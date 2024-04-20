Что Артёму Дзюбе дальше делать с карьерой?

Будущее Артёма Дзюбы в «Локомотиве» покрыто туманом. В 2024 году экс-капитан сборной России ещё не забивал и не делал голевых передач. Чтобы истекающий летом контракт был автоматически продлён на сезон, нападающий должен совершить 10 результативных действий в чемпионате России, но у 35-летнего игрока их по-прежнему семь.
На днях появилась информация о том, что в «Локомотиве» не собираются продлевать договор с Дзюбой. В клубе планируют расстаться с 35-летним игроком в летнее трансферное окно, а у самого Артёма состоялся тяжёлый разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым. Правда, представитель нападающего опроверг эти слухи. Но так или иначе железнодорожники до сих пор не предложили Дзюбе новый контракт.
Что делать Артёму в сложившейся ситуации? Сам нападающий не общается с прессой и не доносит свою позицию болельщикам. Зато может узнать, что думают люди по поводу его карьеры. Предлагаем вам поучаствовать в голосовании и выбрать лучший вариант, связанный с его будущим в футболе. Пишите в комментариях, где видите Дзюбу после нынешнего сезона.
В ходе голосования варианты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Дзюбе нужно уезжать к Леониду Слуцкому в Китай
О весёлой дружбе Дзюбы с нынешним тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким знают все. Как ни удивительно, на клубном уровне они до сих пор не работали вместе. Леонид Викторович тренировал Артёма только в сборной России. Дзюба у Слуцкого был лидером и по количеству матчей, и по количеству голов. Когда российский специалист уехал в Китай, многие ждали, что и центрфорвард «Локомотива» отправится вслед за ним в «Шанхай Шэньхуа». В зимнее окно этого не произошло, но, может, случится в летнее?
«Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба», – говорил в интервью для «Чемпионата» выступающий в этой стране полузащитник Георгий Жуков.
Дзюбе пора завершить карьеру или перейти в медиафутбол
Дзюба, сколько бы его ни критиковали, оставил большой след в нашем футболе. Он лучший наряду с Александром Кержаковым бомбардир в истории сборной России, лучший российский снайпер в Лиге чемпионов и самый результативный игрок в истории РПЛ. В «Зените» он утолил трофейный голод, выиграв четыре чемпионских титула, так что теперь может со спокойным сердцем завершать карьеру в любой момент. Она удалась. Жертвовать своим здоровьем в 36 лет (столько нападающему исполнится в августе) готовы немногие игроки. Есть и альтернатива профессиональному спорту: Артём мог бы продолжить выступления в Медиалиге. Балагур Дзюба – чемпион России среди футболистов по количеству шуток в единицу времени – точно будет королём медийного футбола.
Дзюбе лучше перейти в более слабую команду РПЛ или Первой лиги
Дзюба может уйти из «Локомотива», но при этом остаться в российском чемпионате. Просто продолжить карьеру в команде пониже уровнем. Как уже сообщал «Чемпионат», подписание центрфорварда рассматривают «Химки», «Арсенал» и «Родина» в случае выхода в РПЛ. Правда, есть сомнения, что Дзюба и главный тренер химчан Андрей Талалаев сработаются, с учётом истории их взаимоотношений. А вот в Туле наверняка будут рады Артёму – там он оставил хорошую память о себе. Дзюба наверняка пригодится любой команде, борющейся за выживание в элите. Класс-то игрока, в отличие от физических возможностей, не снижается с годами.
Дзюба должен наиграть на автоматическое продление контракта с «Локо»
В этом сезоне РПЛ Дзюба забил четыре гола в ворота «Факела», «Балтики», «Урала» и «Спартака» и сделал три голевые передачи. Для автоматического продления контракта Артём должен совершить три результативных действия в оставшихся семи матчах – с «Рубином» (в гостях), «Пари НН» (г), «Спартаком» (г), «Ростовом» (дома), «Оренбургом» (г), «Факелом» (д) и «Балтикой» (г). Ничего нереального в этой задаче нет, особенно если экс-капитан сборной России будет получать больше, чем 20-30 минут за игру. Продлится Дзюба – и «Локо» придётся оставлять его в команде ещё на сезон либо разрывать контракт с выплатой неустойки. В первом случае у Артёма появится шанс доказать, пройдя предсезонку, что он заслуживает места в стартовом составе.
Дзюбе стоит уехать за границу туда, где дадут больше денег
Кажется, за границей самый напрашивающийся вариант для Дзюбы – переход в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Однако не факт, что в Китае экс-капитану сборной России дадут больше денег, чем где-то ещё. В 35 лет финансовый фактор может перевесить для футболиста любой другой. Представитель нападающего Леонид Гольдман признавался: перед подписанием контракта с «Локомотивом» у Артёма было предложение из Саудовской Аравии, сопоставимое по деньгам с тем, что он имел в «Зените». Если Дзюбу ещё не забыли в Саудовской Аравии или в других странах того региона (ОАЭ, Катар), то, вполне возможно, он получит более выгодное предложение оттуда. Стоит в таком случае отказаться от Китая?