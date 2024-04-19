Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона

Вот почему важно быть на играх с «Оренбургом» и «Рубином».

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Помните, когда «Зенит» тормозил в РПЛ прошлой осенью? Одним из обидчиков команды Семака был «Оренбург». И сейчас у петербуржцев есть отличный шанс взять реванш. «Тормозящей» команду Семака сейчас точно не назвать – наоборот, «Зенит» мчит к золоту, обыграв недавно главного конкурента в гостях – «Краснодар». А сейчас проведёт две домашних встречи подряд в Российской Премьер-Лиге – 21 апреля команда принимает «Оренбург», а через три дня – «Рубин».

Эти матчи – важнейшие в сезоне для всех трёх клубов. «Зенит», понятно, борется за шестое чемпионство подряд, ошибаться нельзя. «Рубин» хочет в топ-5, а «Оренбург» – не вылететь. Обе встречи полны интриг. И обязательны к просмотру!

Вы могли не заметить, но «Оренбург» в пяти турах после рестарта РПЛ набрал 11 очков. Вместе с «Зенитом» команда Давида Деограсии делит вторую строчку в «весенней» таблице! Просто отличная форма. «Оренбурга». Так что гости способны удивить «Зенит» и выдать классный футбол (в первом круге, напомним, у них это получилось). Но Матео Кассьерра, Клаудиньо, Вендел и другие лидеры «Зенита» явно против сюрпризов.

Радость игроков «Зенита» после гола «Краснодару» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Помимо спортивной интриги, на матч стоит сходить и за другими эмоциями. «Зенит», уже традиционно, подготовил развлекательную программу для болельщиков. За два часа до старта матча – в 14:15 по петербургскому времени – начнётся семейный праздник. Будет уличный парк футбольных аттракционов и фестиваль еды. А в 15:00 стартует автограф-сессия с капитаном «Зенита» Дугласом Сантосом – он пропустит матч из-за дисквалификации, но болельщиков порадует. Ещё, если вы слышали от вашего ребёнка имена Розы и Дружка Барбоскиных – ведите его на экскурсию по стадиону в кампании героев мультсериала! Также на стадионе будут организованы интерактивные площадки, станции аквагрима и фанатских плакатов, яркие фотозоны, викторины и розыгрыши призов.

Дуглас Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед стартом встречи сюрприз ожидает уже взрослых – на сцене стадиона выступит группа «Винтаж». Кайф! Главное – приходите заранее: два часа до старта игры пройдут весело.

И ещё один любопытный факт: «Зенит» одержал победы во всех четырёх домашних матчах с «Оренбургом». А последняя завершилась со счётом 8:0! В каждой очной встрече команды забивали минимум один мяч. Так что без голов клубы вас точно не оставят.

Не забывайте про социальную миссию «Зенита». Про то, что клуб отправил выручку от игры с «Балтикой» пострадавшим в страшной трагедии в «Крокусе», мы уже писали. На игре Кубка со «Спартаком» при поддержке G-Drive клуб вместе с фондом «Обнажённые сердца» провёл акцию «Аутизм: узнАю об этом больше», так болельщики получили больше информации о людях с особенностями развития. Красивая акция будет и на игре с «Оренбургом» – игроки команд выйдут на поле вместе с подопечными благотворительной организации «Перспективы» и спортсменами Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. Автор рисунков на футболках игроков и сопровождающих Кирилл ШмыркОв — художник с тяжёлой инвалидностью, который реализует себя в арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы», созданной при поддержке компании «Газпром переработка».

Интриги матча с «Рубином»

А в среду, 24 апреля, «Зенит» примет на своём поле «Рубин». Казанцы – одно из открытий сезона. Клуб только вернулся из Первой лиги, а уже борется за место в пятёрке сильнейших. Рашид Рахимов построил крепкую команду, классно играющую в обороне. Но и в атаке «Рубина» есть звёзды, например, Мирлинд Даку. Непростой соперник для «Зенита». Да, в первом круге петербуржцы обыграли «Рубин» в гостях со счётом 3:0. Но тогда это был ещё не тот крепкий «Рубин». Нет сомнений, что казанцы захотят взять реванш и сохранить шансы на попадание в топ-5.

«Рубин» вообще-то умеет побеждать в Санкт-Петербурге: в последних четырёх гостевых встречах команда сделала это дважды. Но главный тренер «Зенита» Сергей Семак ещё ни разу не проигрывал Рашиду Рахимову. Специалисты встречались пять раз: в трёх случаях побеждали команды Семака, ещё дважды фиксировалась ничья. В общем, «Зениту» предстоит тяжёлый, но крутой матч.

Болельщиков же, как и с «Оренбургом», ждёт не только футбольная встреча. «Газпром Арена» начнёт принимать гостей за два часа до старта игры — в 18:30 по петербургскому времени. На стадионе перед матчем в рамках «Фан-Променада» состоится традиционный гастрономический праздник – «Фестиваль корюшки». Впервые событие состоялось в 2018 году. С тех пор фестиваль стал ежегодным и полюбился аудитории. А прийти заранее важно ещё и из-за крутого бонуса: болельщиков, которые посетят фестиваль в первый час работы, ждёт скидка 50%.

Если же вы хотите поучаствовать в других активностях, то на стадионе организуют спортивные и развлекательные площадки, станции аквагрима и фанатских плакатов, фотозоны для всех возрастов, викторины и новые розыгрыши призов.

Ещё один важный момент – безопасность. «Газпром Арена» – один из самых безопасных стадионов России. Там комфортно. Если вы живёте в Санкт-Петербурге или приехали сюда в гости – приходите на встречи с «Оренбургом» и «Рубином». А если вы собираетесь посетить стадион впервые, то сможете без проблем оформить карту болельщика. Как сделать это – здесь. Рядом с «Газпром Ареной» располагается мобильный МФЦ.

«Газпром Арена» — один из самых безопасных стадионов России Фото: Алёна Яшина / ФК «Зенит»

Возвращаясь к спорту: в весенней части РПЛ «Рубин» отобрал очки у главного конкурента «Зенита» — «Краснодара». В начале марта казанцы приехали в гости к «быкам» и сыграли вничью (1:1). Так что «Рубин» уже повлиял на чемпионскую гонку. И может сделать это снова. Хотя после гостевой победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) петербуржцы получили положительный заряд в борьбе за золото. И вряд ли собираются отдавать первое место. Тем вероятнее, что на игру с «Рубином» футболисты «Зенита» выйдут максимально заряженными. Так что сейчас самое время посещать решающие матчи сезона РПЛ и наслаждаться классным футболом. Билеты можно купить здесь.

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