«Зенит» скупал игроков «Рубина» больше 10 лет. От трансферов-мемов до культовых сделок

Сердар Азмун, 2019 год

Сумма трансфера: € 12 млн

До «Зенита» Азмун успел дважды поиграть в «Рубине». Казанцы – первый взрослый клуб в карьере Сердара. Он оказался в России в 2013 году. «Рубин» забрал Азмуна из молодёжки иранского «Сепахана» в январе. А летом форвард дебютировал за клуб в матче Лиги Европы с сербской «Ягодиной». За два сезона в Казани Сердар провёл 32 матча, в которых отметился семью забитыми мячами. Затем его на два года забрал в «Ростов» Курбан Бердыев, а в 2017-м – возвращение в «Рубин» вместе с тренером. За полтора сезона иранец отличился всего 10 раз, а в январе 2019-го отправился в Санкт-Петербург за € 12 млн.

В «Зените» Азмун наконец-то раскрылся полностью. За 3,5 года Сердар наколотил 62 гола в 104 матчах, он кошмарил защиту соперников по РПЛ. С «Зенитом» форвард выиграл четыре чемпионата подряд, а также Кубок и два Суперкубка России. В январе 2022-го Азмуна продали в «Байер» за полгода до окончания контракта. Но в Германии иранец не стал основным, как и в аренде в «Роме». «Зенит» – лучший клуб в карьере Сердара.