«Милан» близок к вылету, а «Байер» продолжает разрывать рекорды. Мощный день в еврокубках!

Команда Оздоева проиграла в ЛК. А «Фенербахче» после скандала в Суперкубке Турции едва не совершил камбэк с 0:3.

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые четвертьфиналы. В них поучаствовали два российских легионера – Алексей Миранчук из «Аталанты» и Магомед Оздоев из ПАОКа. Главные события этих матчей – в нашем обзоре.

«Ливерпуль» разгромно влетел «Аталанте» Миранчука

Миранчук начал матч на «Энфилде» на скамейке. В первом тайме «Ливерпуль» владел мячом 70% времени, но команде Юргена Клоппа не хватало голевых моментов. Хотя однажды хозяева были очень близки к голу, когда мяч после удара Эллиотта попал в перекладину, срикошетил в штангу и вылетел в поле. А вот «Аталанта» свой шанс использовала. Бергамаски здорово вышли из-под прессинга через правый фланг, и Скамакка после паса в центр штрафной здорово пробил в касание.

Клопп требовал от своей команды добавить огня, но что творил в этот вечер Скамакка! На исходе часа матча форвард, не раскрывшийся в Англии, оформил дубль. Голевая атака снова пришла с правого фланга, а Конате вместо офсайда создал глубину. Это и стоило «Ливерпулю» пропущенного мяча. Команда Клоппа была не похожа на себя, тот же Скамакка мог сделать хет-трик. Потом Салах всё же забил, но из «вне игры», а вот Пашалич избежал офсайда, когда потеря в центре поля привела к контрвыпаду «Аталанты» и третьему голу. Только при счёте 3:0 в пользу своей команды Джан Пьеро Гасперини выпустил на замену Миранчука. Россиянин, выйдя на поле на 89-й минуте, успел только дважды коснуться мяча. Тем не менее поучаствовал в сенсационной победе на «Энфилде».

«Байер» по-прежнему непобедим

«Байер» забрал мяч с первых минут, посадил «Вест Хэм» на его треть и начал атаковать, комбинируя большой группой игроков, как любит и умеет. Счёт по ударам к перерыву был 18:1! Правда, ни одно из пяти попаданий в створ не принесло команде Хаби Алонсо гола.

«Вест Хэм» держался до 83-й минуты, а в концовке всё решили стандарты. «Байер» не только продлил беспроигрышную серию со старта сезона до 42 матчей (это рекорд для леверкузенского клуба и вообще всех немецких команд), но и выиграл с хорошим для двухматчевого противостояния счётом. Оба своих гола команда Хаби Алонсо забила после угловых. Хофман преуспел на подборе, а Бонифасе отлично сыграл в воздухе – нанёс точный удар головой.

«Милан» проиграл дома. Неужели вылетят?

Команда Даниэле Де Росси открыла счёт на 17-й минуте в результате углового. Дибала мастерски исполнил стандарт, доставив мяч в нужную точку, а защитники «Милана» почему-то бросили Манчини. Защитник забил головой. Правда, сам угловой «Рома», похоже, заработала благодаря судейской ошибке – в ходе атаки римлян не зафиксировали офсайд.

Этот гол оказался единственным в матче на «Сан-Сиро». Во втором тайме «Милан» не сумел отыграться, несмотря на то что нанёс за игру 25 ударов по воротам «Ромы» (в створ – только пять). Де Росси продолжает свою успешную серию во главе римлян – пока его назначение вместо Жозе Моуринью полностью оправдывает себя.

Игроки «Милана» после поражения Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

«Бенфика» справилась с непростым «Марселем»

«Марсель» в первом тайме не нанёс ни одного удара в створ ворот «Бенфики», а хозяевам хватило двух попаданий в створ для гола. После атаки по центру Рафа Силва проткнул мяч в сетку. Экс-спартаковец Жиго и остальные защитники французов неудачно сыграли этот эпизод.

После перерыва «Бенфика» забила второй гол в результате быстрой ответной атаки четыре в три. Давид Нерес, не доехавший летом до «Зенита», отдал голевой пас на Ди Марию. Но в середине второго тайма «Марсель» наконец подал признаки жизни. Команду вытаскивал её бомбардир Обамеянг: форвард, воспользовавшись ошибкой Антониу Силвы, реализовал выход один на один.

Игроки «Бенфики» после гола Фото: Anadolu via Getty Images

Матч, который вы вряд ли смотрели

Переключаемся на четвертьфинал Лиги конференций. Игра «Виктории Пльзень» с «Фиорентиной» получилась самой скучной в этот игровой день. Команды Мирослава Коубека и Винченцо Итальяно наиграли на двоих всего лишь на 0,49 гола по показателю xG. «Фиалки» забрали себе мяч и владели им 73% времени, тем не менее из 10 их ударов только два пришлись в створ ворот соперника. Хозяева и вовсе ограничились всего тремя ударами и одним попаданием. «Викторию Пльзень» с «Фиорентиной» разбудил бы гол, но его, видимо, отложили до ответной встречи во Флоренции. Хотя чехи, наверное, сразу согласились бы на серию пенальти.

«Фенербахче» чуть не устроил чудо-камбэк

По тому, что происходило в течение часа во встрече «Олимпиакоса» и «Фенербахче», можно было сделать вывод, что стамбульская команда опять вышла на поле протестовать против чего-то. Фортунис забил быстрый гол уже на восьмой минуте, Йоветич сделал счёт 2:0 после получаса игры, а на исходе часа греки выигрывали крупно – третий мяч в ворота турок положил Шикинью. Однако «Фенербахче» с экс-армейцем Бекао и бывшим динамовцем Шиманьским в составе смог вернуться в игру благодаря пенальти и сохранить интригу на ответный матч. Тадич реализовал 11-метровый, а затем Кахведжи забил с паса Шиманьского.

Игроки «Фенербахче» после пропущенного гола Фото: Ayhan Mehmet/Anadolu via Getty Images

Эмери снова победил в еврокубковом матче

«Астон Вилла» забила относительно быстрый гол, успешно использовав стандартное положение. Макгинн хорошо подал угловой, Уоткинс столь же хорошо пробил головой. После этого «Лилль» прессинговал и больше владел мячом, а хозяева чувствовали себя в такой игре не слишком комфортно.

Однако в начале второго тайма «Астон Вилла» снова поймала оборону «Лилля» на ошибке на стандарте. Хозяева разыграли угловой, а потом последовала передача к полукругу на Макгинна. Защитники почему-то оставили свободной опасную зону, и шотландец забил классным ударом.

Но англичане не удержали комфортное преимущество перед поездкой во Францию. В этом матче все голы забивались после стандартов! Экс-хавбек «Краснодара» Кабелла стал автором голевой передачи с углового на Диаките.

Игроки «Астон Виллы» и «Лилля» борются за мяч Фото: James Baylis — AMA/Getty Images

Оздоев проиграл первый матч

Оздоев появился в стартовом составе ПАОКа. Уже на шестой минуте российский легионер и его партнёры по греческой команде с грустью наблюдали за тем, как в ворота их хорватского вратаря Котарски влетает мяч. Точный удар норвежского полузащитника Ветлесена стал единственным попаданием в створ на две команды до перерыва.

Оздоев сыграл 72 минуты и был заменён при счёте 1:0. Статистика россиянина: 26 касаний мяча, 79% точных передач, одна обводка, три отбора мяча и четыре из пяти выигранных единоборств. Уже без Оздоева ПАОК «привёз» пенальти в свои ворота – Котарски опоздал к мячу и сфолил. Впрочем, хорват сам же и исправился, отбив 11-метровый в исполнении Тьяго.