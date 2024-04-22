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Милан — Интер: прямая онлайн-трансляция матча 33-го тура Серии А, где смотреть, чемпионский матч, 22 апреля 2024 года

Мощный чемпионский матч в Италии! «Интер» возьмёт золото в дерби с «Миланом»? LIVE
Никита Паглазов
Мощный чемпионский матч в Италии! LIVE
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Тот момент, когда матч принципиальных соперников особенно важен.

Друзья, всем привет! Чемпионская гонка, по сути, закончилась давно, а уже сегодня, 22 апреля, может завершиться ещё и официально. «Милан» и «Интер» сойдутся в дерби, чтобы выяснить, станет ли команда Индзаги обладателем скудетто настолько досрочно.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» шёл к этому золоту крайне уверенно. Зимой в гонке был «Ювентус», но команда Аллегри проиграла конкуренту в очной встрече и посыпалась. Теперь на втором месте как раз подсуетившийся «Милан». Задача у парней Пиоли понятная: испортить праздник соседу, отложив его чемпионство, а заодно удержаться на второй строчке. Есть ещё и мотив мести, ведь в первом круге «Милан» отлетел в дерби со счётом 1:5.

За потенциально чемпионским матчем «Чемпионат» будет следить в этом онлайне. Присоединяйтесь!

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