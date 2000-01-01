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Топ-5 самых дорогих перепродаж игроков
Топ-5 самых дорогих перепродаж игроков
Transfermarkt составил список самых дорогих перепродаж игроков. Какие трансферы вошли в топ-5 наиболее дорогостоящих?
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5-е место — Джек Грилиш
5-е место — Джек Грилиш
«Ман Сити» в 2021 году заплатил за трансфер полузащитника из «Астон Виллы» € 117,5 млн.
4-е место — Филиппе Коутиньо
4-е место — Филиппе Коутиньо
В 2018 году «Барселона» выложила за переход хавбека из «Ливерпуля» € 122 млн.
3-е место — Жоау Феликс
3-е место — Жоау Феликс
В 2019 году полузащитник перешёл из «Бенфики» в «Атлетико» за € 127,2 млн.
2-е место — Неймар
2-е место — Неймар
В 2017 году «ПСЖ» заплатил за трансфер форварда из «Барселоны» € 134 млн.
1-е место — Килиан Мбаппе
1-е место — Килиан Мбаппе
«ПСЖ» в 2018 году выложил за переход нападающего из «Монако» € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих перепродаж игроков
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