«Байер» станет чемпионом Германии, не выходя на поле? Нужны всего два обстоятельства! LIVE

Сегодня, 13 апреля, состоятся два важных матча в Бундеслиге. В 29-м туре «Бавария» примет «Кёльн», а «Штутгарт» – «Айнтрахт» из Франкфурта.

Эти встречи имеют сумасшедшую значимость лишь потому, что по их итогам «Байер» может досрочно стать чемпионом. Причём не выходя на поле! Дело в том, что команда Хаби Алонсо играет с «Вердером» в понедельник, 14 апреля – и в случае победы леверкузенцы оформят титул и впервые в истории получат знаменитую салатницу.

Но можно же стать чемпионом досрочнее досрочного – если «Бавария» и «Штутгарт» свои матчи проиграют. Да, на то, чтобы случились сразу два этих обстоятельства, признаемся, шансов мало. Но теоретически они есть. Наверняка по такому случаю Алонсо соберёт команду на базе, и всей толпой они посмотрят два матча Бундеслиги. И, наверное, приготовят шампанское.

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