«Зенит» скупал игроков «Рубина» больше 10 лет. От трансферов-мемов до культовых сделок

В 21-м туре «Зенит» и «Рубин» сыграют важный матч в РПЛ. Петербуржцы борются за шестое подряд золото, казанцы – за попадание в топ-5. Сейчас клубы находятся на разных уровнях, но более 10 лет назад являлись прямыми конкурентами. И «Зенит» частенько забирал себе звёзд «Рубина». Вспоминаем трансферы в стан петербуржцев из казанского клуба. И выбираем самый крутой из них!
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Сергей Семак, 2010 год
Сумма трансфера: € 2 млн
«Зенит» – последний клуб в игровой карьере Семака. С «Рубином» Сергей выиграл два чемпионата России, а в 2010-м отправился в Санкт-Петербург. Семак переходил в «Зенит» в возрасте 34 лет: на него рассчитывали в качестве игрока ротации. Однако он задержался в клубе на три года и помог «Зениту» завоевать два золота и серебро РПЛ, а также выиграть Суперкубок. Всего Семак провёл за клуб 72 матча (столько же вышло за «Рубин»). Не всегда Сергей появлялся в старте, но принёс большую пользу «Зениту». А сейчас успешно рулит петербуржцами в статусе тренера.
Сердар Азмун, 2019 год
Сумма трансфера: € 12 млн
До «Зенита» Азмун успел дважды поиграть в «Рубине». Казанцы – первый взрослый клуб в карьере Сердара. Он оказался в России в 2013 году. «Рубин» забрал Азмуна из молодёжки иранского «Сепахана» в январе. А летом форвард дебютировал за клуб в матче Лиги Европы с сербской «Ягодиной». За два сезона в Казани Сердар провёл 32 матча, в которых отметился семью забитыми мячами. Затем его на два года забрал в «Ростов» Курбан Бердыев, а в 2017-м – возвращение в «Рубин» вместе с тренером. За полтора сезона иранец отличился всего 10 раз, а в январе 2019-го отправился в Санкт-Петербург за € 12 млн.
В «Зените» Азмун наконец-то раскрылся полностью. За 3,5 года Сердар наколотил 62 гола в 104 матчах, он кошмарил защиту соперников по РПЛ. С «Зенитом» форвард выиграл четыре чемпионата подряд, а также Кубок и два Суперкубка России. В январе 2022-го Азмуна продали в «Байер» за полгода до окончания контракта. Но в Германии иранец не стал основным, как и в аренде в «Роме». «Зенит» – лучший клуб в карьере Сердара.
Алехандро Домингес, 2007 год
Сумма трансфера: € 7 млн
Футболист, чья голова принесла «Зениту» золото в 2007 году. Именно Алехандро вынес мяч из ворот на 90-й минуте встречи 30-го тура с «Сатурном». «Зенит» одержал победу и стал чемпионом. А до 2007-го Домингес феерил в «Рубине». За три года аргентинец стал одним из лучших футболистов лиги. За 76 матчей он забил 25 мячей и отдал 16 результативных передач. Перед сезоном-2007 «Зенит», поставивший цель выиграть золото, переманил Домингеса к себе. «Рубин» получил за аргентинца € 7 млн.
За два года в Санкт-Петербурге Алехандро выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Домингес провёл 64 матча, забил 10 голов и оформил 15 ассистов. А в 2009-м вернулся в «Рубин» и стал чемпионом с казанцами. Также Алехандро признали лучшим футболистом сезона.
Хосе Саломон Рондон, 2014 год
Сумма трансфера: € 18 млн
Рондон – один из крутейших форвардов РПЛ 2010-х. Венесуэлец оказался в России в 2012 году: «Рубин» купил его у «Малаги» за € 9 млн. За полтора сезона в Казани Рондон наколотил 24 гола в 56 встречах, после чего за ним пришёл «Зенит». В январе 2014-го петербуржцы заплатили за Саломона € 18 млн (девятое место в списке самых дорогих трансферов). Рондон помог сине-бело-голубым финишировать вторыми в сезоне-2013/2014, а в следующем – стать чемпионами и взять Суперкубок России. Но в августе 2015-го Саломон отправился в АПЛ. За € 17 млн его выкупил «Вест Бромвич».
Магомед Оздоев, 2018 год
Сумма трансфера: € 3,3 млн
Оздоев оказался в «Рубине» в 2014-м. Сначала – на правах аренды, а через год казанцы выкупили игрока у «Локомотива». Оздоев попал в команду, когда «Рубин» скатился в середняки: клуб занимал занимал пятое, девятое места. Зимой 2017-го Оздоев на полгода скатался в аренду в «Терек», а летом вернулся в Казань. И уже в феврале 2018 года его забрал «Зенит».
