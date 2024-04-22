Мощный чемпионский матч в Италии! «Интер» возьмёт золото в дерби с «Миланом»? LIVE

Друзья, всем привет! Чемпионская гонка, по сути, закончилась давно, а уже сегодня, 22 апреля, может завершиться ещё и официально. «Милан» и «Интер» сойдутся в дерби, чтобы выяснить, станет ли команда Индзаги обладателем скудетто настолько досрочно.
«Интер» шёл к этому золоту крайне уверенно. Зимой в гонке был «Ювентус», но команда Аллегри проиграла конкуренту в очной встрече и посыпалась. Теперь на втором месте как раз подсуетившийся «Милан». Задача у парней Пиоли понятная: испортить праздник соседу, отложив его чемпионство, а заодно удержаться на второй строчке. Есть ещё и мотив мести, ведь в первом круге «Милан» отлетел в дерби со счётом 1:5.
За потенциально чемпионским матчем «Чемпионат» будет следить в этом онлайне. Присоединяйтесь!
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