Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барса», «Ростов» — «Спартак», плей-офф НХЛ и Ф-1

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Посмотреть все события 21 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс», плей-офф НХЛ, первый раунд

Интрига: сможет ли Семён Варламов продолжить победную серию «Айлендерс»?

«Островитяне» серьёзно прибавили после прихода Патрика Руа на пост главного тренера. Великий вратарь доверил место в рамке опытному Варламову – и тот не подвёл. Благодаря усилиям Семёна «Айлендерс» вышли в плей-офф. Но теперь в соперниках мощнейшая «Каролина» с Петром Кочетковым на первом рубеже. Получится ли у молодого и дерзкого вратаря навязать борьбу опытнейшему Варламову?

Варламов отлично провёл регулярку: Фото Вратарь «Айлендерс» Варламов — в тройке лучших в сезоне по проценту отражённых бросков

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Нэшвилл», МЛС

Интрига: очередное испытание для экс-каталонцев

Несмотря на звёздный состав, клуб из Майами не мог победить в пяти встречах подряд. Пусть и не все топовые старички в них играли. В последнем матче со «Спортингом Канзас Сити» наконец-то удалось выправить положение (3:2), и успех необходимо развить. Альба, Бускетс, Месси, Суарес – ну и как не посмотреть на этих гениев, пока они дружно не завершили карьеру? Пугает разве что позднее начало их матчей, но для настоящих ценителей той самой «Барсы» оно не станет преградой. Правда же?

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», плей-офф НХЛ, первый раунд

Интрига: остановит ли «Бостон» суперголеадора Мэттьюса?

Остон Мэттьюс в регулярке побил рекорд Александра Овечкина XXI века, наколотив аж 69 голов. Американец вместе с российским вратарём Ильёй Самсоновым готов тащить невезучий «Торонто». Но в соперниках будет «Бостон», едва не выигравший вторую регулярку подряд. Получится ли у «мишек» остановить раззабивавшегося Мэттьюса?

Мэттьюс может побороться и за рекорд Гретцки: Кожевников о Мэттьюсе: дай бог, чтобы ещё конкурент появился, когда Овечкин побьёт рекорд

🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, первый раунд

Интрига: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис смогут навязать борьбу действующему чемпиону НБА?

«Денвер Наггетс» – действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. По ходу прошлого плей-офф в финале Западной конференции «самородки» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис явно готовы доказать, что сейчас находятся в лучшей форме, чем были ранее. Первый матч серии пройдёт в Колорадо, где всегда трудно играть из-за высокогорья. Сумеют ли «озёрники» с ходу показать свои намерения и настрой на всю серию?

🏆 🥊 6:30*: Бокс Девин Хейни (США) — Райан Гарсия (США), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Хейни добьёт карьеру Гарсии?

Райан Гарсия — один из главных талантов современного профессионального бокса. Но после поражения от Танка Дэвиса в карьере Гарсии что-то сломалось: он стал ругаться с менеджерами, устраивать истерики на пресс-конференциях и публиковать странные заявления. Сейчас у Райана есть шанс вернуться в топ, но для этого нужно победить великолепного Девина Хейни, который решил подняться дивизионом выше. Если Гарсия, который вдобавок не сделал вес, снова проиграет, его спортивный путь может и вовсе прерваться.

🏎 10:00: Формула-1, Гран-при Китая. Гонка

Интрига: может ли кто-то помешать дублю «Ред Булл»?

Спринт утром в субботу и последовавшая за ним квалификация подтвердили превосходство Макса Ферстаппена и «быков» в Шанхае. С трудом верится, что что-то способно остановить голландского чемпиона мира. Более того, и Серхио Перес стартует в воскресной гонке со второй позиции, что даёт «Ред Булл» отличные шансы на дубль. Но, может, кто-то окажется способен бросить вызов хотя бы мексиканцу? Достойный гоночный темп должен быть у «Феррари», но Леклер с Сайнсом стартуют лишь шестым и седьмым – есть ли у них шанс на прорыв?

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва, РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: бело-голубые отстоят третье место?

Динамовцы последними неудачами перечеркнули борьбу за чемпионство, о чём на днях сказал и их главный тренер Марцел Личка. Но отстоять нужно ещё и третье место, на которое претендентов хватает. В Кубке «Динамо» побеждает, однако в чемпионате у него три поражения подряд. Хотя «Пари НН» в последнее время тоже не блещет: у нижегородцев ситуация абсолютна такая же. И кто же из лузеров вернётся в игру? Фаворит, разумеется, очевиден. Бело-голубым пора бы уже полноценно выбираться из кризиса. Как, впрочем, и его соперникам. С итогами этого матча вообще ничего не ясно.

