Талалаев вернулся на первое место, сын Тихонова забил супергол, а «Шинник» Дмитрия Черышева разобрался с одной из лучших команд весны.

В Первой лиге жёсткая рубка за выход в РПЛ. Обзор 29-го тура

29-й тур Мелбет Первой лиги пронëсся моментально. В среду, 24 апреля, утром тур начался в Хабаровске, а вечером завершился в Махачкале. По итогам этого насыщенного игрового дня «Химки» вернулись на первое место в «Лучшей лиге мира». Также Денис Тихонов, сын Андрея Тихонова, забил супергол, а «Шинник» одержал неожиданную победу.

Событие тура: «Химки» снова возглавили таблицу Первой лиги

Они снова на вершине! Минимальная победа «Химок» над «КАМАЗом» принесла команде Андрея Талалаева первое место в таблице. У махачкалинского «Динамо» тоже 51 очко, но «Химки» обходят их благодаря победе в очной встрече. А эти важнейшие три очка для подмосковичей заработал Хетаг Хосонов. Именно он стал автором решающего гола.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

Также был заметен Александр Руденко. В одном из эпизодов даже показалось, что он забил, но на самом деле мяч всколыхнул сетку ворот «КАМАЗа» с внешней стороны после его опасного удара.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Гол тура: Денис Тихонов («Енисей»)

«Енисей» весьма быстро открыл счёт. На 14-й минуте лучший бомбардир красноярцев Ломакин положил свой 10-й мяч в этом сезоне. Но какой же голешник в исполнении Дениса Тихонова мы увидели на 32-й минуте! Просто пушка. Выстрелил эффектно, зряче, неотразимо.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Енисея» во «ВКонтакте».

Так и закончили — 2:0. Сейчас «Соколу» очки нужнее, борьба внизу турнирной таблицы идёт жесточайшая. Тем более «Ленинградец» и «Волгарь» набрали по одному очку в этом туре. «Енисей» чувствует себя довольно свободно. Вряд ли получится зацепиться за РПЛ. И, конечно же, маловероятно, что Красноярск будет вынужден переживать за сохранение прописки в лиге.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Команда тура: «Шинник»

«Шинник» приехал в гости к одной из лучших команд весенней части сезона. До встречи с коллективом Дмитрия Черышева «Нефтехимик» выиграл пять из семи матчей после рестарта чемпионата. Уже на шестой минуте новичок ярославцев Бен Загре из Буркина-Фасо замкнул головой подачу. Спустя лишь пять минут нижнекамцы провели крутую контратаку, и Максим Петров расстрелял пустые ворота после прострела Липового.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Нефтехимика» во «ВКонтакте».

Судьба матча решилась на 82-й минуте. Капитан ярославцев Самойлов, как и Загре, отправил мяч в цель после навеса с фланга. «Шинник» в третий раз подряд выигрывает на выезде.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Другие матчи 29-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» — «Родина»

В первом тайме СКА играл острее. Несколько моментов имел ивуарийский форвард хабаровчан Яо Шарль. Наверное, ему обиднее всего было попасть в штангу, выйдя один на один с голкипером «Родины» Корякиным. Во втором тайме мы дождались голов. Уже на его старте капитан СКА Кожемякин головой замкнул подачу Ильи Петрова с углового.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Кстати, в первом тайме Кожемякин также опасно бил после углового, но тогда не попал в створ. А на 72-й минуте Илья Петров не реализовал пенальти – Корякин был бесподобен! Казалось, что это может воодушевить «Родину». И действительно. Спустя несколько минут Калмыков расстрелял ворота СКА. Однако хабаровчане тут же ответили. Дубль два: Петров вешает с углового, Кожемякин головой поражает цель. Победа армейцев со счётом 2:1.

Отметим, что на 61-й минуте защитник СКА Томас Рукас сыграл неаккуратно и грубо, уже имея жёлтую карточку. Однако судья Иван Абросимов не выписал «горчичник». Спорный эпизод. После матча пресс-служба «Родины» репостнула публикацию журналиста Сергея Ильёва, который выразил категорическое несогласие с решением арбитра.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Динамо» Махачкала — «Арсенал»

«Динамо» начало матч с позиции лидера Первой лиги. Махачкалинцы создавали опасные моменты, которые вполне себе могли оказаться голевыми. В целом игра оказалась тяжёлой, вязкой и завершилась нулевой ничьей. Команда Хасанби Биджиева была ближе к победе.

