«Ливерпуль» — всё

Нельзя допускать вылет «Эвертона» в Чемпионшип. АПЛ многое потеряла бы, если лишилась дерби Ливерпуля. Команда Шона Дайча проводит очередной тяжёлый сезон – регулярно теряет очки и на поле, и по решению FA, но матч с «Ливерпулем» перевернул настроение болельщиков «Эвертона».

Удивительное дело: «Ливерпуля» будто не было на поле первые 30 минут. И это при том, что, в отличие от прошлого тура, в основе вышли и Мохамед Салах, и Дарвин Нуньес, и Алексис Мак Аллистер, и Доминик Собослаи. Уже на шестой минуте судья назначил пенальти в пользу «Эвертона», но вмешался VAR, который обнаружил офсайд. Вскоре отличный момент запорол Доминик Калверт-Льюин, что неудивительно (худший футболист АПЛ в этом сезоне по реализации согласно xG).

И всё же на 27-й минуте «Эвертон» открыл счёт. В штрафной «Ливерпуля» началась суета, и мяч после рикошета дошёл до Джеррэда Брэнтуэйта, который пробил по воротам. Алисон хоть и дотянулся до мяча, но тот ударился о штангу и закатился в ворота.

«Эвертон» — «Ливерпуль» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Только после этого «Ливерпуль» проснулся. Это вообще свойственно команде Юргена Клоппа в нынешнем сезоне. Она является лидером в этом сезоне по очкам, набранным после того, как команда уступала в счёте. Неплохой момент появился у Салаха и шикарный – у Нуньеса. Джордан Пикфорд спасал и в первом, и во втором тайме. Первый номер сборной Англии – единственный, кто может помешать Давиду Райе из «Арсенала» забрать «золотую перчатку» (её дают за наибольшее количество «сухих» матчей в чемпионате Англии).

Пока «Ливерпуль» запарывал один момент за другим (у Салаха набралось семь ударов за матч), хозяева тянули время и выносили мяч куда подальше, даже если там никого нет. А на 58-й минуте «Эвертон» забил второй раз. И сделал это Калверт-Льюин, который казался проклятым в этом сезоне. Нападающий на дальней штанге головой отправил мяч в ворота. Если отличается даже он, то уже тяжело на что-то рассчитывать.

«Эвертон» — «Ливерпуль» Фото: Michael Regan/Getty Images

«Ливерпуль», безусловно, наиграл больше, чем на 0 голов, но забить так и не смог. Хотя Луис Диас зарядил в штангу ближе к концу матча. Клопп пробовал переломить игру заменами, но было уже поздно. В плане самоотдачи «Эвертон» выдал один из своих лучших матчей сезона и, похоже, теперь сохранит место в АПЛ. Вряд ли команда Дайча растеряет отрыв в восемь очков за четыре тура. В подвале турнирной таблицы набирают очки в таком темпе, что «Эвертон», скорее всего, останется в АПЛ, даже если уступит во всех оставшихся матчах.

Ну а что касается «Ливерпуля», то сезон для него закончен. Команда вылетела из Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги Европы. Отставание от «Арсенала» – три очка (при равенстве, скорее всего, выше будут лондонцы из-за разницы мячей). Отставание от «Сити» составляет уже пять очков по потерянным. Едва ли сразу оба эти клуба допустят по две осечки. Судя по всему, заключительный сезон Клоппа в «Ливерпуле» завершается без трофеев.