Важный день в РПЛ! «Локо» и ЦСКА рвутся в топ-3, «Балтика» бьётся за выживание. LIVE

Друзья, всем привет! 25-й тур продолжается насыщенной субботой. Сегодня, 20 апреля, нас ждут ещё три матча.
В 14:00 мск начнут играть «Рубин» и «Локомотив». Команда Рахимова после серии осечек забросила мечты о финише на высокой позиции, но дома наверняка попробует реабилитироваться перед болельщиками. «Локо» же по-прежнему претендует на топ-3, так что очки нужны.
Следом, в 16:30 мск, начнут играть «Балтика» и «Крылья Советов». Команду Игнашевича уже успели похоронить, а она сохраняет шансы на выживание. В прошлом туре калининградцы прибили на выезде «Ахмат», теперь нужно брать очки и в матче с «Крыльями». Правда, самарцы на ходу и точно не отдадут победу просто так.
Закроют игровой день ЦСКА и уже упомянутый «Ахмат», которые стартуют в 19:30 мск. Армейцы, как и «Локо», находятся рядом с топ-3 и собираются броситься за медалями. Грозненцы же после назначения Адиева проиграли «Балтике» со счётом 1:7. Теперь нужно не только исправиться за позор, но и бороться за выживание.
«Чемпионат» будет следить за всеми тремя матчами в этом онлайне. Присоединяйтесь!
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