Об этом говорит и xG: 1,76 у «Динамо» и 0,69 у «Арсенала». Если округлять, то Махачкала должна была выиграть со счётом 2:1. В итоге же «Динамо» потеряло очки и уступило первое место «Химкам». Тула отстаёт от третьей строчки на четыре очка.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Акрон» — «Ленинградец»

«Акрон» играл первым номером, создавал много моментов. Только так ни разу и не поразил ворота легитимно. То тащил Никита Карабашев, то удары оказывались неточными, то Понсе забивал из офсайда. В общем, 0:0. Наверное, Заур Тедеев хотел бы взять один гол с прошлого матча, в котором «Акрон» одержал свою самую крупную победу в истории (6:0), и переместить на игру с «Ленинградцем». Но это невозможно.

Можно назвать удачным дебют Максима Астафьева на посту и. о. главного тренера «Ленинградца». Всё-таки отобрали очки у одного из главных претендентов на выход в РПЛ. «Акрон» опустился на третье место. Для команды Астафьева каждое очко тоже драгоценно, ведь они ведут борьбу за выживание.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Алания» — «Кубань»

В Грозном встретились чуть ли не две худшие команды весенней части чемпионата. И «Алания» грохнула «Кубань» — 3:0. Все голы пришлись на второй тайм. В середине этого игрового отрезка Ислам Машуков забил свой 12-й мяч в нынешнем сезоне «Лучшей лиги мира» после красивой скидки пяткой от Чочиева.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Алании» во «ВКонтакте».

Машуков вплотную приблизился к идущему вторым в гонке бомбардиров лиги Ивану Тимошенко. У нападающего «Родины» 13 мячей. У лидера гонки Джонатана Окоронкво из «Арсенала» 14 мячей.

Далее настало время 19-летнего Тараса Гаглоева. Он появился на поле на 73-й минуте и успел оформить дубль. Это его седьмой матч в Первой лиге. Причём только один был полноценным. На его счету три мяча в этих семи встречах. Теперь «Кубань», которая находится на последнем месте, отстаёт от предпоследней команды на четыре очка.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Волгарь» — «Торпедо»

В первом тайме «Волгарь» мог выйти вперёд благодаря курьёзному голу. Денис Ткачук делал навес по причудливой траектории, и мяч угодил в перекладину. «Торпедо» ответило выпадом Стефановича. Илья не попал в створ, выйдя один на один с Одоевским. И всё-таки команды обменялись голами. Только вот нападающий «Волгаря» Лесников забил из офсайда, а Игорь Горбунов – в рамках правил.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Во втором тайме Вячеслав Кротов воспользовался стандартом — 1:1. Уже третий весенний мяч нападающего астраханцев. Команды так и закончили. Получается, что «Волгарь» пока непобедим под руководством Дениса Клюева. В прошлом туре одолели «Аланию», сейчас сыграли вничью. Интересно, вылезет ли Астрахань из зоны вылета?

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Тюмень» — «Черноморец»

«Тюмень», не слишком удачно выступающая после зимней паузы, принимала «Черноморец», который не выигрывал два матча после серии из четырёх побед кряду. Ближе к концу первого тайма уроженец Тюмени Иван Зазвонкин огорчил сибиряков.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Черноморца» во «ВКонтакте».

Однако не прошло и пары минут, как хозяева сравняли счёт. Всё началось с голкипера «Тюмени» Любакова. Он ударом от ворот добил мяч до капитана команды Коротаева, тот безупречно обработал его и вывел Маркелова один на один с вратарём «Черноморца». Иван одним касанием перекинул Фролкина. А второй тайм прошёл без голов. Результат матча — 1:1.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Расписание 30-го тура Первой лиги

28 апреля (воскресенье)

«Енисей» — «Волгарь»

«Шинник» — «Сокол»

«КАМАЗ» — «Акрон»

«Арсенал» — «Алания»

«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» — «Химки»

«Кубань» — «Нефтехимик»

29 апреля (понедельник)

«Черноморец» — «Динамо» Махачкала

30 апреля (вторник)

«Родина» — «Тюмень».