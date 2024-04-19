Смерть Уткина, приход Басты и яркие трансферы. Главные события межсезонья в Медиалиге

За полгода в медиафутболе произошло много важного. Но не всё радостное.

Сегодня, 19 апреля, в России стартует пятый сезон Медийной футбольной лиги. Прошлый цикл турнира завершился в октябре 2023 года. За полгода перерыва в медиафутболе произошло много весомых событий – как ярких, так и трагичных. Самое время вспомнить главные хайлайты уходящего межсезонья МФЛ.

Крутые трансферы

За последние полгода в Медиалиге состоялось множество переходов. Выделим самые громкие из них. «Родина Медиа» подписала одну из главных звёзд «Амкала» – Михаила Прокопьева (Прокопа). Также туда перешли Алексей Гасилин, Салим и другие популярные медиафутболисты. А вот сам «Амкал» на освободившуюся позицию Прокопа вернул Василия Маврина из «Титана». Кроме того, команду возглавил экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов, который ранее уже успел пошуметь в нескольких медиаклубах.

У другого флагмана Медиалиги — 2DROTS — подписаний было мало. Выделяются трансферы Газданова и Скоропупа. А вот кто времени зря не терял, так это команда комиков ФК «10». Они захантили Шеру и Балу из 2DROTS, а также подписали Брайна Идову из профессионального футбола.

Новички ФК «10», среди них Брайн Идову Фото: ФК «10»

У «Броуков», например, мало переходов, но некоторые из новичков реально заслуживают внимания – нападающий Виктор Блатов, стоявший у истоков медиафутбола, и бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев. Первопроходец лиги «СКА-Ростов» разбавил свою обойму профессионалов медиаперсонами — Макеем, Кашаем, Джуси, Комисом. А «Рома» пригласила известных блогеров, с которых в своё время и начинался медиафутбол — Panda FX, Диму Фаворита, Денчика Фломастерова, Олега Дражжука.

Другие клубы могут похвастаться именитыми новичками лишь в редких случаях. Например, в «Народную команду» (медиаклуб фанатов «Спартака») в качестве игрока заявился Дмитрий Аленичев. Уже не терпится увидеть их связку с Андреем Тихоновым! А состав «Тандема» пополнили бывшие профессионалы из РПЛ — Сергей Давыдов, Ника Пилиев, Георгий Тигиев, Виталий Дьяков. Ещё один экс-футболист Владимир Гранат перешёл в команду «Матч ТВ». В соцсетях уже шутят, что Медиалига становится домом престарелых для ветеранов российского футбола.

Появление новых клубов и смерть старых

На попадание в пятый сезон МФЛ претендовали около 10 реально интересных новичков. Каждый проект был по-своему перспективен. Один из клубов, «Бамовец», вообще обещал привлечь Александра Овечкина. Но команда провалилась в стыковых матчах и пролетела мимо нового сезона. Подобная участь настигла «Чертаново Медиа», Rocket Team и «Почти любителей» (медиаклуб «Пари НН»).

А вот зашли в лигу через стыки следующие команды:

ФК «Рома» (один из родоначальников медиафутбола, выиграл первый в истории Московский кубок селебрити);

Lotus (команда одноимённого музыкального лейбла);

«Тандем» (команду создал вратарь «БроукБойз»);

«Кони» (ранее — «ЦСКА Медиа»).

Ещё две команды были приняты в пятый сезон без отбора — «СКА-Ростов» (клуб рэпера Басты) и D Media (клуб, представляющий в МФЛ белорусский футбол).

Баста (Василий Вакуленко) — президент «СКА-Ростов» Фото: ФК СКА Ростов

Включение шести новичков стало возможным благодаря расширению лиги до 20 команд и ликвидации некоторых старых клубов. Например, блогер Михаил Литвин приостановил деятельность команды «Сахалинец», а Джикия и Соболев расформировали свой клуб «Бей Беги». Также в МФЛ не взяли «Дружину» (команду Егора Дружинина), KicksTown и «Уралец» (медиаклуб «Урала»). Все они слабо проявили себя в прошлом сезоне в плане контента.

Смерти Уткина и Финито

Минувшее межсезонье не обошлось без трагических событий. В феврале 2024 года скоропостижно скончался популярный блогер Никита Финито, который выступал за «Амкал». Парень боролся с раком крови, но проиграл в этой неравной битве. Он до последнего дня оставался позитивным и вёл свои соцсети. Из-за привычной жизнерадостности Никиты его смерть вдвойне ошарашила комьюнити. В честь него хотят назвать приз за волю к победе или даже стадион Медиалиги.

Следующая трагедия затронула не только медийный футбол, но и весь российский спорт. 19 марта ушёл из жизни легендарный отечественный журналист и комментатор Василий Уткин. Причина смерти — проблемы с сердцем. Уткин был президентом «Эгриси» и без преувеличения вкладывал в команду всю душу. Он выступал хедлайнером клуба на конференциях и других мероприятиях МФЛ. Василий был идейным вдохновителем для своих футболистов. Именно благодаря нему «Эгриси» являлся единственной командой, в которой играли не за зарплату, а за эмблему (зарплаты в клубе ввели только перед пятым сезоном МФЛ).

Межсезонные турниры

Как и в большом футболе, во время межсезонья Медиалиги проходят мелкие и не особо хайповые турниры. За последние полгода таких соревнований прошло немало, расскажем о ключевых из них.

1. МФЛ в Казахстане. На турнир пригласили двух российских медиаграндов — 2DROTS и «Амкал». Наши клубы заняли призовые места (второе и третье соответственно), однако футбол отошёл на второй план. Всё внимание перетянули на себя скандалы, которых в маленьком турнире было уж слишком много.

2. Суперкубок Медиалиги. В нём принимали участие «БроукБойз», 2DROTS, «Родина Медиа» и «Титан». Турнир проходил по схеме «финала четырёх». Победителем стала «Родина» с Дмитрием Тарасовым и рэпером T-Killah.

3. Кубок ФНЛ. Турнир профессиональных команд, в который ради эксперимента пригласили «Амкал» и «БроукБойз». Эксперимент превзошёл ожидания — «Броуки» обыграли «Спартак-2» и «Енисей», однако в финале уступили казахстанскому «Кызыл-Жару». Впрочем, и серебряные медали медиаклуба стали оплеухой для профессиональных команд.

Скандал со СМИ

Медиафутбол сохраняет свой эпатажный стиль, поэтому без скандалов в межсезонье не обошлось. Семь клубов («БроукБойз», «Чисто Питер», ФК «10», ФК «Деньги», «Народная команда», «Титан» и Fight Nights) объявили бойкот главному медиа комьюнити — телеграм-каналу «Крысева», который ведёт Севастьян Терлецкий. Суть претензии проста: якобы журналист ангажирован топ-клубами (2DROTS и «Амкалом»). Сам Сева, конечно, считает претензии необоснованными. Но никаких ответных мер он предпринимать не стал. Зато руководство Медиалиги после этого конфликта планирует ввести реформы, касающиеся работы СМИ.

Зимнее межсезонье в медийном футболе получилось максимально событийным. Хочется верить, что сам сезон будет не менее интересным, но без трагических моментов.