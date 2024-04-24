Это лучший сезон Тюкавина

На 66-й минуте матча с «Пари НН» бразилец Бителло закатил четвёртый мяч в ворота хозяев с передачи Константина Тюкавина. В этот момент нападающий «Динамо» вышел на первое место в РПЛ по системе «гол+пас». Ненадолго, ведь Кассьерра снова сравнялся с ним всего через пару часов. Тем не менее сейчас у россиянина 11 мячей и восемь результативных передач в 24 матчах. С большим запасом лучший результат в карьере. И это точно не предел.

При удачных раскладах Тюкавин может стать лучшим в лиге и по итогам сезона, обойдя колумбийского нападающего «Зенита». Догнать его по голам будет всё же тяжело — пять мячей отставания. А вот превзойти того же Кордобу реально: у краснодарского колумбийца 12 мячей в РПЛ.

Получается, у Константина почти идеальный сезон?

Очевидно — да. Ведь с первых туров он не форвард ротации, а именно игрок стартового состава. Личка сразу расставил приоритеты, главный из которых — отсутствие Смолова в центре нападения. Тренер отказывался играть в два форварда, поэтому искал Фёдору разные роли на поле. А Тюкавину оказали полное доверие как основному нападающему. И он оправдал его, выдав классное начало сезона с 3+4 в первых восьми матчах. Потом — небольшой спад. Пока единственный период в сезоне, когда Константин действительно заслужил критику и немного сдал.

Но это продлилось ровно месяц: с конца сентября по финиш октября. Были и объективные причины — Личка внедрял новичков, слегка менял систему игры, параллельно мешали паузы на сборные. Времени притереться просто не было. Плох был не только Тюкавин, но и вся команда — в тот период случились три ничьих подряд плюс поражения от «Спартака». Первый раз, когда заговорили о кризисе.

Константин Тюкавин и Марцел Личка Фото: РИА Новости

Но дальше — новый всплеск. Вообще, в этом есть закономерность: если у «Динамо» идёт игра, то результативные действия приходят и к Тюкавину. Если нет — нападающий полностью соответствует настроению команды. Конец прошлого года вышел бодрым: голы чуть ли не в каждой встрече, а потом и новый контракт.

Переподписание соглашения явно прибавило уверенности всем сторонам: клубу, самому футболисту и его представителям. Согласно инсайдам, опция выкупа для внутреннего рынка отсутствует. А для Европы — есть. По некоторым данным, чуть ли не € 20 млн, но в клубе подчеркивали — при определённых условиях она может стать ниже. Многое зависит от самого Константина и от того, будет ли он приносить пользу команде.

Весной — всё то, о чём говорили выше. Гол «Ахмату», но в трёх проигранных подряд матчах Тюкавин был почти незаметен. Только раз отличился во встрече с «Уралом». Зато был хорош с «Пари НН» — гол+пас. А до конца сезона наверняка улучшит статистику. Ведь Личка выписал команду из претендентов на чемпионство. После чего явно снизилось давление. Так что сейчас можно поиграть в своё удовольствие.

А интерес из Европы наверняка будет. С одной стороны, Арсен Захарян публично заявляет, что Тюкавину идеально подойдёт Испания. Агент вроде бы тоже не против: хочется, конечно, что-то выиграть с «Динамо», но и оттягивать отъезд тоже неправильно. Ведь так можно засидеться до возраста, когда уже ничего не нужно и не тянет что-то менять.

Константин Тюкавин и Арсен Захарян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Есть ощущение, что Константин уже готов к средней команде из топ-5 лиг. Вопрос, найдутся ли у такой команды средства на его трансфер. С этим сложнее всего. Но если будет такое же большое желание, как у Захаряна, то вряд ли «Динамо» будет силой удерживать своего воспитанника.

Там умеют расставаться красиво. Да ещё и с выгодой для себя.