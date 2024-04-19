«Не хочу уподобляться Мусаеву». Как Ташуев зарубился с тренером «Краснодара» в 2021 году

Три года назад опытный тренер критиковал молодого коллегу, а тот ответил после увольнения из «Краснодара». Сегодня они встретятся в РПЛ.

«Краснодар» окончательно выпал из чемпионской гонки. Или нет? Возможно, ответ на этот вопрос даст ближайший матч с «Факелом». Воронежскую команду сейчас тренирует Сергей Ташуев, который в своё время неоднократно критиковал работу Мурада Мусаева в «Краснодаре» (речь о первом заходе).

В марте 2021 года «Краснодар» потерпел оглушительное поражение в Москве. «Спартак» разнёс команду с юга России (6:1) и отправил её на девятое место в таблице РПЛ. К тому моменту «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России. Именно тогда Ташуев в очередной раз призвал руководство клуба отправить Мусаева в отставку.

«Последние два года команда топчется на месте, — утверждал Ташуев. — На месте Сергея Николаевича Галицкого (владелец «Краснодара». — Прим. «Чемпионата») я бы давно принял меры. Надо спрашивать с главного тренера. Он отвечает за результат, которого давно нет — это уже закономерность. Удивительно, почему не принимаются решения.

Самое главное в профессии тренера — это управление. В «Краснодаре» этого, видимо, тоже нет: ни над тренерским штабом, ни над футболистами. Если бы Мусаев был взрослым, то он бы сам ушёл. Но он молодой, а в клубе ему комфортно, поэтому сам он не уйдёт. Пора уже резать по живому».

Сергей Ташуев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На следующий день генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подчеркнул, что никто не планирует увольнять Мусаева: «За последние три года мы два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. В год пандемии наш клуб впервые в своей короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И во всём этом есть безусловная заслуга тренера. Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата матчи, уволен не будет и продолжит работу с командой».

Комментируя заявление Хашига, Ташуев вспомнил, как в своё время его уволили из «Краснодара»: «Это решение руководства. Если не увольняют, значит, им что-то в Мусаеве нравится. Меня вот в своё время уволили из «Краснодара», хотя я показывал великолепный результат. Просто взяли и уволили ни за что, а здесь тренера не убирают. К Мусаеву другое отношение, видимо, хозяин клуба так видит, у него свои решения».

Чуть ранее, в феврале, Ташуев раскритиковал игру «Краснодара» после вылета из плей-офф Лиги Европы. Тогда российский клуб дважды проиграл загребскому «Динамо» (2:3, 0:1). Ташуев заявил, что у Мусаева плохо подготовленная и неуправляемая команда. По словам опытного тренера, его молодой коллега исчерпал себя в «Краснодаре». Ташуев указал на наличие методических ошибок.

Позднее Мусаев признавался, что рассматривал вариант с отставкой после матча со «Спартаком», но руководство его поддержало. Однако через месяц Мусаев всё-таки покинул «Краснодар». Сначала южная команда разгромила «Тамбов» (4:0), после чего проиграла «Динамо» (2:3) и «Ахмату» (0:5). Когда Мусаев ушёл из «Краснодара», команда занимала 10-е место в РПЛ.

Матч «Краснодар» — «Ахмат», после которого Мусаев потерял работу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Через неделю после увольнения Мусаев дал интервью, в котором откровенно высказался о Ташуеву. Опытный тренер в тот момент работал с «Чайкой». «Ташуев — серьёзный тактик, стратег, человек с огромными знаниями, лучший результат которого — пятое место в ФНЛ. Сейчас его команда идёт внизу таблицы. Может быть, вместо того чтобы каждый день призывать к отставке Мусаева, лучше заняться своей непосредственной работой? Настоящий тренер не занимается призывами к увольнению и оценкой работы коллег. Хотя я могу понять, когда высказывается Газзаев, который очень многое выиграл, он имеет право. Остальным лучше посмотреть в зеркало».

Ответ от Ташуева не заставил себя долго ждать:

Сергей Ташуев главный тренер «Факела» «Мне абсолютно всё равно на слова Мусаева. Вот когда он пройдёт большой путь в низкобюджетных клубах, воспитает кучу футболистов и тренеров, тогда можно с ним разговаривать. А сейчас — какой смысл? Не хочу уподобляться Мусаеву. Когда он пройдёт большой путь, а не поработает в тепличных условиях, как у Сергея Николаевича Галицкого, — тогда пусть что-то говорит».

Через полтора месяца журналисты снова попросили Ташуева ответить на вопрос о Мусаеве: «Если бы меня не спрашивали, я бы молчал. Мне звонили журналисты и спрашивали о «Краснодаре», где я работал. Я отвечал. «Краснодар» тогда играл неудачно, и я просто говорил то, что видел: «Мусаев — сырой, молодой тренер, который ещё явно не готов к РПЛ». Вот и всё.

Пусть и про меня говорят, что думают. В этом нет ничего страшного. Я ж не обматерил его. Я сказал, что есть такие-то проблемы. Пусть молодой учится. Мурад работает в системе «Краснодара» с 23 лет, если не ошибаюсь. Галицкому нравятся свои воспитанники: и футболисты, и тренеры. Я считаю, это правильно. Обрастёт опытом и вернётся в первую команду».

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В марте 2022 года «Краснодар» объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера. Команда так и не провела ни одного официального матча под руководством немца. И тогда Ташуев назвал Мусаева более-менее правильной кандидатурой для «Краснодара».

«Возвращение Мусаева? Если честно, меня это не удивит, — признался Ташуев. — Он прекрасно знает футболистов и руководство клуба. При нём «Краснодар» играл в комбинационный футбол, с акцентом на атаку. Мусаев уже набил шишек. Наверняка понимает ошибки, которые у него были. Мне кажется, сегодня это более-менее правильная кандидатура для «Краснодара».

Правда, на тот момент Мусаев уже работал в Азербайджане, где тренировал «Сабах». Его возвращение в «Краснодар» состоялось в марте 2024-го. Любопытно, что за полгода до этого Мусаев мог оказаться в «Ахмате», который только-только уволил Ташуева. Но Мурад Олегович отказался от такого варианта. Кстати, команды Ташуева восемь раз встречались с «Краснодаром», но ни в одном из этих матчей южным клубом не руководил Мусаев. Очень интересно, какой получится первая встреча тренеров.