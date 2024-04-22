Тихонов разнёс женщину-судью, у «Акрона» — крупнейшая победа в истории. Жара в Первой лиге

Ещё в 28-м туре был супергол со штрафного и дикий промах по пустым воротам.

Все матчи 28-го тура Мелбет Первой лиги уместились в одни сутки. Стартовый начался в 21:00 мск в пятницу, 19 апреля, а последний — в 18:00 мск в субботу, 20 апреля. Эти сутки были что надо. Андрей Тихонов выдал мощную речь о судье Вере Опейкиной, а «Акрон» одержал самую крупную победу в истории клуба. Были и другие крутые моменты.

Пресс-конференция тура: Андрей Тихонов («Енисей»)

Вау! «СКА-Хабаровск» сенсационно разгромил «Енисей», который весьма хорошо выглядит весной. В первом тайме отлично сыграл Яо Шарль. Именно он заработал пенальти в ворота Красноярска, и Илья Петров реализовал 11-метровый. В начале второго тайма Петров в прыжке рыбкой засадил мяч в цель после подачи Кирилла Никитина. Дубль полузащитника хабаровчан.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «СКА-Хабаровск» во «ВКонтакте».

В компенсированное время Альбек Гонгапшев ввинтил ещё один гол с навеса. На этот раз подавал Андрей Никитин. 3:0 — победа СКА, которую не ожидал никто. Армейцы наконец-то играли на домашнем стадионе в Хабаровске, где были проблемы с подогревом поля.

Андрей Тихонов Фото: фк-енисей.рф

А Андрей Тихонов раскритиковал главного арбитра встречи Веру Опейкину после матча:

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте её на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-Лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.

Плюс в первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем жёлтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.

Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на жёлтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания».

Позже пресс-служба «Енисея» выложила пост с видеоразбором спорных моментов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Енисея» во «ВКонтакте».

Команда тура: «Акрон»

Давид встретился с Голиафом в Жигулёвске. И «Акрон» одержал самую крупную победу в своей истории — 6:0. Повержена «Кубань». В случаях с первыми двумя голами косякнул 37-летний защитник краснодарцев Евгений Осипов. Сначала он стал автором автогола, а в начале второго тайма поскользнулся и упал в борьбе с Понсе, который одним ударом прокатил мяч между ног игрока «Кубани» Безденежных и поразил ворота Нестеренко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Следующие три гола уместились в четыре минуты. Понсе оформил дубль, Максим Палиенко поздравил маму и папу с днём рождения, показав футболку с соответствующей надписью после своего гола, и ещё один мяч на счету Кирилла Данилина. В конце игры Владислав Галкин поставил точку в историческом для «Акрона» матче. Тольяттинцы по-прежнему отстают от первого места на одно очко. А команду Роберта Евдокимова вряд ли что-либо может спасти от вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Акрона».

Гол тура: Максим Петров («Нефтехимик»)

Стартовые составы команд были неожиданными. У «Тюмени» отсутствовали лидеры Коротаев и Шитов, а Кирилл Новиков сделал семь изменений по сравнению с разгромом от Махачкалы в прошлом туре («Нефтехимик» проиграл со счётом 0:3). После матча журналист Сергей Ильёв сообщил, что в «Тюмени» разразился вирус. На 16-й минуте матча игрок «Нефтехимика» Султан Джамилов замкнул подачу Кахидзе коленом, проявив чудеса координации.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Менее чем через 10 минут Джамилов реализовал выход один на один после прекрасной разрезающей передачи партнёра. За первые 24 минуты встречи Султан забил столько же голов, сколько за 77 предыдущих матчей в ФНЛ. Ближе к концу игры Байтуков получил красную карточку за нарушение в борьбе с Джамиловым. И через несколько минут Максим Петров положил шедевр в ворота «Тюмени» со штрафного. Вы только посмотрите, с какой позиции он пробил и по какой траектории закрутил мяч.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Напомним, несколько туров назад Петров стал автором шикарного гола в падении через себя. Тогда он огорчил «Химки». После победы над командой Игоря Меньщикова Нижнекамск сравнялся с сибиряками по очкам.

Промах тура: Иван Тимошенко («Родина»)

Заруба двух претендентов на выход в РПЛ. Первый тайм вышел эпичным. На 18-й минуте «Химки» разыграли отличную комбинацию, и Руденко после классной скидки Бутты Магомедова вколотил свой 10-й мяч в нынешнем сезоне Первой лиги. Кстати, вратарь «Родины» Корякин впервые пропустил не автогол в матчах первенства. Сразу после этого один из лучших бомбардиров лиги Иван Тимошенко немыслимым образом не попал по пустым воротам «Химок». Все схватились за голову.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Химок».

