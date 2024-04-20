«Балтика»! Пропустили в добавленное время, но Рыбчинский сотворил чудо!

«Балтика» и «Крылья Советов» подарили роскошную концовку матча, в которой события стремительно сменяли друг друга.

Обе команды подошли к матчу в хорошем настроении. «Крылья» одержали две победы подряд в РПЛ, а «Балтика» в прошлом туре разнесла в Грозном «Ахмат» — 7:1. Команда Сергея Игнашевича одержала первую гостевую победу в РПЛ, и какую! Более того, этот результат позволил «Балтике» покинуть зону прямого вылета. «Крылья» занимали шестое место, но в случае победы в Калининграде ворвались бы в топ-3. Правда, до стадиона команда добиралась из Самары два дня.

Начало матча осталось за футболистами «Балтики», но гости выравняли игру примерно с 30-й минуты. Впрочем, в первом тайме команды создали всего по одному опасному моменту. Иван Ломаев спас гостей после удара Юрия Ковалёва в дальний угол, а Евгений Латышонок хорошо проявил себя во время стандарта. Сначала отразил ногой удар Романа Евгеньева с пары метров, а потом смахнул мяч и не позволил Амару Рахмановичу сыграть на добивании.

«Балтика» одолела «Крылья» на последних секундах Фото: Виталий Невар/ТАСС

После перерыва опасные моменты, как правило, возникали у ворот самарского клуба. Анхело Энрикес из хорошей позиции запустил мяч над перекладиной, а Кристиян Бистрович пробил мимо ближнего угла. Плюс в одном из эпизодов Ломаев отразил ногой удар Виталия Лисаковича, который здорово развернулся в штрафной площади «Крыльев Советов».

Неудивительно, что мяч всё-таки оказался в воротах самарского клуба. Действовавший до этого безупречно Ломаев неудачно сыграл на выходе. Вратарь вообще заявил, что зря пошёл на мяч – он выбил его прямо в Энрикеса, который после спокойно пробил по пустому створу. Ломаев до этого эпизода вполне претендовал на звание лучшего игрока встречи, но одна ошибка перечеркнула все старания. Кстати, Энрикес забил пятый мяч в нынешнем розыгрыше РПЛ и восьмой — в сезоне (у него есть три гола в Кубке России).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда казалось, что «Балтика» одержит вторую подряд победу, ей помешал собственный же футболист. Вышедший на замену Никола Радмановац откровенно схватил руками соперника — арбитр указал на «точку». Хотя необходимости фолить вообще не было! Амар Рахманович спокойно переиграл вратаря с 11-метровой отметки и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если вы думаете, что на этом всё, то глубоко заблуждаетесь. На последних секундах «Балтика» всё-таки вырвала победу. Вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский нанёс шикарный удар с лёту после передачи Козлова — мяч влетел точно в дальний угол. Кстати, это первый гол футболиста в нынешнем сезоне. Но какой важный!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» одержала вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ — первый подобный случай. Более того, она выиграла три из предыдущих четырёх матчей в турнире. С таким графиком команде Игнашевича по силам избежать вылета. Правда, календарь тяжёлый: там и ЦСКА, и «Краснодар», и «Ростов».

Благодаря победе над «Крыльями Советов» клуб из Калининграда догнал в таблице «Урал» — у обеих команд по 23 очка.