Зря легендарный тренер убрал Роналду. После этого в его карьере всё сломалось

До декабря 2022 года тренерская карьера Фернанду Сантуша была почти идеальной. Португалец выиграл со сборной Евро-2016 и Лигу наций сезона-2018/2019, был в тёплых, если не сказать дружественных отношениях с Криштиану Роналду. До этого брал трофеи с «Порту» (пять, включая чемпионский титул) и афинским АЕКом. Признавался тренером года в Греции четыре раза, получал индивидуальные награды на родине. Но после одного решения, на первый взгляд, удачного, всё пошло наперекосяк: за последние 17 месяцев Сантуш пережил три отставки.

В плей-офф ЧМ-2022 Сантуш усадил на скамейку Роналду, чтобы улучшить игру команды без мяча и добавить ей скорости. Этот тренерский ход сработал в 1/8 финала, где португальцы летали по полю и разрывали сборную Швейцарии. Победа со счётом 6:1 с хет-триком сменщика лучшего бомбардира Гонсалу Рамуша заставили болельщиков и экспертов признать правоту Фернанду.

Но поражение в четвертьфинале от сборной Марокко (0:1) стоило Сантушу должности, которую он занимал в течение восьми с лишним лет. Криштиану вышел в том матче на замену только в начале второго тайма. Отношения тренера с форвардом испортились. Было понятно, что дальше руководству федерации придётся выбирать – либо Сантуш, либо Роналду. Разумеется, пожертвовали менее звёздной фигурой.

Впрочем, судя по словам Сантуша, он не жалеет о сделанном на ЧМ-2022.

«Мы не разговаривали с тех пор, как я уехал из Катара, – объяснял Сантуш год спустя. – У меня были очень крепкие отношения с Криштиану. Личные. Помимо профессиональных. Мы познакомились в «Спортинге», когда ему было 19 лет, и эти отношения укрепились в сборной. Мы всегда очень хорошо ладили. Почти как отец и сын. Или младший и старший брат.

Я принял стратегическое решение в Катаре. Вы должны понять. В его карьере наступил тяжёлый момент… Вторая половина 2022 года сложилась ужасно. У Криштиану не было предсезонной подготовки. Он не тренировался два месяца. В любом случае с точки зрения ритма игры это был его худший момент. У него отсутствовал ритм».

Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду Фото: Michael Steele/Getty Images

После ухода из сборной Португалии у Сантуша было много вариантов. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Фернанду может принять предложения из стран развивающегося футбольного региона – Саудовской Аравии, Катара или ОАЭ. Тем не менее амбиции тренера, судя по всему, перевесили финансовый интерес. Сантуш остался в Европе и принял сборную Польши. Португальцу поставили задачу завоевать путёвку на Евро-2024.

Однако с поляками Сантуш проработал только около восьми месяцев. Под его руководством национальная команда этой страны провела всего шесть матчей. Победила в товарищеской встрече сборную Германии (1:0), а вот в отборочном цикле Евро-2024 потерпела три поражения в пяти матчах. Поляки уступили на выезде Чехии (1:3), Молдавии (2:3) и Албании (2:0), а выиграли только дома у албанцев (1:0) и Фарерских островов (2:0). Несмотря на присутствие в составе близкой по калибру к Роналду звезды – Роберта Левандовского, Фернанду не давал результата.

«Давайте поменяем тренера, – заявил экс-игрок сборной Польши Яцек Бонк после провального матча с Албанией, который стал последним для португальца. – Конечно, на поле выходят игроки, и в конечном счёте они определяют результат, но я не увидел даже контуров тренерской мысли. А ведь уже прошло шесть матчей. Больше всего меня раздражает неспособность Сантуша вдохнуть жизнь в команду. Этот стимул просто отсутствует, поэтому должны быть какие-то изменения».

В Польше Сантуша критиковали за типичный для его команд скучный стиль игры и выбор состава. Вдобавок общественность требовала, чтобы тренер сборной приезжал на матчи чемпионата и Кубка страны. Давление на португальца усиливалось, и в конце концов федерация приняла решение отправить его в отставку. Фернанду «выиграл» только неустойку за разрыв контракта. А поляки пробились на Евро-2024 уже без него через стыковые матчи.

Сантуш отдыхал четыре месяца, а в январе 2024 года вернулся к клубной работе. Спустя почти что 14 лет! После ухода из греческого ПАОКа летом 2010-го он работал только с национальными командами. Фернанду рискнул возглавить по ходу сезона «Бешикташ». На момент назначения португальского тренера стамбульский гранд занимал лишь пятое место в чемпионате Турции.

Сантуш начал в «Бешикташе» неплохо. К началу весны его команда выдала шестиматчевую беспроигрышную серию, включавшую в себя пять побед при одной ничьей. Вышла в полуфинал Кубка Турции. Но весной – как отрезало! «Бешикташ» потерпел три поражения подряд в турецкой Суперлиге и затем ещё дважды сыграл вничью. Пятиматчевая безвыигрышная серия опустила команду на четвёртое место, фанаты взбунтовались против Фернанду, и в середине апреля ему указали на дверь.

Не убери Сантуш из основы Роналду на ЧМ-2022, возможно, до сих пор тренировал бы сборную Португалии, даже если бы вылетел на чемпионате мира в 1/8 финала. А куда теперь идти Фернанду после тройного удара по имиджу в Европе? Видимо, действительно остаются только Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ. Либо тихая гавань в Португалии. Финал карьеры 69-летнего специалиста.