Решение Хави — счастье для «Барсы». Но он не станет большим тренером, пока психует

Хави-футболист был олицетворением спокойствия. На поле он не совершал ни одного лишнего движения. Каждое его действие было взвешенным и обдуманным. Он всегда заранее знал, что произойдёт на поле в следующую секунду и что потребуется от него самого. Хави-футболист — это интеллект, спокойствие и блистательное планирование.

С интеллектом всё в порядке и у Хави-тренера. А вот спокойствия и планирования ему недостаёт. Хотя какое планирование в нынешней «Барселоне»… Каталонская пороховая бочка каждый день норовит рвануть. В январе Хави объявил, что сидение на этой опасной бочке ему надоело и в конце сезона он уйдёт. Так, мол, будет лучше для всех. Проходит пара месяцев — и Хави объявляет, что остаётся. Спокойствие и особенно планирование стремятся к нулю.

Для «Барселоны» большой плюс, что Хави будет её тренером в следующем сезоне. «Барсе» вообще страшно повезло с Хави. Во-первых, он пришёл в тяжелейший кризисный момент. Не каждый решился бы. Да, он легенда «Барсы», ему была обеспечена безоговорочная поддержка болельщиков. Но тут есть и другая сторона: Хави поставил на кон всё то, чего добился как игрок. Если бы он как тренер не вывез, то утонул бы в критике и фанатском гневе. Громоотвод в виде достижений Хави-игрока рано или поздно рухнул бы.

Второе. Хави не просто решился принять «Барсу» в трудный момент. У него получилось! Его работу нельзя назвать идеальной. Он не вернул «Барселону» на те позиции, где она находилась, когда Хави был футболистом. Но при нём команда стала чемпионом и выиграла Суперкубок. При нём «Барса» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. А могла пройти и дальше, не психани Рональд Араухо в ответке с «ПСЖ».

Презентация Хави в качестве главного тренера «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

Ламин Ямал, Фермин Лопес, окрепший и обретший статус звезды Гави, крутой Рафинья, феноменальный Пау Кубарси — все эти люди случились при Хави. Да, молодёжь Хави подтягивал во многом вынужденно. Но это только усиливает его достижения. Он находил ресурсы внутри, не имея возможности укрепляться на стороне. И с теми, кто был под рукой, он добился очень приличных результатов.

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Хави показал, что у него есть идеи. Хави показал, что он адаптивен. Хави не стал запирать себя в стереотипах о «барселонской ДНК». Хави не пытался угодить всем вокруг. Он делал то, что нужно для достижения результата. И всё это — на фоне безденежья «Барселоны», конфликтов внутри и медийного ада снаружи.

Для «Барсы» благо, что такой тренер остаётся. С нынешними возможностями клубу было бы очень трудно найти тренера значительно сильнее Хави, того, кто дал бы результат с бóльшими гарантиями. Конечно, всегда есть вариант пойти по пути популизма. Могли бы взять и назначить, к примеру, Рафу Маркеса. Но это, скорее всего, было бы сомнительно и совсем не окей. Это снова была бы лотерея. Возможно, даже более рискованная, чем с Хави в момент его назначения.

Хави передумал, он не уходит. Но эти сомнения ему теперь обязательно припомнят. Это будет происходить каждый раз, когда «Барселона» будет терпеть неудачи. После каждого поражения, после каждой неудачной игры и у болельщиков, и, возможно, у боссов клуба будут мысли: а может, лучше бы он тогда ушёл? Может, нам было бы лучше с кем-то другим? Нельзя исключать, что такие мысли в моменты неудач будут и у самого Хави.

Жоан Лапорта и Хави Фото: David Ramos/Getty Images

Он и так работал под серьёзным давлением. А теперь давления будет ещё больше. И Хави сам себе это устроил. Требовать трезвости от руководителей «Барсы» бесполезно. Жоан Лапорта и его команда управленцев уже давно показали: расчёт — это не про них. Лапорта всегда был импульсивен, а в нынешней кризисной ситуации моментами он откровенно «плывёт».

Трезвым мог остаться Хави. Он мог не поддаваться эмоциям в январе и не заявлять об уходе. Он мог не очаровываться серией без поражений, мог не поддаваться на уговоры Лапорты и оставить своё январское решение в силе. Но, видимо, в «Барселоне» настолько сильная качка, что она расшатала даже такого рассудительного человека, как Хави. Буквально за два месяца он отлетел сначала на один полюс, а затем — на противоположный.

Хави Фото: Diego Souto/Getty Images

Возможно, на каникулах после сезона Хави полезно будет съездить на детокс. Куда-нибудь, где мало людей и можно эмоционально очиститься. Хави нужен дзен. Тот, которым он всегда отличался, когда был футболистом. На поле Хави нельзя было поколебать никак. Он был силён и по-футбольному, и ментально.

По-футбольному Хави силён и сейчас. Он хороший тренер. Для нынешней «Барселоны» — очень хороший. Но у него нет покоя. Он истерит во время матчей, срывается на судей, часто удаляется и просто бросает свою команду. Он решительно и внезапно заявил об уходе, после чего так же решительно и внезапно передумал. Кажется, что ментальная нестабильность — главная проблема тренера Хави.

Понятно, что в сегодняшней «Барсе» сложно обрести хоть какую-то стабильность. Но без неё никак. Без неё не помогут никакие тренерские скиллы. И это, возможно, главная интрига относительно Хави. Он был большой личностью как игрок. Теперь он снова должен стать большой личностью — но уже как тренер. Только так он придёт к успеху. Хоть в «Барсе», хоть где угодно ещё.