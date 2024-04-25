Худшее дерби «Спартака» и ЦСКА за 21 год

ЦСКА и «Спартак» выдали дерби, которое хочется поскорее забыть.

В стартовый состав ЦСКА вернулся Акинфеев – молодой Тороп, игравший в прошлом туре, присел на скамейку. В отсутствие дисквалифицированных Виллиана Роши, Дивеева и Файзуллаева интриговало, какой будет тройка центральных защитников у армейцев. Владимир Федотов принял решение добавить 19-летнего Лукина к Мойзесу и Агапову, при этом Зделар был возвращён в опорную зону. У «Спартака» обращала на себя внимание перестановка в линии атаки. Соболев вышел в основе, Игнатов начал дерби в запасе.

Сегодняшнее дерби не стало ярким шоу. Команды стремились играть на скорости и использовать свободное пространство, но количество брака зашкаливало. А вот единоборств, стыков на грани – этого добра хватало. Судья Казарцев пропускал некоторые фолы, не желая ломать игру свистками, но так получилось, что поначалу несколько раз ошибся против ЦСКА. А в середине первого тайма он, напротив, принял решение назначить спорный штрафной, зафиксировав фол Заболотного на Угальде. Этот эпизод мог завершиться назначением пенальти в ворота армейцев. После подачи мяч в штрафной попал в руку Чалова. VAR долго проверял эпизод, но в конце концов игру продолжили. Ассистенты пришли к выводу, что решение Казарцева не назначать 11-метровый не было очевидной ошибкой.

В общем, на поле шла скорее равная борьба, чем равная игра. Команды почти не теряли мяч на своих половинах, так как фактически отказались от высокого давления. По статистике «Спартак» больше владел мячом, тем не менее превосходил ЦСКА по количеству точных пасов лишь на собственной и средней третях поля. А вот по передачам на чужой трети армейцы имели перевес над красно-белыми в полтора раза. Подачам в исполнении спартаковцев со штрафных или угловых снова недоставало остроты, хотя в Ростове-на-Дону команда Слишковича впервые в сезоне РПЛ забила со стандарта.

В первом тайме ни одного удара в створ «Спартак» с ЦСКА совместными усилиями так и не нанесли. Не получалось даже отыскать возможность просто пробить из пределов штрафной. Разрушали соперники эффективнее, нежели созидали. У армейцев лучший момент тоже был связан с возможным пенальти, когда перед перерывом быстрая атака красно-синих завершилась падением Зделара в штрафной. Ещё один непростой эпизод, поскольку были сомнения, не попал ли Мартинс по ноге сербу на самой линии. Но и здесь судьи действовали по принципу «не уверен – не свисти».

После перерыва футбол в дерби принципиально не изменился. Армейцы немного подняли линии, стали повыше встречать спартаковцев и улучшили статистику владения мячом. Но паузы, связанные с повреждениями у игроков, продолжали ломать игру. Случались и совсем нелепые ситуации, например, когда Чалов, мощно приложившись по мячу, едва не отправил в нокаут Мартинса.

Эту игру должен был открыть гол, вот только откуда ему взяться, если команды не бьют в створ? Тем не менее в середине второго тайма ЦСКА получил первый голевой момент благодаря чудовищной ошибке Хлусевича. Даниил крайне неудачным пасом назад вывел Облякова один на один с Максименко. Инсайд находился под углом, сделал обводящий удар, однако и тут мяч пролетел мимо цели.

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Первого попадания в створ дождались только на 80-й (!) минуте. Весь эпизод был настоящим праздником на фоне того, что происходило до этого. Дуарте рванул вперёд и мог бить, а в итоге далеко отпустил мяч, который перехватил Агапов. Защитник ЦСКА полетел в атаку и тоже потерял мяч. Вторая переходная фаза осталась за «Спартаком»: Соболев едва ли не впервые за матч ушёл от Мойзеса и вырезал классный пас на Зиньковского. У Антона вышел не самый страшный удар, но и это было достижением по такой игре.

Кто мог занести себе дерби в актив, так это защитники команд. Молодой Лукин не подвёл, часто критикуемый Дуарте совершил много полезных оборонительных действий. Мойзес был хорош до последних минут, а в концовке «привёз» опасный штрафной, который мог завершиться и голом, и его удалением. К счастью для бразильца, не случилось ни того, ни другого: Бабич со стандарта послал мяч прямо в руки Акинфееву. Итоговая статистика ударов – 9:7 (в створ – 2:3, из штрафной – 3:3). «Идеальная» нулевая ничья.