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Главные игры выходных, 20-22 апреля: Реал — Барселона, Милан — Интер, Манчестер Сити, Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль

«Класико», Кубок Англии и вероятное золото «Интера» в дерби! Топ матчей уикенда в Европе
Никита Паглазов
Топ матчей уикенда в Европе
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Комментарии
Нас ожидает крутейший уикенд! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Европейский сезон приближается к развязке. Во всех лигах становится всё больше важных и крутых встреч. Мы отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг их интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 11 самых интригующих матчей 20-22 апреля
«Реал» Мадрид — «Барселона»
Фото: Getty Images
1 место

«Реал» Мадрид — «Барселона»: воскресенье, 21 апреля, 22:00 мск

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» отдаст «Реалу» титул чемпиона Испании?

А вот и долгожданное «класико» в Испании! Мадридский «Реал» в середине недели прошёл «Манчестер Сити» и оказался в полуфинале Лиги чемпионов. А «Барса» «сгорела» дома «ПСЖ» и вылетела. Команды подходят к очному матчу в разных настроениях. Да и отрыв у «Реала» в таблице Примеры солидный – семь очков. Каталонцам необходимо побеждать, чтобы возродить интригу. Если же «Реал» заберёт три очка, то практически оформит чемпионство Испании. В таком случае вряд ли «Барса» уже достанет мадридцев.

«Милан» — «Интер»
Фото: Getty Images
2 место

«Милан» — «Интер»: понедельник, 22 апреля, 21:45 мск

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» оформит чемпионство в дерби?

Что может быть круче для болельщика, чем победа в дерби, которая принесёт чемпионство? Именно такие эмоции испытают фанаты «Интера», если команда обыграет «Милан». Чёрно-синие находятся всего в одной победе от оформления скудетто. Конечно, «Милан» отдаст все силы, чтобы это не произошло в очной встрече. Но и у «Интера» есть огромная мотивация. Ждём крутой матч!

«Боруссия» Дортмунд — «Байер»
Фото: Getty Images
3 место

«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: воскресенье, 21 апреля, 18:30 мск

Германия - Бундеслига . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч в истории «Байера» в статусе чемпиона Германии

В 29-м туре случилось историческое событие – «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Леверкузенцы разнесли «Вердер» (5:0) и забронировали золото за пять туров до финиша. Теперь команда Хаби Алонсо сконцентрирована на других задачах: выиграть Кубок Германии, Лигу Европы и пройти сезон без поражений. Так что требований к себе «Байер» не снижает. Впереди леверкузенцам предстоит тяжёлый выезд в Дортмунд. «Боруссия» в середине недели прошла в полуфинал Лиги чемпионов. А в чемпионате борется за путёвку в главный еврокубок. Да, есть шанс попасть в ЛЧ через победу в ЛЧ. Но надёжнее всё же финишировать в топ-4. Хотя, с учётом успехов Германии в еврокубках, пятое место наверняка даст путёвку в Лигу чемпионов. Но в любом случае «Боруссия» настроена обыграть «Байер» и лишить их сезона без поражений. Ожидается крутейшая игра!

«Манчестер Сити» — «Челси»
Фото: Getty Images
4 место

«Манчестер Сити» — «Челси»: суббота, 20 апреля, 19:15 мск

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется в финале Кубка Англии?

«Манчестер Сити» обидно вылетел из Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти мадридскому «Реалу». Но клуб продолжает борьбу за АПЛ и Кубок Англии. В кубковом полуфинале команду Пепа Гвардиолы ожидает «Челси». Лондонцы уже проиграли в финале Кубка лиги «Ливерпулю», поэтому не хотят расставаться с надеждами на Кубок Англии. Да и в последних встречах «Челси» набрал неплохую форму. А «Сити», отыгравший 120 минут с «Реалом» в середине недели, наверняка прибегнет к ротации. Шанс для Почеттино «хлопнуть» Гвардиолу?

«Фулхэм» — «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
5 место

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: воскресенье, 21 апреля, 18:30 мск

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» останется в чемпионской гонке АПЛ?

«Ливерпуль» сначала обидно сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а затем уступил дома «Кристал Пэлас» (0:1) в двух турах АПЛ. Теперь команда Юргена Клоппа занимает третье место и зависит от результатов «Манчестер Сити» и «Арсенала». В 34-м туре мерсисайдцы отправляются в гости к «Фулхэму». В первом круге команды устроили рубку на «Энфилде», завершившуюся в пользу «Ливерпуля» — 4:3. Что-то подобное можно ожидать и сейчас. «Ливерпуль» потерял идеальные кондиции, а «Фулхэм» умеет играть с топами на своём поле. Есть риск, что команда Клоппа отстанет от конкурентов.

«Црвена Звезда» — «Партизан»
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
6 место

«Црвена Звезда» — «Партизан»: суббота, 20 апреля, 19:00 мск

Сербия - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 31-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
Партизан
Белград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится «вечное» дерби?