На 30-й минуте москвичи всё же отыгрались. Супергол в исполнении Солтмурада Бакаева! Вингер, арендованный из «Рубина», блестяще убрал оппонента и расстрелял Митрюшкина с дальней дистанции.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Однако «Химки» быстро вернули себе преимущество. Берковский мастерски разобрался после точного прострела Руденко. Можно сказать, 100-процентная реализация моментов у ворот Корякина в первые 45 минут. Во втором тайме «Родина» не смогла дожать соперника. Команда Андрея Талалаева прервала девятиматчевую беспроигрышную серию москвичей и возглавляла таблицу Первой лиги до тех пор, пока «Динамо» Махачкала и «Акрон» не провели свои матчи.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

Сейв тура: Никита Кокарев («Арсенал»)

Вот так бывает. Ты отбиваешь пенальти, а победителем в номинации «Сейв тура» становится твой визави. На 12-й минуте кипер «Торпедо» Егор Бабурин потащил 11-метровый, который пытался реализовать игрок «Арсенала» Макаров.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Арсенала» во «ВКонтакте».

Ближе к концу первого тайма Владимир Москвичёв открыл счёт. Автозаводцы вели после первой половины игры. На последних же минутах матча мы стали свидетелями лучшего спасения тура. Москвичёв обокрал соперника и вышел на рандеву с Никитой Кокаревым, а тот выручил и запустил ответную атаку туляков, которая завершилась точным выстрелом лучшего бомбардира лиги Джонатана Окоронкво. Между сейвом тура и голом прошло лишь 13 секунд! Счёт таким и остался — 1:1.

Фото: Кадры трансляции

Развязка тура: «Алания» — «Волгарь»

В четверг, 18 апреля, «Волгарь» объявил о назначении Дениса Клюева на пост главного тренера. Он сменил Сергея Павлова. Дебют нового тренера Астрахани удался. «Волгарь» выгрыз победу у «Алании» и прервал семиматчевую безвыигрышную серию. Первый гол в матче случился аж на 80-й минуте. Батраз Гурциев выиграл дуэль у Даниила Одоевского, пробив его с 11 метров.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Алании» во «ВКонтакте».

На 85-й минуте нападающий «Волгаря» Вячеслав Кротов в одиночестве пробежал полполя с мячом и точно вонзил его в ворота Солдатенко. А на 89-й минуте Никита Маляров выпрыгнул выше всех в штрафной «Алании» и направил мяч в цель после подачи с углового. Команда Клюева выиграла — 2:1. Голливудская концовка! Владикавказцы продолжают разочаровывать… Ждём анонсированную Калешиным перестройку.

Слова Калешина о перестройке «Алании»: Евгений Калешин: можно официально объявить, что «Алания» уходит в перестройку

Другие матчи 28-го тура Первой лиги

«Шинник» — «Динамо» Махачкала

В последних турах «Шинник» играет важную роль в распределении мест вверху турнирной таблицы. 13 апреля грохнули «Химки» — 1:0. Если бы ярославцы тогда уступили, то сейчас подмосковная команда шла бы на первом месте. Однако таблицу возглавляет «Динамо» Махачкала.

В отличие от «Химок», команда Хасанби Биджиева одолела «Шинник». Решающим стал удар Ражаба Магомедова, который воспользовался моментом после «привоза» Вячеслава Зинкова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Динамо» Мх во «ВКонтакте».

В начале второго тайма Зинков мог реабилитироваться, но попал в штангу ударом из-за пределов штрафной. Ярославль находится на вполне себе безопасном расстоянии от зоны вылета. Оно составляет восемь очков

«Ленинградец» — «Сокол»

Снежная битва андердогов завершилась в пользу «Сокола» — 2:0. Ещё до первого гола защитник «Ленинградца» Каптилов сбил Аслана Дудиева в своей штрафной. Было похоже на пенальти, но судья Жабченко не назначил 11-метровый. На 20-й минуте игрок саратовцев Михаил Мальцев блестяще с лёта замкнул навес Владимира Азарова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Во втором тайме Азаров стал автором второго мяча «Сокола». Саратов набирает три очка и обходит «Ленинградец» в турнирной таблице. Теперь в «красной» зоне располагается команда Сергея Кирьякова. Она так ни разу и не победила весной. И не победит. Ведь на следующий день после поражения Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Сокола».

«КАМАЗ» — «Черноморец»

Ключевым моментом матча стало удаление защитника «Черноморца» Никиты Мельникова на 17-й минуте. Игрок получил две жёлтые карточки за фолы в борьбе с Романом Мануйловым. Понятное дело, что после этого «КАМАЗ» атаковал больше. Новороссийск же классно оборонялся. Однако на на 77-й минуте челнинцы додавили-таки соперника. Спустя несколько минут после своего появления на поле Дмитрий Стародуб послал мяч по высочайшей траектории в ворота Фролкина с подачи партнёра. И этот гол остался единственным.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «КАМАЗа».

Расписание 29-го тура Первой лиги

24 апреля (среда)

«СКА-Хабаровск» — «Родина»

«Тюмень» — «Черноморец»

«Алания» — «Кубань»

«Волгарь» — «Торпедо»

«Акрон» — «Ленинградец»

«Нефтехимик» — «Шинник»

«Сокол» — «Енисей»

«Химки» — «КАМАЗ»

«Динамо» Махачкала — «Арсенал».