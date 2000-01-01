Новые расклады в чемпионской гонке АПЛ
Opta обновила прогноз на чемпиона Англии. Какие шансы у команд взять трофей АПЛ?
«Ливерпуль»
После победы над «Фулхэмом» (3:1) шансы мерсисайдцев на золото выросли с 11,8% до 15,9%. Вероятность взять серебро АПЛ — 34,5%, а бронзу — 49,4%.
«Арсенал»
Победа над «Вулверхэмптоном» (2:0) увеличила вероятность чемпионства «канониров» с 20,2% до 22,1%. Шансы стать вторыми — 40,3%, а третьими — 37,6%.
«Манчестер Сити»
Шансы «горожан» на победу же незначительно упали с 68,1% до 62%. Вероятность стать вице-чемпионами сильно ниже — 25,2%. Шансы на бронзу — 12,8%.
Аналитики обновили прогноз на чемпиона Англии. Шансы «Манчестер Сити» упали!
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