⚽️ 15:00: «Хетафе» — «Реал Сосьедад», Примера, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли снова Захарян?

Арсен 15 марта наконец-то отличился в матче с «Кадисом». Но прошло уже больше месяца, а новых голов у россиянина в Испании нет. При этом с «Алавесом» и «Альмерией» он играл много: до 83-й и 89-й минут соответственно. В целом у Захаряна гол плюс два ассиста за 22 встречи Ла Лиги – статистика совсем не безупречная. Зато следующий соперник внушает оптимизм: «Сосьедад» не уступает «Хетафе» вот уже два матча с общей разницей мячей 6:3. Да и в чемпионате больше него пропускают только пять команд. Ждём от Арсена результативных действий.

⚽️ 16:15: «Зенит» — «Оренбург», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: петербуржцы оторвутся от краснодарцев?

«Краснодар» уверенно разобрался с «Факелом» (2:0) и сократил отрыв «Зенита» до одного очка. Петербуржцам нельзя ошибаться, иначе гонка за чемпионство вновь станет актуальной. Тем более «Оренбургу» нужно отомстить за поражение в первом круге (1:3). И за ничью перед этим (2:2). Мало кого гегемон не может одолеть в двух матчах подряд. Поэтому желательно забить как можно больше голов, как случилось в сентябре 2022-го (8:0). Кстати, всего в четырёх последних встречах данных соперников был 21 гол. Сейчас наверняка они также не поскромничают.

⚽️ 17:30: «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, 1/2 финала

Интрига: выйдет ли середняк Чемпионшипа в финал Кубка Англии?

Кубковые соревнования прекрасны тем, что частенько до решающих стадий добираются лютые аутсайдеры. В прошлогоднем Кубке Англии до четвертьфинала дошагал «Гримсби Таун», а в нынешнем розыгрыше роль главного андердога взял на себя «Ковентри». В чемпионшипе клуб не претендует даже на плей-офф за повышение в классе, но в Кубке он чувствует себя вполне комфортно. Почувствовал на себе это уступивший ему «Вулверхэмптон» (2:3). Теперь на пути соперник посерьёзнее. Тем не менее «МЮ» нестабилен – от него можно ждать чего угодно. Победу заранее ему точно отдавать не стоит.

⚽️ 18:05: «Брест» — «Монако», Лига 1, 30-й тур

Интрига: как монегаски справятся без Головина?

Обе команды идут в тройке лидеров. Но перед матчем травму получил Головин – остаток сезона «Монако» проведёт без него. Россиянин был крайне хорош в этом сезоне: стал вожаком монегасков, рулил их игрой и оформил 6+6 в Лиге 1. А ведь нужно сохранить место в тройке, чтобы гарантированно сыграть в основной стадии Лиги чемпионов, куда не удаётся попасть с 2018 года. Необходимо постараться и за себя, и за Сашку. Главный еврокубок без лучшего российского футболиста – хватит это терпеть. Тем более у «Монако» четыре подряд победы над «Брестом».

⚽️ 18:30: «Боруссия» Дортмунд — «Байер», Бундеслига, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: матч двух самых ярких команд Германии

Леверкузенцы неподражаемы: провели 44 (!) матча без поражений. Но и дортмундцы также в порядке, если судить по их четвертьфиналу ЛЧ с «Атлетико», где они совершили гениальный камбэк в самом конце. В Бундеслиге им было бы неплохо финишировать в четвёрке лидеров, и борьба за неё с «Лейпцигом» предстоит нешуточная. В оставшихся пяти встречах необходим максимум, иначе соперник, у которого есть дополнительные дни отдыха в отсутствие еврокубков, воспользуется любой ошибкой. Неважно, с кем предстоит бороться, придётся нацеливаться на победу. Даже над чемпионом.

⚽️ 18:30: «Фулхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: падение ливерпульцев продолжится?

«Красные», похоже, «посыпались»: не смогли обыграть «МЮ» (0:0), уступили «Кристал Пэлас» (0:1), справедливо отлетели от «Аталанты» в Лиге Европы (1:3). И всё это в апреле. Отставание от «Ман Сити», впрочем, всего два очка. В «золотой» гонке ещё ничего не потеряно, но любые новые потери наверняка выкинут мерсисайдцев из борьбы. Пора просыпаться и как следует дать жару. Нельзя же проводить Юргена Клоппа без трофея, правда? Сам тренер сказал, что прессинг «Ливерпуля» перестал работать. И он наверняка это поправит в игре с «Фулхэмом».

🏒 19:30: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, первый раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли Кучеров тащить «Тампу» и в плей-офф?

