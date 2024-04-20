Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Рубин — Локомотив: прямая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ, где смотреть, 20 апреля 2024 года

Важный день в РПЛ! «Локо» и ЦСКА рвутся в топ-3, «Балтика» бьётся за выживание. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Традиционно следим вместе за чемпионатом России.

Друзья, всем привет! 25-й тур продолжается насыщенной субботой. Сегодня, 20 апреля, нас ждут ещё три матча.

В 14:00 мск начнут играть «Рубин» и «Локомотив». Команда Рахимова после серии осечек забросила мечты о финише на высокой позиции, но дома наверняка попробует реабилитироваться перед болельщиками. «Локо» же по-прежнему претендует на топ-3, так что очки нужны.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 16:30 мск, начнут играть «Балтика» и «Крылья Советов». Команду Игнашевича уже успели похоронить, а она сохраняет шансы на выживание. В прошлом туре калининградцы прибили на выезде «Ахмат», теперь нужно брать очки и в матче с «Крыльями». Правда, самарцы на ходу и точно не отдадут победу просто так.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Закроют игровой день ЦСКА и уже упомянутый «Ахмат», которые стартуют в 19:30 мск. Армейцы, как и «Локо», находятся рядом с топ-3 и собираются броситься за медалями. Грозненцы же после назначения Адиева проиграли «Балтике» со счётом 1:7. Теперь нужно не только исправиться за позор, но и бороться за выживание.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми тремя матчами в этом онлайне. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android