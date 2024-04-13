Футболисты, игравшие за ЦСКА и «Локомотив». Кто из них лучший?

Новый тур РПЛ — новое дерби. На прошлой неделе мы следили за событиями матча «Динамо» — «Спартак», а теперь на очереди игра «Локомотива» и ЦСКА. Давайте назовём лучшего футболиста, который выступал и за армейцев, и за железнодорожников. В списке есть и действующие игроки.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Сергей Игнашевич
Статистика в «Локомотиве» (2001-2003): 113 матчей, 9 голов, 1 результативная передача.
Статистика в ЦСКА (2004-2018): 539 матчей, 46 голов, 22 результативные передачи.
В 2001 году защитник оказался в «Локомотиве», хотя у него также было предложение от «Торпедо». Именно в составе железнодорожников Игнашевич завоевал первые трофеи на профессиональном уровне. В 2001 году стал победителем Кубка России, в 2002-м — чемпионом страны, а в 2003-м — обладателем Суперкубка России. Плюс дебютировал в Лиге чемпионов, где позднее играл против «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Арсенала».
В 2004-м Игнашевич перешёл в ЦСКА в статусе свободного агента и выступал там вплоть до завершения карьеры (это произошло после ЧМ-2018). 539 матчей, 18 трофеев, победа в Кубке УЕФА, статус легенды клуба — всего этого Сергей добился в составе красно-синих. Кто бы ни занимал пост главного тренера, Игнашевич всегда был твёрдым футболистом стартового состава.
Дмитрий Хохлов
Статистика в ЦСКА (1992-1996): 68 матчей, 15 голов, 7 результативных передач.
Статистика в «Локомотиве» (2003-2005): 89 матчей, 13 голов, 6 результативных передач.
Для многих в России имя Дмитрия Хохлова в первую очередь связано с «Динамо» и «Локомотивом». Период в составе железнодорожников получился запоминающимся с точки зрения трофеев. «Локомотив» — единственный клуб, с которым Дмитрий стал чемпионом России. А ещё в его коллекции есть победа в Суперкубке страны. Плюс ни с одним другим российским клубом Хохлов больше никогда не играл в основной сетке Лиги чемпионов.
Но мало кто помнит, что свои первые шаги на профессиональном уровне Дмитрий делал в составе ЦСКА. Он учился в футбольной школе армейцев вместе с Владиславом Радимовым. За основную команду ЦСКА дебютировал в 1993 году, а с 1995-го получал стабильную игровую практику. Именно в составе армейцев Дмитрий впервые сыграл в еврокубках — в 1996 году дважды вышел на поле в матчах квалификации Кубка УЕФА. Позднее полузащитник покинул ЦСКА и ушёл вслед за тренером Александром Тархановым в «Торпедо».
Руслан Нигматуллин
Статистика в «Локомотиве» (1998-2001, 2003-2004): 168 матчей, 150 пропущенных мячей, 68 матчей «на ноль».
Статистика в ЦСКА (2002): 18 матчей, 21 пропущенный мяч, 7 матчей «на ноль».
Первый заход в «Локомотив» принёс Нигматуллину две победы в Кубке России (1999/2000, 2000/2001). А ещё вратарь стал рекордсменом по продолжительности серии без пропущенных мячей в чемпионате (939 минут). В начале 2002-го Руслан уехал в Европу, но так и не закрепился в составе «Вероны». Позднее тот год, проведённый в Италии, вратарь назовёт личной трагедией.
Летом 2002-го Нигматуллин вернулся в Россию — его арендовал ЦСКА. Там вратарь получил место в основе и остановился в шаге от победы в чемпионате России. Судьбу титула решил «золотой» матч, в котором армейцы проиграли бывшему клубу Нигматуллина — «Локомотиву» (0:1). Летом 2023 года Руслан вернулся к железнодорожникам, где получил роль дублёра Сергея Овчинникова. Позднее Нигматуллин станет чемпионом России в составе красно-зелёных.
Наир Тикнизян
Статистика в ЦСКА (2017-2021): 43 матча, 2 гола, 3 голевые передачи.
Статистика в «Локомотиве» (2021 – н.в.): 85 матчей, 14 голов, 13 голевых передач.
Этого футболиста Рангник также назвал топ-талантом, способным в будущем уехать в один из ведущих европейских чемпионатов. Его трансфер из ЦСКА обошёлся «Локомотиву» в € 5,5 млн. В составе железнодорожников Наир заиграл гораздо продуктивнее, и сейчас очень тяжело представить красно-зелёных без этого футболиста.
Сам Тикнизян утверждал, что его уход из ЦСКА частично был связан с Алексеем Березуцким. По словам Наира, он не понимал тренера, а тот не видел его в составе. В нынешнем сезоне Тикнизян занимает второе место в «Локомотиве» по голам (шесть) и по системе «гол+пас» (девять очков).
Андрей Соломатин
Статистика в «Локомотиве» (1995-2001): 184 матча, 10 голов, 15 результативных передач.
Статистика в ЦСКА (2001-2003): 65 матчей, 4 гола, 4 результативные передачи.
Соломатин отыграл за два столичных клуба в общей сложности более 200 матчей. Бо́льшая часть из них пришлась на «Локомотив», в составе которого он стал четырёхкратным победителем Кубка России. А вот добраться до золотых медалей чемпионата в составе железнодорожников так и не получилось.
В 2001 году Соломатин оказался в ЦСКА, с которым через пару лет наконец-то станет чемпионом России. Суммарно у него шесть серебряных медалей чемпионата (четыре — с «Локо», две — с ЦСКА). С другой стороны, Соломатин четыре раза брал Кубок с железнодорожниками и один раз — с армейцами. В 2002 году Андрей съездил на чемпионат мира в составе сборной России, где отыграл все три матча на групповой стадии.
Максим Мухин
Статистика в «Локомотиве» (2019-2021): 15 матчей.
Статистика в ЦСКА (2021 – н.в): 69 матчей, 3 гола, 4 результативные передачи.
Мухин оказался в «Локомотиве» в 2019 году. Сначала играл за фарм-клуб, а в 2020-м дебютировал в РПЛ. В целом его пребывание в «Локомотиве» получилось непродолжительным (всего 15 матчей во всех турнирах). С другой стороны, Максим стал победителем Кубка России по итогам сезона-2020/2021.
Затем Мухин перебрался в ЦСКА. После перехода Максим подчеркнул, что до последнего надеялся, что останется в «Локомотиве». Мухин напомнил «Локомотиву» о себе в августе 2023-го, когда отгрузил бывшей команде двушку в матче РПЛ (4:1). Кстати, полузащитник уже взял трофей и с ЦСКА — по итогам сезона-2022/2023 стал победителем Кубка.
Константин Марадишвили
Статистика в ЦСКА (2019-2021): 49 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи.
Статистика в «Локомотиве» (2021 – н.в.): 68 матчей, 5 голов, 7 результативных передач.
Воспитанник ЦСКА дебютировал за основную команду летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 Константин был основным игроком армейцев (35 матчей во всех турнирах), а потом перешёл в «Локомотив». Этот трансфер стал одним из самых обсуждаемых в период работы Ральфа Рангника. ЦСКА выручил за переход € 7 млн, хотя рыночная стоимость составляла € 2,5 млн (по данным Transfermarkt).
Рангник назвал Марадишвили топ-талантом и подчеркнул, что тот способен оказаться в фокусе внимания клубов из топ-5 лиг Европы. В конце 2023 года Константин уехал на правах аренды в «Пари НН», поскольку нуждался в игровой практике. К сожалению, недавно порвал «кресты» и выбыл на длительный срок.