Парень поиграл радиоуправляемой машинкой в 14 видов спорта! Крутое видео

14 видов спорта с радиоуправляемой машинкой. Видео

Парень опробовал 14 разных видов спорта с помощью игрушечной машинки. Радиоуправляемым автомобилем он поиграл в футбол, хоккей, теннис, баскетбол, кёрлинг, крикет и даже дартс!