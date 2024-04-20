«Ребёнок у меня появился в 17 лет». Новый лидер «Балтики» зажигает в России

Алекс Фернандес — о том, как ему пришлось повзрослеть раньше большинства из нас.

Два месяца назад «Балтика» объявила о трансфере 21-летнего нападающего «Черно море» Алекса Фернандеса. Бразилец ещё в юном возрасте переехал в Болгарию, а недавно дебютировал уже в чемпионате России. В матче с «Ахматом» форвард забил дебютный мяч. Затем – ещё один. А потом и третий!

– Первый раз отличились – и сразу хет-трик. Какие ощущения?

– Спасибо богу! Это важное событие для меня. Не каждый день ты забиваешь трижды. Тем более что чемпионат России на самом деле непростой турнир. Хотя в плане эмоций хет-трик в любой лиге – это особенные ощущения.

– Празднуя гол, вы показали на пальцах букву «М». Что это значит?

– Забитые мячи посвящаю моим детям, которых зовут Мануэл и Мария-Клара.

Алекс Фернандес Фото: vk.com/fcbaltika

– В 20 лет у вас уже было два ребёнка. Каково это?

– Первый ребёнок у нас появился, когда мне было 17. Для Бразилии это обычное дело. Я счастлив, когда провожу время с детьми. Да и вообще ты начинаешь думать иначе. Ответственность возрастает. Нужно заботиться не только о себе, но и о них. Раньше мог позволить себе больше уходить или уезжать куда-то, теперь всё немного по-другому. Если улетаю, то меня ждут дома и рады, когда я возвращаюсь из поездок. А если мы играем в Калининграде, то жена с детьми приходят на мои матчи.

– Представляю, каково и вашей жене с двумя детьми в незнакомой стране.

– Она была со мной в Болгарии, поэтому уже ко многому привыкла. Плюс помогают жёны других латиноамериканских футболистов «Балтики». Она у меня немного говорит и по-испански. Мы с женой уже пять лет вместе. Учились в одной школе, вместе сидели за партой.

– У вас были сомнения по переезду в Россию?

– Да, сначала немного опасался. Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе. Вот здесь продаётся одежда для холода, а там – для жары. Нравится торговый центр «Европа».

Алекс Фернандес с семьёй Фото: Из личного архива Алекса Фернандеса

– Кто вам всё это объяснял и показывал?

– Роберто (Фернандес – защитник «Балтики». – Прим. «Чемпионата»). Он появился в команде на полгода раньше и уже всё разведал в городе. Роберто ещё и живёт в пяти минутах от меня.

– Как объясняетесь в магазинах?

– Немного говорю на английском, но продавцы – нет. В результате просто прогоняю слова через онлайн-переводчик и выдаю сотрудникам магазина. Никаких проблем. А в команде прокачиваю свой испанский. Уже многое понимаю и могу сказать.

– У пляжей в Калининграде мало общего с бразильскими?

– Пока не знаю. Я ещё не добрался – слишком холодно. Вот будет больше 25 градусов, тогда сходим.

– Принято считать, что бразильские футболисты, как правило, из бедных семей.

– Да, у меня была простая семья, но при этом счастливое детство. Я хотел стать футболистом с тех пор, как только родители отвели меня на первое занятие. Иногда приходилось чем-то жертвовать ради тренировок и матчей. Бутсы у меня появились уже в четыре года, тогда я и начал играть в футбол. Бегал и на улице, и в залах Сантоса, в котором родился.

Алекс Фернандес Фото: Из личного архива Алекса Фернандеса

– Вы молоды. Был ли в вашей карьере тяжёлый период?

– Да, когда не получалось пробиться. Казалось, что всё идёт не так. Даже была мысль уйти из футбола, но достаточно быстро ушла из моей головы. Теперь я о таком даже не задумываюсь. Хотя, когда я только приехал в Болгарию, у меня не было опыта выступления во взрослом футболе. И первые шесть месяцев было тяжеловато, но потом начал играть и забивать. Затем ещё один сезон, в котором были удачные матчи. А там и интерес «Балтики» появился. Теперь мне намного проще. Я уже адаптирован к европейскому футболу.

– Тут реже позволяют показывать дриблинг, чем в Бразилии?

– Нужно просто знать, когда это делать. Если ты оказался в атаке один на один с защитником, необходимо делать разницу.

– Можете описать Сергея Игнашевича тремя словами?

– Мотивация, характер, надёжность. Он знает, что нужно от конкретного футболиста.

– У вас есть уверенность, что «Балтика» не вылетит из РПЛ?

– Конечно. Тем более после 7:1 с «Ахматом». Такое придаёт уверенности. Тем более «Балтика» – клуб с историей и должен играть в высшем дивизионе.

– У вас контракт до 2027 года, но он расторгается, если клуб вылетает в Первую лигу?

– Нет, у меня соглашение не закончится в случае вылета. Но мы уверены, что всё у нас будет хорошо. Других мыслей у меня просто быть не может.