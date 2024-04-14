«Месси создаёт голы из воздуха». Звёздный футболист снова зажёг в США. Видео

Лионель Месси снова феерит на полях Северной Америки. На этот раз звёздный ветеран помог «Интер Майами» прервать серию без побед.
Кажется, любой клуб МЛС пытается выжать максимум из приезда Месси к себе в город. «Спортинг Канзас-Сити» не стал исключением и перенёс матч на стадион «Эрроухед». Именно там принимает своих соперников лучший клуб НФЛ (лига по американскому футболу) «Канзас-Сити Чифс». Почувствуйте разницу: стадион «Чилдренс Мерси Парк» (домашняя арена «Спортинг Канзас-Сити») вмещает меньше 20 тысяч человек, а «Эрроухед» — больше 70 тысяч.
Лионель Месси в окружение игроков «Спортинг Канзас-Сити»
Фото: Kyle Rivas/Getty Images
Официально на матче с участием Месси присутствовали 72 610 человек. Как вам такие цифры? Те, кто пришёл, посмотреть на Лео, не разочаровались. Да и сам матч получился достаточно интересным. Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте — это сделал Эрик Томми, который в итоге оформит дубль. «Интер Майами» спокойно перенёс этот удар и довольно быстро отыгрался. Конечно, не обошлось без участия Месси. Чемпион мира выдал гениальную передачу на Диего Гомеса, а тот в касание сделал пас аргентинца голевым.
На старте второй половины Лео отметился роскошным ударом с дальней дистанции. Нельзя не отметить и футболистов «Спортинг Кинзас-Сити». Когда Месси получает столько времени, он обязательно вас накажет. Так вышло и на этот раз. Классный удар — мяч влетел точно под перекладину. Это пятый гол Месси в пяти матчах нынешнего сезона в МЛС.
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«Голевой пас Месси и удар, который он нанёс с дальней дистанции — такое не часто увидишь в МЛС. Этот футболист накажет за любую ошибку. В составе «Интера» много качественных игроков», которые не прощают оплошностей», — сказал главный тренер «Спортинга» Питер Вермес.
«Месси забил потрясающий гол, — уверяет полузащитник «Интер Майами» Бенджамин Кремаски. — Но меня это не удивляет, потому что Лео делает такие вещи постоянно. Для такого футболиста, как он, это в порядке вещей».
«Месси — невероятный игрок, — говорит венгерский нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Даниэль Шаллои. — Он создаёт голы из воздуха. Я приобретаю отличный опыт, когда играю против таких ребят».
Месси празднует гол с одноклубниками
Фото: Kyle Rivas/Getty Images
Кстати, этот матч стал четвёртым по посещаемости в истории МЛС. Самый высокий результат был зафиксирован в июле 2023 года. Тогда игру с участием ФК «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси» посетили 82 110 человек. 72 610 человек — лучший показатель в истории «Спортинг Канзас-Сити». Предыдущее достижение клуба по посещаемости (54 184 человека) было зафиксировано летом 2010 года, когда «Спортинг» провёл товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед».
Перед игрой Месси поприветствовал звёздного Патрика Махоумса. Это квотербек команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс», трёхкратный победитель Супербоула и обладатель 10-летнего контракта на $ 500 млн. Патрик приехал на матч со своей супругой Бриттани — бывшей футболисткой и совладельцем женского футбольного клуба «Канзас-Сити Каррент».
Победный гол «Интер» забил без участия Месси. Тут не обошлось без «привоза» со стороны соперника. Диего Гомес «обокрал» игрока «Спортинга» и вырезал внешней стороной стопы передачу на Луиса Суареса. Экс-игроку «Барселоны» и «Ливерпуля» оставалось просто не промахнуться по пустым воротам. Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах. Плюс возглавил таблицу Восточной конференции.