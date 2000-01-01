Фанаты «Интера» пронесли по городу гроб «Милана»
Фанаты «Интера» необычно отметили чемпионство. Болельщики пронесли по улицам города… гроб в цветах «Милана». Вышло очень жёстко!
Фанаты «Интера» пронесли гроб в цветах «Милана» во время празднования чемпионства. Видео
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