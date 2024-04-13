Футболисты, игравшие за ЦСКА и «Локомотив». Кто из них лучший?

Новый тур РПЛ — новое дерби. На прошлой неделе мы следили за событиями матча «Динамо» — «Спартак», а теперь на очереди игра «Локомотива» и ЦСКА. Давайте назовём лучшего футболиста, который выступал и за армейцев, и за железнодорожников. В списке есть и действующие игроки.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.