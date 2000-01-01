14 видов спорта с радиоуправляемой машинкой. Видео
Парень опробовал 14 разных видов спорта с помощью игрушечной машинки. Радиоуправляемым автомобилем он поиграл в футбол, хоккей, теннис, баскетбол, кёрлинг, крикет и даже дартс!
Парень поиграл радиоуправляемой машинкой в 14 видов спорта! Крутое видео
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