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Футбол, АПЛ, Англия: банкротство Эмиля Хески, игровая зависимость Пола Мерсона, кража Риисе денег у ребёнка, Тонали

Звёздные игроки АПЛ, признанные банкротами. Одному пришлось красть деньги у своего ребёнка
Анатолий Романов
Звёзды АПЛ, признанные банкротами
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Риисе, Хески и другие. Оказывается, за день можно проиграть £ 47 тыс.

В январе 2024 года известный в прошлом нападающий сборной Англии Эмиль Хески признался, что потерял заработанное футболом состояние — £ 12 млн. Бывший форвард «Ливерпуля», «Лестера» и «Астон Виллы», сейчас возглавляющий женскую команду «лис», подал ходатайство о банкротстве. К этому привёл провал в большинстве бизнес-проектов, в которых участвовал 46-летний Хески.

Подобные случаи финансовой несостоятельности и неспособности грамотно вложить огромный заработанный капитал после окончания карьеры — очень частое явление. Также игроков губит игровая зависимость и другие проблемы.

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Эмиль Хески

В 2023 году бывшего нападающего, на счету которого 110 голов в 516 матчах АПЛ, уличили в неуплате налогов на £ 92 тыс. в период с 2017 по 2020 год. За это британская налоговая оштрафовала Хески на £ 42 тыс. — по этой причине футболисту пришлось закрыть бар для знаменитостей, которым он управлял вместе с женой Шантель. Бар под названием Parea был открыт в 2018 году для обслуживания многочисленных футболистов и их жён, живущих в анклаве Чешир. Сумма долга заведения составила £ 163 тыс.

Много лет Хески помогает благотворительной организации Midland Langar Seva Society, но сейчас помощь нужна ему самому

Много лет Хески помогает благотворительной организации Midland Langar Seva Society, но сейчас помощь нужна ему самому

Фото: Midland Langar Seva Society

Бар на самом деле был прибыльным — отца шестерых детей сгубило участие в инвестиционной схеме с рядом других знаменитостей, которой управляла компания Ingenious Media. Её долги сегодня составляют £ 1,6 млрд. Эмиля подкупило то, что в компанию вложили свои деньги такие селебрити, как Дэвид Бекхэм и Робби Уильямс. Однако если для них потеря средств оказалась некритичной, то Хески потерял всё.

Уэс Браун

В апреле 2023 года Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) признало бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» банкротом. На пике карьеры Уэс зарабатывал на «Олд Траффорд» £ 50 тыс. в неделю — его более звёздные одноклубники получали значительно больше, но этого было достаточно, чтобы вести роскошный образ жизни. В этом-то и заключалась проблема. «Он пытался не отставать от образа жизни товарищей по команде, зарабатывающих в пять или шесть раз больше», — рассказал один из друзей Брауна.

Уэсли с бывшей женой. Сегодня ему уже не до крутых тачек

Уэсли с бывшей женой. Сегодня ему уже не до крутых тачек

Фото: Из личного архива Уэса Брауна

Проведший 23 матча за сборную Англии защитник в 2009 году женился на актрисе и бывшей танцовщице Лиэнн Вассел. После свадьбы они приобрели в Чешире роскошный особняк за £ 5 млн, а Уэс стал ездить на Bentley Continental за £ 100 тыс. В то время как карьера Лиэнн (у пары трое детей) шла по восходящей (женщина стала сниматься в популярном реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира»), Уэс никак не мог найти себя. Его венчурная компания Wes Brown Limited просуществовала семь лет и в 2022 году обанкротилась. «К сожалению, рядом со мной не оказалось правильных людей. Тех, кто мог бы направить и помочь избежать опрометчивых вложений», — сокрушается Уэс, от которого Лиэнн ушла вскоре после банкротства.

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Пол Мерсон

Как известно, нет ничего нового под солнцем. Дисквалифицированный в 2023 году за ставки полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали недавно признался: его зависимость настолько сильна, что он ставил даже во время отстранения. Нечто похожее во время выступлений за «Арсенал» (1985–1997) происходило и с Мерсоном. Полузащитник ещё во время выступлений за молодёжку «канониров» начал сливать зарплату в букмекерской. В какой-то момент, не в силах противостоять зависимости, он подумывал сломать себе пальцы, чтобы не иметь возможности позвонить и сделать ставку.

