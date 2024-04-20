Что Артёму Дзюбе дальше делать с карьерой?

Будущее Артёма Дзюбы в «Локомотиве» покрыто туманом. В 2024 году экс-капитан сборной России ещё не забивал и не делал голевых передач. Чтобы истекающий летом контракт был автоматически продлён на сезон, нападающий должен совершить 10 результативных действий в чемпионате России, но у 35-летнего игрока их по-прежнему семь.

На днях появилась информация о том, что в «Локомотиве» не собираются продлевать договор с Дзюбой. В клубе планируют расстаться с 35-летним игроком в летнее трансферное окно, а у самого Артёма состоялся тяжёлый разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым. Правда, представитель нападающего опроверг эти слухи. Но так или иначе железнодорожники до сих пор не предложили Дзюбе новый контракт.

Что делать Артёму в сложившейся ситуации? Сам нападающий не общается с прессой и не доносит свою позицию болельщикам. Зато может узнать, что думают люди по поводу его карьеры. Предлагаем вам поучаствовать в голосовании и выбрать лучший вариант, связанный с его будущим в футболе. Пишите в комментариях, где видите Дзюбу после нынешнего сезона.

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