Дерби «Црвена Звезда» — «Партизан» — главное, что есть в сербском футболе. Два сильнейших клуба страны традиционно борются за золото. В чемпионате стартует второй этап, в котором команды поделены на две корзины: плей-офф чемпионов и плей-офф за право остаться. «Црвена Звезда» опережает «Партизан» на семь очков. И после очной встречи есть шанс увеличить разрыв. Либо «Партизан» одержит гостевую победу и обострит борьбу за титул.

«Брест» — «Монако»
Фото: Getty Images
7 место

«Брест» — «Монако»: воскресенье, 21 апреля, 18:05 мск

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Брест
Брест
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как справится «Монако» без Головина в матче за второе место?

Неприятная новость поступила из Франции в четверг: Александр Головин получил травму лодыжки и выбыл до конца сезона. Россиянин не поможет «Монако» в ключевых встречах. В предстоящем туре монегаски сыграют в гостях с «Брестом». Клуб с полуострова Бретань – главная сенсация Лиги 1. Команда со скромным бюджетом и составом идёт второй и борется за попадание в Лигу чемпионов. В случае победы «Монако» обойдёт «Брест» на два очка + у монегасков останется матч в запасе. Но вряд ли красно-белые просто так подарят победу, тем более дома. Да и фактор отсутствия Головина не играет на пользу «Монако».

«ПСЖ» — «Лион»
Фото: Getty Images
8 место

«ПСЖ» — «Лион»: воскресенье, 21 апреля, 22:00 мск

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух главных команд Франции в XXI веке

«ПСЖ» спокойно идёт к очередному золоту, а «Лион» цепляется за еврокубки. В середине недели парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону». Команда Луиса Энрике выйдет на встречу с «Лионом» в отличном настроении. Вроде бы всё говорит за победу «ПСЖ». Но «Лион» нельзя списывать со счетов. Семикратный чемпион Франции обладает неплохим составом, и такие футболисты, как Александр Ляказетт, Саид Бенрахма, Райан Шерки или Корентин Толиссо, способны отобрать очки у «ПСЖ». На чемпионство парижан это вряд ли как-то повлияет, но приблизить «Лион» к Лиге Европы способно.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»
Фото: Getty Images
9 место

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: суббота, 20 апреля, 21:30 мск

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: исправится ли «Арсенал» за поражения в прошлом туре АПЛ и ЛЧ?

«Арсенал» в 33-м туре АПЛ уступил дома «Астон Вилле» (0:2), а затем проиграл «Баварии» (0:1) в ответной встрече четвертьфинала ЛЧ. Ужасная неделя для команды Микеля Артеты. Теперь лондонцы обязаны ждать осечку «Манчестер Сити», чтобы рассчитывать на титул чемпиона Англии. А самим терять очки совсем нельзя. В предстоящей игре «Арсенал» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном». В первом круге «канониры» обыграли «волков» дома – 2:1. Но сейчас лондонцы не в лучшей форме + встреча пройдёт в гостях. У «Вулвз» есть шансы усложнить «Арсеналу» борьбу за золото!

«Фейеноорд» — «НЕК Неймеген»
Фото: NESimages/Getty Images
10 место

«Фейеноорд» — «НЕК Неймеген»: воскресенье, 21 апреля, 19:00 мск

Кубок Нидерландов . Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Не начался
НЕК Неймеген
Неймеген
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Нидерландов?

Необычный финал Кубка состоится в Нидерландах. Одному из грандов – «Фейеноорду» — противостоит скромный «НЕК Неймеген». Роттердамцы (пока ещё действующий чемпион Нидерландов) занимают второе место в Эредивизии, а их соперник идёт в середине таблицы. «Фейеноорд» — явный фаворит встречи, но НЕК не хочет упускать шанс на первый титул в истории. До этого клуб из Неймегена уже четыре раза выходил в финал Кубка (1973, 1983, 1994, 2000), но неизменно проигрывал. «Фейеноорд» становился обладателем трофея 13 раз, последний – в 2018 году. Увидим очередной трофей роттердамцев или большую сенсацию?

«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
11 место

«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 21 апреля, 17:30 мск

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» выйдет в финал Кубка Англии?

«Манчестер Юнайтед» уже вряд ли пробьётся в Лигу чемпионов, из еврокубков команда давно вылетела, а Кубок лиги также упустила. Единственный шанс на трофей – Кубок Англии. Впереди у манкунианцев полуфинал с «Ковентри Сити». Легчайшая игра для «МЮ»? Вряд ли! «Ковентри» проведёт один из важнейших матчей в XXI веке и не отдаст проход в финал просто так. Кубок тем и прекрасен, что в одном отдельном матче победить может кто угодно. Посмотрим, чем клуб из Чемпионшипа удивит «МЮ».

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