Никита Кучеров стал главной причиной выхода «Лайтнинг» в плей-офф, попутно ещё и выиграв гонку бомбардиров НХЛ. Однако теперь «молниям» предстоит столкнуться с мощной «Флоридой», которую ведёт за собой Сергей Бобровский. «Распечатает» ли Куч опытного вратаря?

🏀 20:00: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф НБА, первый раунд

Интрига: «кельты» легко расправятся с гостями без Джимми Батлера?

Матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» – повторение финала Восточной конференции прошлогоднего плей-офф. Однако теперь команды встретятся в первом раунде. «Кельты» с отрывом в семь очков от «Оклахомы» выиграли регулярный чемпионат. Команда во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном подходит к противостоянию с «огненными» в полном составе, а вот у «Майами» не сыграет лидер – Джимми Батлер, который получил травму в матче с «Филадельфией». В прошлый раз подопечные Эрика Споэльстры стартовали с трёх побед кряду в серии, но смогут ли они без Джимбо навязать борьбу лидеру Востока?

⚽️ 20:30: «Ростов» — «Спартак», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин против родной команды

Красно-белые наконец-то расстались с Гильермо Абаскалем. И после этого провели безголевой кубковый выезд в Санкт-Петербург. С ростовчанами так уже не получится: в шести матчах этих соперников подряд было минимум два забитых мяча. Плюс всегда интересно соперничество Карпина и «Спартака». Особенно сейчас, когда спартаковцы ищут нового тренера. А возможно, нового-старого: Валерий Георгиевич тоже в списке кандидатов. Если он победит вновь, как это случилось дважды в 2022-м, шансы на смену работы точно увеличатся.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 14-й тур

Интрига: последний день турнира претендентов. Займёт ли Ян первое место?

А вот и кульминация турнира претендентов! Последний тур, в котором либо определится победитель, либо группа тех гроссмейстеров, которые будут делить право сыграть с Дин Лижэнем на тай-брейке. У Непомнящего есть шансы на успех, но не всё в его руках. Сегодня он чёрными играет с Фабиано Каркасной, и победа нужна как воздух. Вперёд, Ян!

⚽️ 21:45: «Монца» — «Аталанта», Серия А, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Миранчук?

Бергамаски выкинули из четвертьфинала Лиги Европы сам «Ливерпуль». Миранчук вышел на второй матч в старте и вполне продуктивно отбегал 80 минут. Но не забил. Как и в трёх играх до этого. 3+7 в 2024-м за «Аталанту» – очень даже неплохо. И что теперь, больше не оформлять результативные действия? Нет, конечно. К тому же «Монца» заработала в трёх последних играх только одно очко. Нужно ловить и продлевать неудачную серию оппонента. Только бы Гасперини не ошибся с составом.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Барселона», Примера, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: уставшие мадридцы упустят очки?

Футболисты «Реала» абсолютно счастливы, так как прошли в полуфинал Лиги чемпионов. И в то же время колоссально вымотаны: «Манчестер Сити» безумным раскатом выжал из них за 120 игровых минут все соки. «Барселоне» также было несладко в матче с «ПСЖ», тем не менее она играла дома и на день раньше. Запас сил у каталонцев явно побольше. Противостояние с мадридцами – последний для них шанс возродить борьбу за чемпионство. Между командами восемь очков. Либо сейчас, либо уже никогда. Ну и было бы неплохо поквитаться за разгромное поражение в Суперкубке Испании.

🏒 22:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», плей-офф НХЛ, первый раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли Овечкин и Ко навязать борьбу чемпиону регулярки?

«Вашингтон» чудом забрался в плей-офф и теперь готовится к важнейшей серии с победителем регулярного чемпионата «Рейнджерс». «Столичных» считают главными андердогами нынешнего розыгрыша. За «рейнджеров» говорит много факторов, включая Артемия Панарина. Но так ли всё здесь очевидно? Ведь плей-офф для «Вашингтона» начался ещё месяц назад.

🏀 22:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, первый раунд

Интрига: Кто победит — Дончич и Ирвинг или Харден и Джордж?

«Даллас Маверикс» стал одной из самых «огненных» команд конца регулярного чемпионата. Команда, ведомая Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом, поднялась на пятую строчку Западной конференции и показывала шикарный уровень взаимодействия на паркете. Техасцам предстоит встретиться в первом раунде плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». У «парусников» продолжает восстанавливаться от травмы один из лидеров коллектива Кавай Леонард, пока остаётся неизвестным, примет ли он участие в предстоящем матче. Однако Джеймс Харден, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук – в строю и готовы сражаться на домашней арене за победу в первой игре серии.