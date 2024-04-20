«Арсенал» возглавил таблицу АПЛ. И это надолго!

«Арсенал» вышел на чистое первое место в чемпионате Англии. И вряд ли его упустит в ближайшее время. Дело в том, что матч «Тоттенхэм» – «Сити» перенесли на 14 мая из-за Кубка Англии. А что касается «Ливерпуля», то он хоть и может спустя сутки догнать «Арсенал» по очкам, но едва ли победит «Фулхэм» с разницей в десять мячей. А именно разница голов является первым критерием после количества очков.

В матче «Вулверхэмптон» – «Арсенал» первый тайм развивался достаточно странно. «Арсенал» явно создавал больше моментов, много бил, однако счёт едва не открыли хозяева. Гомес ворвался в штрафную и пробил в ближнюю крестовину. Казалось, что «Арсеналу» просто повезло, однако после повторов стало понятно, что это потащил Райя – от его рук мяч отлетел в то место, где встречаются штанга и перекладина.

И лишь в самом конце тайма «Арсенал» таки-забил. На 45-й минуте Жезус оказался на газоне, но встал и скатил мяч Троссарду. У того получился достаточно корявый удар, потому что у вингера не было времени подстроиться. Удивительным образом именно этот неуклюжий удар пришёлся идеально в дальнюю девятку.

Вулверхэмптон – Арсенал Фото: кадр из трансляции

Второй тайм получился достаточно спокойным (если не сказать унылым) – «Вулверхэмптон» вообще не бил по воротам до 71-й минуты. Да и там Лемина наносил удар с такого расстояния и угла, что забить можно было только если бы вратарь ушёл с поля.

По такой игре тяжело делать выводы, но если очень захотеть, то можно предположить, что Троссард полноценно выиграл конкуренцию у Мартинелли на левом фланге атаки. Хаверц снова вышел в полузащите, но это, вероятно, больше зависит соперника. Правда, на 80-й минуте на поле появился Парти и немец всё-таки отправился вперёд. Можно предположить, что через три дня мы снова увидим Хаверца в атаке, потому что в дерби с «Челси» может быть сложнее играть в открытый футбол.

Вулверхэмптон – Арсенал Фото: кадр из трансляции

Ну а матч завершился со счётом 0:2. На 90+5-й минуте Эдегор пробил в ближний угол практически с нулевого угла. Похоже, что Жозе Са заранее пошёл на перехват прострела, а хитрый норвежец пробил.