Звёздные игроки АПЛ, признанные банкротами. Одному пришлось красть деньги у своего ребёнка

В январе 2024 года известный в прошлом нападающий сборной Англии Эмиль Хески признался, что потерял заработанное футболом состояние — £ 12 млн. Бывший форвард «Ливерпуля», «Лестера» и «Астон Виллы», сейчас возглавляющий женскую команду «лис», подал ходатайство о банкротстве. К этому привёл провал в большинстве бизнес-проектов, в которых участвовал 46-летний Хески.

Подобные случаи финансовой несостоятельности и неспособности грамотно вложить огромный заработанный капитал после окончания карьеры — очень частое явление. Также игроков губит игровая зависимость и другие проблемы.

Эмиль Хески

В 2023 году бывшего нападающего, на счету которого 110 голов в 516 матчах АПЛ, уличили в неуплате налогов на £ 92 тыс. в период с 2017 по 2020 год. За это британская налоговая оштрафовала Хески на £ 42 тыс. — по этой причине футболисту пришлось закрыть бар для знаменитостей, которым он управлял вместе с женой Шантель. Бар под названием Parea был открыт в 2018 году для обслуживания многочисленных футболистов и их жён, живущих в анклаве Чешир. Сумма долга заведения составила £ 163 тыс.

Много лет Хески помогает благотворительной организации Midland Langar Seva Society, но сейчас помощь нужна ему самому Фото: Midland Langar Seva Society

Бар на самом деле был прибыльным — отца шестерых детей сгубило участие в инвестиционной схеме с рядом других знаменитостей, которой управляла компания Ingenious Media. Её долги сегодня составляют £ 1,6 млрд. Эмиля подкупило то, что в компанию вложили свои деньги такие селебрити, как Дэвид Бекхэм и Робби Уильямс. Однако если для них потеря средств оказалась некритичной, то Хески потерял всё.

Уэс Браун

В апреле 2023 года Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) признало бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» банкротом. На пике карьеры Уэс зарабатывал на «Олд Траффорд» £ 50 тыс. в неделю — его более звёздные одноклубники получали значительно больше, но этого было достаточно, чтобы вести роскошный образ жизни. В этом-то и заключалась проблема. «Он пытался не отставать от образа жизни товарищей по команде, зарабатывающих в пять или шесть раз больше», — рассказал один из друзей Брауна.

Уэсли с бывшей женой. Сегодня ему уже не до крутых тачек Фото: Из личного архива Уэса Брауна

Проведший 23 матча за сборную Англии защитник в 2009 году женился на актрисе и бывшей танцовщице Лиэнн Вассел. После свадьбы они приобрели в Чешире роскошный особняк за £ 5 млн, а Уэс стал ездить на Bentley Continental за £ 100 тыс. В то время как карьера Лиэнн (у пары трое детей) шла по восходящей (женщина стала сниматься в популярном реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира»), Уэс никак не мог найти себя. Его венчурная компания Wes Brown Limited просуществовала семь лет и в 2022 году обанкротилась. «К сожалению, рядом со мной не оказалось правильных людей. Тех, кто мог бы направить и помочь избежать опрометчивых вложений», — сокрушается Уэс, от которого Лиэнн ушла вскоре после банкротства.

Пол Мерсон

Как известно, нет ничего нового под солнцем. Дисквалифицированный в 2023 году за ставки полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали недавно признался: его зависимость настолько сильна, что он ставил даже во время отстранения. Нечто похожее во время выступлений за «Арсенал» (1985–1997) происходило и с Мерсоном. Полузащитник ещё во время выступлений за молодёжку «канониров» начал сливать зарплату в букмекерской. В какой-то момент, не в силах противостоять зависимости, он подумывал сломать себе пальцы, чтобы не иметь возможности позвонить и сделать ставку.

Однажды Мерсон в матче за «Арсенал» остался без зуба. А теперь и без денег Фото: Allsport/Getty Images

Из-за ставок и игровой зависимости распался первый брак футболиста, а второй жене он пообещал поддержать её на родах их ребёнка, но вместо этого отправился в контору. В общей сложности Пол потратил на ставки около £ 7 млн — почти всё заработанное за карьеру состояние. Вдобавок к игромании добавились проблемы с алкоголем и наркотиками. Чем больше он пил, тем чаще ставил и проигрывал. «Люди говорили мне, чтобы я оставался сильным и проявил силу воли. Хах! Я хотел им сказать: «Когда вас хватит приступ диареи, попробуйте остановить его силой воли!»

Чтобы предостеречь людей от зависимости, с которой Мерсон борется уже 35 лет, бывший футболист снял документальный фильм «Пол Мерсон: Футбол, азартные игры и я». В нём он признался, что трижды задумывался об уходе из жизни. «Сегодня жена обращается со мной как с 14-летним подростком — даёт деньги на карманные расходы», — признался научившийся себя контролировать Мерсон.

Дэвид Джеймс

Весной 2014 года банкротом признал себя бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс. Из-за финансовых затруднений он был вынужден выставить на аукцион свои футбольные памятные вещи, в том числе 150 футболок, которые он либо носил сам, либо те, которые он получал в обмен по завершении матчей. Также на аукционе было продано его диджейское оборудование, в том числе около 1800 пластинок, фургон и бензопила.

В 53 года Джеймс всё ещё в хорошей форме, вот только с деньгами у него не очень Фото: Из личного архива Дэвида Джеймса

За свою профессиональную карьеру 53-летний бывший футболист заработал около £ 20 млн, но всё растратил. «Деньги не помогут купить счастье, но это дано понять не всем и не сразу, — признался вратарь. — Реальность в том, что когда у кого-то что-то есть, а у тебя нет… Это тяжело. Видишь, что у кого-то особенные часы. Сразу думаешь, чтобы купить себе такие же. Я должен быть лучше — вот какие мысли мною двигали. Кроме того, я никогда не считал деньги. Потёрлись туфли — я не чинил их, а покупал новую пару. Так же с автомобилями и всем остальным. Так и дошло до банкротства».

Йон Арне Риисе

Один из лучших игроков великого финала Лиги чемпионов — 2005 между «Ливерпулем» и «Миланом» признался в банкротстве в 2007 году. Такой процедуре норвежский защитник подвергся после того, как не смог погасить долг в £ 100 тыс. Футболист заявил, что в его финансовой несостоятельности виноваты махинации его агента Эйнара Баардсена, который без ведома своего клиента инвестировал £ 3 млн в сомнительные проекты и прогорел.

Йон Арне Риисе Фото: Richard Sellers/Getty Images

Однако то, что Риисе и сам не такой уж белый и пушистый, подтверждает следующая история. В 2018 году норвежец снял с накопительного счёта своей восьмилетней дочери от второго брака Эммы (с её матерью он развёлся ещё в 2012-м) £ 53 тыс. В суде Йон Арне заявил, что забрал деньги, чтобы мать девочки не смогла их заполучить, и намеревался вернуть их Эмме по исполнении ей 18 лет. Однако Риисе не предоставил суду документы, подтверждающие его намерения, поэтому футболиста обязали вернуть деньги с процентами.

Кит Гиллеспи

В том самом фильме Мерсона о своих проблемах рассказал другой выдающийся полузащитник АПЛ, выступавший за «МЮ», «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн», Гиллеспи. В 2007 году, спустя всего четыре года после окончания карьеры, североирландец остался без средств к существованию. И это при том, что с помощью футбола он заработал около £ 7 млн. «Однажды на пике карьеры я проиграл за день £ 47 тыс. Думаете, это меня чему-то научило? На следующий день я спустил на ставках ещё £ 15 тыс. — признался британец. — Неудивительно, что от меня ушла жена и свалилось ещё множество проблем. Всё напоминало страшный сон, и мне никак не удавалось проснуться».

1994 год. Гиллеспи в матче за «МЮ» Фото: Mark Leech/Getty Images

Сегодня Кит сотрудничает с благотворительной командой Mindwell FC в Северной Ирландии, которая занимается повышением осведомлённости о психическом здоровье мужчин в Великобритании.