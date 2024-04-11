Первый трофей Малкома в Саудовской Аравии! Экс-зенитовец просто разорвал финал. Видео

«Аль-Хиляль» продолжает улетать в космос. Если вдруг упустили, эта саудовская команда месяц назад установила мировой рекорд по продолжительности победной серии. Тогда в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов отлетел «Аль-Иттихад», и «Аль-Хиляль» выиграл в 28-й раз подряд.

С тех пор рекорд исключительно растёт и становится ещё более недосягаемым для тех, кто в будущем захочет его побить. А сегодня «Аль-Хиляль» собрался не просто продлить серию, но и заодно взять титул. Угадайте, кто был соперником в финале Суперкубка Саудовской Аравии? Всё тот же «Аль-Иттихад».

Суперкубок Саудовской Аравии, как это зачастую бывает в наше время, проходит в формате «Финала четырёх», да ещё и в другой стране. Правда, в данном случае совсем недалеко — в ОАЭ. И если «Аль-Иттихад» в своём полуфинале выбил скромную «Аль-Вахду», у которой из относительных звёзд только Одион Игало (помните, за «МЮ» немного играл?), то «Аль-Хиляль» рубился с «Аль-Насром». Было это увлекательно, а главным хайлайтом стало удаление Криштиану Роналду.

Теперь же соперниками Малкома, Калиду Кулибали, Сергея Милинковича-Савича, Рубена Невеша и других стали Карим Бензема и Н’Голо Канте. Выглядит достойно, но вот один небольшой факт: в саудовской Про-Лиге команды разделяют ровно 30 очков. «Аль-Иттихад» с 47 — четвёртый, «Аль-Хиляль» (77) — конечно же, первый.

Казалось, эту разницу моментально показал Малком, когда забил уже на пятой минуте. Причём как! Перехватил мяч в центре поля, ушёл от троих, разыграл стенку с партнёром и пробил под вратарём. В этом сезоне у бразильского россиянина долго были проблемы с результативностью, но этот момент — напоминание о доминации в составе «Зенита». Четвёртый матч подряд с голами!

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть видео можно на странице «Okko Спорт» во «ВКонтакте».

Однако «Аль-Иттихад» умудрился сравнять ещё до середины второго тайма. Команда заработала пенальти, бить пошёл Абдерразак Хамдалла. Боно включил майнд-геймс и долго показывал рукой, чтобы нападающий бил в левый угол. Тот так и поступил, вратарь потащил, но победителем в этой дуэли всё равно вышел бьющий. Мяч отскочил к Хамдалле, и на добивании тот прошил Боно.

«Аль-Хиляль» вышел вперёд перед самым перерывом: Салем Аль-Давсари пробежал по линии штрафной и хитро пробил низом в противоход вратарю. Защитникам должно быть особенно обидно: так бежать за соперником — и всё напрасно.

Аль-Давсари бежит праздновать гол Фото: Neville Hopwood/Getty Images

Но интрига всё равно сохранялась до последнего. После 88 минут игры счёт оставался 1:2, и футболисты «Аль-Иттихада», вспоминая, как «Аль-Наср» чуть не перевёл проигранный полуфинал в дополнительное время, наверняка прорабатывали финальный рывок на спасительный гол.

А потом снова включился Малком. Когда он кайфует, это всегда шоу. Так было и здесь. Чисто бразильский отыгрыш пяткой с партнёром в центре поля, забег к штрафной, а дальше — приём паса и замах, после которого защитник моментально оказался в проигрышной позиции. Проблем с ударом у Малкома не было никогда — 3:1.

Права на видео принадлежат Okko. Посмотреть видео можно на странице «Okko Спорт» во «ВКонтакте».

Но и этого «Аль-Хилялю» оказалось мало! Аль-Давсари подумал, что нужно поддержать Малкома, и тоже оформил дубль на 90+6-й минуте. 4:1 — это уже разгром. Бензема и Роналду теперь объединяет ещё больше.

Для «Аль-Хиляля» это четвёртый Суперкубок Саудовской Аравии в истории. Предыдущий был в сезоне-2021/2022. А для Малкома этот трофей — первый в Саудовской Аравии! С учётом того, что местная Лига чемпионов в самом разгаре, нет никаких сомнений, что у этого состава отличные шансы на азиатский требл.