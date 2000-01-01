Самые молодые действующие игроки топ-5 лиг
Transfermarkt составил список самых молодых игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы. Кто же эти вундеркинды?
АПЛ
Полузащитнику «Арсенала» Итану Нванери всего 17 лет. За основу «канониров» он успел сыграть один матч.
Ла Лига
16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал за основу команды провёл 44 матча, забив шесть голов и отдав восемь ассистов.
Бундеслига
17-летний вингер «Боруссии» Жюльен Дюранвиль отыграл за основу дортмундцев два матча.
Серия А
Форварду «Милана» Франческо Камарде всего 16 лет. За основу «россонери» он провёл два матча.
Лига 1
Полузащитнику «Лилля» Айюбу Буадди сейчас 16 лет. За основу клуба он отыграл 17 матчей.
Самые молодые действующие игроки топ-5 лиг. Кто, кроме Ямала?
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