Однажды Мерсон в матче за «Арсенал» остался без зуба. А теперь и без денег

Однажды Мерсон в матче за «Арсенал» остался без зуба. А теперь и без денег

Фото: Allsport/Getty Images

Из-за ставок и игровой зависимости распался первый брак футболиста, а второй жене он пообещал поддержать её на родах их ребёнка, но вместо этого отправился в контору. В общей сложности Пол потратил на ставки около £ 7 млн — почти всё заработанное за карьеру состояние. Вдобавок к игромании добавились проблемы с алкоголем и наркотиками. Чем больше он пил, тем чаще ставил и проигрывал. «Люди говорили мне, чтобы я оставался сильным и проявил силу воли. Хах! Я хотел им сказать: «Когда вас хватит приступ диареи, попробуйте остановить его силой воли!»

Чтобы предостеречь людей от зависимости, с которой Мерсон борется уже 35 лет, бывший футболист снял документальный фильм «Пол Мерсон: Футбол, азартные игры и я». В нём он признался, что трижды задумывался об уходе из жизни. «Сегодня жена обращается со мной как с 14-летним подростком — даёт деньги на карманные расходы», — признался научившийся себя контролировать Мерсон.

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Дэвид Джеймс

Весной 2014 года банкротом признал себя бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс. Из-за финансовых затруднений он был вынужден выставить на аукцион свои футбольные памятные вещи, в том числе 150 футболок, которые он либо носил сам, либо те, которые он получал в обмен по завершении матчей. Также на аукционе было продано его диджейское оборудование, в том числе около 1800 пластинок, фургон и бензопила.

В 53 года Джеймс всё ещё в хорошей форме, вот только с деньгами у него не очень

В 53 года Джеймс всё ещё в хорошей форме, вот только с деньгами у него не очень

Фото: Из личного архива Дэвида Джеймса

За свою профессиональную карьеру 53-летний бывший футболист заработал около £ 20 млн, но всё растратил. «Деньги не помогут купить счастье, но это дано понять не всем и не сразу, — признался вратарь. — Реальность в том, что когда у кого-то что-то есть, а у тебя нет… Это тяжело. Видишь, что у кого-то особенные часы. Сразу думаешь, чтобы купить себе такие же. Я должен быть лучше — вот какие мысли мною двигали. Кроме того, я никогда не считал деньги. Потёрлись туфли — я не чинил их, а покупал новую пару. Так же с автомобилями и всем остальным. Так и дошло до банкротства».

Йон Арне Риисе

Один из лучших игроков великого финала Лиги чемпионов — 2005 между «Ливерпулем» и «Миланом» признался в банкротстве в 2007 году. Такой процедуре норвежский защитник подвергся после того, как не смог погасить долг в £ 100 тыс. Футболист заявил, что в его финансовой несостоятельности виноваты махинации его агента Эйнара Баардсена, который без ведома своего клиента инвестировал £ 3 млн в сомнительные проекты и прогорел.

Йон Арне Риисе

Йон Арне Риисе

Фото: Richard Sellers/Getty Images

Однако то, что Риисе и сам не такой уж белый и пушистый, подтверждает следующая история. В 2018 году норвежец снял с накопительного счёта своей восьмилетней дочери от второго брака Эммы (с её матерью он развёлся ещё в 2012-м) £ 53 тыс. В суде Йон Арне заявил, что забрал деньги, чтобы мать девочки не смогла их заполучить, и намеревался вернуть их Эмме по исполнении ей 18 лет. Однако Риисе не предоставил суду документы, подтверждающие его намерения, поэтому футболиста обязали вернуть деньги с процентами.

Кит Гиллеспи

В том самом фильме Мерсона о своих проблемах рассказал другой выдающийся полузащитник АПЛ, выступавший за «МЮ», «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн», Гиллеспи. В 2007 году, спустя всего четыре года после окончания карьеры, североирландец остался без средств к существованию. И это при том, что с помощью футбола он заработал около £ 7 млн. «Однажды на пике карьеры я проиграл за день £ 47 тыс. Думаете, это меня чему-то научило? На следующий день я спустил на ставках ещё £ 15 тыс. — признался британец. — Неудивительно, что от меня ушла жена и свалилось ещё множество проблем. Всё напоминало страшный сон, и мне никак не удавалось проснуться».

1994 год. Гиллеспи в матче за «МЮ»

1994 год. Гиллеспи в матче за «МЮ»

Фото: Mark Leech/Getty Images

Сегодня Кит сотрудничает с благотворительной командой Mindwell FC в Северной Ирландии, которая занимается повышением осведомлённости о психическом здоровье мужчин в Великобритании.

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