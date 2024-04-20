Реализация «Челси» — мрак. «Сити» прошёл в финал после спорного судейства

В среду «Сити» пережил болезненный вылет из Лиги чемпионов от «Реала». При этом ещё и пришлось отыграть 120 минут. В свою очередь, «Челси» мог неделю готовиться к полуфиналу Кубка Англии. Возможно, поэтому первые 10 минут лондонцы смотрелись на «Уэмбли» не хуже обладателя требла.

А вот затем «Сити» начал создавать моменты. Де Брёйне выдал роскошную передачу в центр штрафной, и Фоден оказался один на один с вратарём. Петрович бросился под мяч и заставил англичанина выйти на удар с крайне острого угла – момент был упущен. Возможно, будь Холанд на месте Фодена – пробил бы в одно касание. Но норвежский бомбардир отсутствовал в заявке из-за травмы.

«Манчестер Сити» — «Челси» Фото: кадр из трансляции

В какой-то момент «Сити» настолько прижал соперника, что защитник Аканджи отдавал передачу на защитника Аке, когда оба находились в чужой штрафной. Вскоре после этого случился забавный момент: Альварес бил из отличной позиции, но на пути оказался Де Брёйне.

«Манчестер Сити» — «Челси» Фото: кадр из трансляции

Правда, до перерыва уже и у «Челси» начали появляться моменты. Да ещё какие! Палмер в чужой штрафной обвёл Родри и пробил в створ, но Ортега потащил. А ещё Джексон получил чистый выход один на один, но закопался и даже не ударил по воротам. Почти такой же момент он упустил и после перерыва.

«Манчестер Сити» — «Челси» Фото: кадр из трансляции

Во втором тайме, помимо упущенных моментов Джексона (он ещё и головой с нескольких метров не забил), случился весьма спорный эпизод. Палмер бил со штрафного, и мяч попал в отставленную руку Грилиша. Касание точно было, но судья его не заметил и не дал даже углового. Палмер и его партнёры по команде требовали пенальти, но VAR посчитал решение главного арбитра допустимым. При этом не было такого, что мяч отскочил в руку от корпуса. Можно было понять разочарование игроков «Челси».

«Манчестер Сити» — «Челси» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Снова в середине второго тайма появился Доку, который накручивал соперников. И не только на левом фланге, но и в левой части штрафной. Именно после прохода вингера «Сити» и открыл счёт. Голкипер «Челси» справился с первым ударом, но мяч отлетел к Бернарду Силве, который моментально добил его в ворота.

Этот гол оказался единственным в матче. Даже при неоднозначной игре и ещё более неоднозначном эпизоде с рукой Грилиша команда Гвардиолы идёт дальше. В воскресенье «Сити» узнает, кто станет его соперником в решающем матче Кубка Англии. Второй полуфинал состоится также на «Уэмбли», когда встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри».