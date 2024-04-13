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Бавария — Кёльн, прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура Бундеслиги, где смотреть, 13 апреля 2024

«Байер» станет чемпионом Германии, не выходя на поле? Нужны всего два обстоятельства! LIVE
Константин Кринский Михаил Рождественский
,
29-й тур Бундеслиги
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«Бавария» и «Штутгарт» напряглись.

Сегодня, 13 апреля, состоятся два важных матча в Бундеслиге. В 29-м туре «Бавария» примет «Кёльн», а «Штутгарт» – «Айнтрахт» из Франкфурта.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Кёльн
Кёльн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эти встречи имеют сумасшедшую значимость лишь потому, что по их итогам «Байер» может досрочно стать чемпионом. Причём не выходя на поле! Дело в том, что команда Хаби Алонсо играет с «Вердером» в понедельник, 14 апреля – и в случае победы леверкузенцы оформят титул и впервые в истории получат знаменитую салатницу.

Но можно же стать чемпионом досрочнее досрочного – если «Бавария» и «Штутгарт» свои матчи проиграют. Да, на то, чтобы случились сразу два этих обстоятельства, признаемся, шансов мало. Но теоретически они есть. Наверняка по такому случаю Алонсо соберёт команду на базе, и всей толпой они посмотрят два матча Бундеслиги. И, наверное, приготовят шампанское.

Какой же он крутой!
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