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ЦСКА — Спартак, 21-й тур РПЛ, почему судья Казарцев не назначил пенальти за руку Чалова, разбор эксперта, 25 апреля 2024

«Чалов сделал движение кистью». Судейский скандал в дерби ЦСКА — «Спартак»
Максим Пахомов Михаил Рождественский
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Судейский скандал в дерби ЦСКА — «Спартак»
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Почему Казарцев не назначил пенальти? Разбираем эпизод с Игорем Федотовым.

Дерби ЦСКА и «Спартака» выпало на будний день вместе со всем перенесённым 21-м туром РПЛ. За несколько дней до матча судейский департамент объявил о назначениях на игры, и многих поразил выбор — главная встреча тура досталась Василию Казарцеву. И момент для дискуссий возник уже в первом тайме.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Итак, момент. Мяч полетел в штрафную ЦСКА, где его уже поджидал Фёдор Чалов. Но нападающий не рассчитал траекторию, потянулся бедром, а затем коснулся мяча изначально прижатой к телу рукой. Многих болельщиков сильно смутило движение кистью, которое и привело к касанию.

Судьям эпизод тоже дался нелегко. Пока продолжалась игра, арбитры VAR изучали момент и общались с Казарцевым. Спустя примерно полторы минуты наконец наступила пауза, и консультации продолжились. В итоге решение Казарцев оставил в силе и к монитору не отправился — никакого пенальти.

Момент с рукой Чалова

Момент с рукой Чалова

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Момент с рукой Чалова

Момент с рукой Чалова

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Момент с рукой Чалова

Момент с рукой Чалова

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Правильно ли поступили судьи? Разобрали эпизод с нашим экспертом по судейству, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым:

— Я не вижу, чтобы Чалов попал по мячу бедром. А вот движение кистью он сделал. Почему Мешков не позвал Казарцева — не знаю. Видимо, он посчитал, что Чалов играет бедром. Хотя на повторе из-за ворот я этого не вижу.

А как считаете вы? Стоило ли наказать ЦСКА или Казарцев и его помощники правы? Голосуйте!

Если у вас не отображается опрос, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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