителем Лиги конференций. На этот раз команда Дэвида Мойеса заняла первое место в группе, а в 1/8 финала прошла «Фрайбург». Лондонский клуб не обратил внимания на поражение в Германии (0:1) и в ответном матче уничтожил соперника — 5:0. Впереди непростые матчи с непобедимым «Байером», но рано или поздно немецкий клуб проиграет. Может, его остановит как раз «Вест Хэм»?
«Аталанта» (Италия)
В последнее время дела у бергамасков складываются не лучшим образом — две победы в девяти матчах. Из-за этого «Аталанта» откатилась на шестое место в Серии А, а её шансы на выход в финал Кубка Италии сократились. С другой стороны, клуб из Бергамо выбил серьёзного соперника из Лиги Европы. «Спортинг» несётся к чемпионскому титулу в Португалии, но проиграл в 1/8 финала ЛЕ (1:1, 1:2). «Аталанта» не выигрывала трофеев с 1963 года (тогда она победила в Кубке Италии), так что у неё запредельная мотивация. В четвертьфинале бергамасков ждёт сам «Ливерпуль». Страшный соперник, однако в 2020 году «Аталанта» уже обыгрывала его на «Энфилде», так что недооценивать её точно нельзя. И отдельно поболеем за Алексея Миранчука.
«Марсель» (Франция)
Если верить букмекерам, то у «Марселя» самые низкие шансы на победу в Лиге Европы. Плюс провансальцы проиграли три раза подряд в чемпионате, где занимают лишь восьмое место. Но в Лиге Европы у «Марселя» всё хорошо. Он занял второе место в группе и опередил «Аякс». В плей-офф команда выбила донецкий «Шахтёр» (2:2, 3:1) и «Вильярреал» (4:0, 1:3). В 2018 году «Марсель» играл в финале Лиги Европы, а в 2022-м — в полуфинале Лиги конференций. Теперь же в четвертьфинале ЛЕ его ждёт «Бенфика», которая не выглядит грозно.