У Оздоева и петербуржцев вышло классное сотрудничество. Магомед помог «Зениту» выиграть четыре золота РПЛ, а также Кубок и два Суперкубка России. Магомед провёл за сине-бело-голубых 116 матчей (лучший результат в карьере), а затем отправился покорять Европу. В 2022-м хавбек оказался в турецком «Фатих Карагюмрюк», а через год перебрался в греческий ПАОК. Сейчас команда Оздоева сражается за золото в чемпионате Греции.
Кристиан Ансальди, 2013 год
Сумма трансфера: € 8 млн
Ансальди ассоциируется с лучшими сезонами «Рубина». Аргентинец выжигал на левом фланге защиты и помог казанцам выиграть два золота РПЛ, два Суперкубка и Кубок России. Всего за «Рубин» Ансальди провёл 170 матчей. А затем отправился в Санкт-Петербург: «Зенит» купил аргентинца за € 8 млн. Но смена клуба не помогла прогрессу Кристиана. В «Зените» Ансальди сел на скамейку, проведя всего девять игр за сезон-2013/2014. Затем аргентинца отправляли в две аренды: в «Атлетико» (2014/2015) и «Дженоа» (2015/2016). Генуэзцы воспользовались опцией выкупа Ансальди за € 4 млн, после чего сразу перепродали его в «Интер» за € 10,5 млн.
Алексей Сутормин, 2019 год
Сумма трансфера: € 3 млн
Один из самых громких трансферов «Зенита» 2010-х. 29 июня 2019 года Сутормин перешёл из «Оренбурга» в «Рубин». Алексея уже представили как футболиста казанцев. А через неделю он оказался в «Зените». Журналист Василий Конов сообщил, что «Рубин» и «Зенит» по очереди покупали полузащитника за 50 тысяч рублей. Он ссылался на данные электронной системы регистрации переходов, которая используется в РПЛ. Однако Transfermarkt отметил, что сумма перехода – € 3 млн.
В «Зените» Сутормин стал футболистом ротации. За 4,5 сезона он провёл 127 матчей, в которых забил 13 мячей. Вместе с клубом Алексей выиграл четыре золота РПЛ, Кубок и два Суперкубка России. А в январе 2024 года отправился в аренду в «Сочи».
Александр Бухаров, 2010 год
Сумма трансфера: € 12 млн
Бухаров – один из символов «золотого» состава «Рубина». Вместе с Александром команда два года подряд забирала РПЛ, выходила в финал Кубка и стала обладателем Суперкубка. В сезоне-2008 Бухаров забил шесть мячей в чемпионате, год спустя – 16! В 2010-м Александр провёл 12 матчей в чемпионате, оставил «Рубин» на третьем месте и перебрался в «Зенит». За € 12 млн! Солиднейшая сумма.
В Санкт-Петербурге Бухаров не заиграл. Причина комплексная: высокая конкуренция + ситуации в личной жизни. Вместе с «Зенитом» Александр выиграл два золота РПЛ, одно серебро и Суперкубок России. Но за 81 матч он отметился всего 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачи. Зимой 2014-го Бухарова на полгода в аренду забрал «Анжи», а летом форвард в статусе свободного агента отправился в «Ростов».
Александр Рязанцев, 2014 год
Сумма трансфера: свободный агент
Главный хайлайт в карьере Рязанцева – гол «Барселоне» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов — 2009/2010. Александр был важным элементом команды Курбана Бердыева, завоевавшей два чемпионства РПЛ и шумевшей в Европе. Рязанцев выступал за «Рубин» с 2006 по 2013 год. А зимой 2014-го Александр оказался в «Зените». Правильный ли шаг? Сомнительно. В Санкт-Петербурге Рязанцев плотно сел на скамейку. За четыре года он провёл 58 матчей и сгонял в две аренды: в «Урал» и «Амкар». А в июле 2018 года покинул «Зенит» в статусе свободного агента.
Эльмир Набиуллин, 2018 год
Сумма трансфера: € 4,5 млн
Набиуллин – воспитанник «Рубина». Эльмир ярко проявил себя на старте карьеры, став одним из лучших левых защитников РПЛ. С 2014 по 2017 год он провёл за «Рубин» 98 матчей, а в 2015-м дебютировал за сборную России. В 2018 году «Зенит» искал замену Доменико Кришито и обратил внимание на Набиуллина. «Рубин» получил за трансфер игрока € 4,5 млн. Но сделка не оправдала ожиданий. Эльмир не стал заменой Кришито и проиграл конкуренцию возрастному Юрию Жиркову. Спустя полтора года Набиуллин покинул Санкт-Петербург, перейдя в «Сочи».